Huawei Mate Xs 2 : ce nouveau smartphone pliable est sur le point d’être présenté

Huawei va dégainer un nouveau smartphone pliable répondant au nom de Mate Xs 2. Une date de présentation a d’ailleurs été annoncée.

Nettement dominé par Samsung grâce à ses Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip, le marché des smartphones pliables s’est consolidé avec plusieurs autres acteurs comme Vivo et Oppo. Avant eux, un certain Huawei avait d’ores et déjà placé ses pions, et ce dès 2019 avec le fameux Huawei Mate X, grande star du MWC 2019.

Avec son système de pliage axé vers l’extérieur, cet appareil se démarquait du Galaxy Z Fold premier du nom. En 2020, la marque chinoise a poursuivi son offensive au travers du Mate Xs, qui reprenait la philosophie de son prédécesseur, mais avec une charnière renforcée et un meilleur écran.

Rendez-vous fin avril

L’année 2021 a été marquée par l’introduction du Huawei Mate X2, dont la conception s’éloignait considérablement de ses prédécesseurs. Ce téléphone a cette fois-ci opté pour un pliage vers l’intérieur, à l’image des Galaxy Z Fold. En ce millésime 2022, et au regard du rythme de croisière de l’entreprise, un nouveau produit est forcément attendu.

Il n’est donc pas surprenant de voir Huawei annoncer un événement d’officialisation dédié à un certain… Mate Xs 2. Le groupe a mis en ligne une publication sur le réseau social Weibo, où est notamment mentionnée la date du 28 avril 2022. Sans que l’on en sache plus à l’heure d’écrire ces lignes.

Revenir à ses amours de jeunesse ?

Mais on peut forcément se poser la question suivante : ce Huawei Mate Xs 2 va-t-il marcher dans les pas du Mate X2 ou revenir à ses amours de jeunesse en se pliant vers l’extérieur ? En sachant que le pliage intérieur est aujourd’hui devenu la norme, il semblerait logique que le groupe opte pour cette option. Bien que nous ne soyons pas à l’abri d’une surprise.

