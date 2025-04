Test du Google Pixel 9a : un solide smartphone milieu de gamme qui vaut son prix

Google Pixel 9a // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Dans la saison 2025 des smartphones milieu de gamme, Google est le dernier « grand » constructeur Ă lancer sa proposition. Après l’iPhone 16e d’Apple et le Galaxy A56 de Samsung, au tour du Pixel 9a de faire ses premiers tours de roue.

Comme chaque annĂ©e depuis 2019, on a droit Ă une version allĂ©gĂ©e de la gĂ©nĂ©ration actuelle, en l’occurrence c’est le Pixel 9a qui se prĂŞte au jeu. Mais contrairement aux annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, Google rompt avec la continuitĂ© dans le design puisque le Pixel 9a rabote sĂ©vèrement son module photo arrière, ce qui lui confère une identitĂ© visuelle tout Ă lui.

Google Pixel 9a Fiche technique

Modèle Google Pixel 9a Dimensions 73,3 mm x 154,7 mm x 8,9 mm Interface constructeur Android Stock Taille de l’Ă©cran 6,3 pouces DĂ©finition 2424 x 1080 pixels DensitĂ© de pixels 422 ppp Technologie OLED SoC Google Tensor G4 Stockage interne 128, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 48

Capteur 2 : 13 Mp Capteur photo frontal 13 Mp DĂ©finition enregistrement vidĂ©o 4K @ 60 fps Wi-fi Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 5G Oui NFC Oui Capteur d’empreintes Sous l’Ă©cran Type de connecteur USB Type-C CapacitĂ© de la batterie 5100 mAh Poids 185,9 g Couleurs Noir, Blanc, Bleu, Rose Fiche produit

Google Pixel 9a Design plat et cadre noir

Google nous a pris de court avec ce Pixel 9a. S’il reprend les lignes droites et les surfaces planes du Pixel 9, sa partie dorsale change radicalement en gommant entièrement le module photo iconique de Google.

Depuis le Pixel 6, on a un module horizontal, protubĂ©rant et qui s’est de mieux en mieux intĂ©grĂ© avec les annĂ©es, passant Ă un format pilule avec les Pixel 9. Le Pixel 9a le supprime tout bonnement. Les deux objectifs sont logĂ©s aussi dans une pilule, mais celle-ci est affleurante. Et il faut avouer que le rĂ©sultat est très convaincant.

On pourrait penser qu’en intĂ©grant entièrement les composants photo dans sa coque, le Pixel 9a serait plus Ă©pais que son prĂ©dĂ©cesseur. Et bien pas du tout, les deux restent Ă 8,9 mm d’Ă©paisseur. En largeur et en longueur, on prend un petit peu, mais c’est logique puisque l’Ă©cran passe aussi de 6,1 Ă 6,3 pouces.

NĂ©anmoins, Google ne rogne pas sur le cadre noir qui entoure l’affichage. Il est toujours Ă©pais et particulièrement voyant. En 2025, il fait un peu tache.

Google Pixel 9a // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Concernant les matĂ©riaux utilisĂ©s, on a un cadre en aluminium, un dos en composite et un Ă©cran protĂ©gĂ© par un Gorilla Glass 3. Dommage que l’on n’ait pas du Gorilla Glass 7i, la troisième gĂ©nĂ©ration est moins efficace. Pas de rĂ©sistance aux chocs certifiĂ©e, mais une rĂ©sistance Ă l’eau et Ă la poussière puisque le Pixel 9a est IP68.

Google Pixel 9a // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

La prise en main est confortable grâce Ă l’arrondi des arĂŞtes du cadre. Le dos mat offre un toucher soyeux et surtout il n’accroche pas les traces de doigts. Le poids ne change que de 2 grammes par rapport au Pixel 8a. On a donc une sensation similaire. Reste que le « tout plat » de ce Pixel 9a pourra dĂ©router les habituĂ©s de la marque qui en sont restĂ©s Ă la gĂ©nĂ©ration 8. Avec son Ă©cran plus grand, les petites mains auront plus de mal Ă parcourir sa largeur avec le pouce.

Google Pixel 9a Écran très très lumineux

6,3 pouces, on gagne 0,2 pouce comparĂ© au Pixel 8a. C’est bien pour la zone d’affichage surtout qu’elle dispose de tout le confort moderne. On parle d’une dalle pOled avec une dĂ©finition Full HD+ (1080 x 2424 pixels) et compatible 120 Hz. Non, ce n’est pas du LTPO, mais de l’adaptatif entre 60 et 120 Hz. Attention, par dĂ©faut le 120 Hz n’est pas activĂ© afin d’optimiser l’autonomie.

Google Pixel 9a // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Parmi les caractĂ©ristiques de son Ă©cran, Google pointe une amĂ©lioration de luminositĂ© qui monterait jusqu’Ă 2700 nits en pic. Habituellement, il m’est difficile de reproduire les promesses des constructeurs, mais alors lĂ , j’ai Ă©tĂ© totalement bluffĂ©.

1 883 nits en SDR et 2428 nits en HDR. C’est tout bonnement hallucinant. Pour avoir mieux, il faut choisir un Pixel 9 ou Pixel 9 Pro. MĂŞme les Samsung Ă 1500 euros ne font pas aussi bien. Bref, le Pixel 9a pose un gros atout pour le confort d’utilisation avec son excellente luminositĂ©.

Un Ă©cran ce n’est pas que ça, notre sonde et le logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays m’ont permis de relever une bonne justesse colorimĂ©trique et un blanc correct Ă©galement. On a simplement un peu moins de nuances colorimĂ©triques sur le DCI-P3 que les concurrents du Pixel 9a, mais rien de dommageable.

SI l’on passe outre la trop large bordure noire qui entoure l’Ă©cran, on a ici un excellent affichage utilisable en toute condition.

Google Pixel 9a Performances

Ă€ bord du Pixel 9a, on retrouve le Tensor G4. C’est exactement la mĂŞme puce que celle des Pixel 9 et 9 Pro. On a donc droit Ă la meilleure qualitĂ© de Google en termes de processeur pour un prix moindre.

Et on apprécie que ce soit le cas cette année puisque le Pixel 8a avait eu droit à une version amoindrie du Tensor G3.

Les performances brutes du Pixel 9a sont semblables Ă celles du reste de la gamme, mais il est Ă noter qu’il dispose tout de mĂŞme de moins de mĂ©moire vive : 8 Go contre 12 Go pour le Pixel 9 et 16 Go pour les modèles Pro.

Moyenne normalisée des benchmarks AnTuTu, 3DMark et Geekbench 6 (du plus cher au moins cher)

En utilisation, ce SoC est toujours aussi bon. Le fait que ce soit une puce maison permet Ă Google d’apporter une bonne optimisation sur l’ensemble de son appareil.

Et si le Tensor G4 n’est pas très compĂ©titif sur le haut de gamme face aux Snapdragon 8 Elite ou Dimensity 9400, il est tout Ă son aise sur le milieu de gamme. LĂ , il dĂ©passe toute la concurrence, ou presque. Pour avoir mieux, il faut prendre le Poco X7 Pro, un smartphone orientĂ© gaming et qui mise tout sur les performances, lĂ oĂą un Pixel 9a joui d’une meilleure polyvalence.

Google Pixel 9a // Source : ElR – Frandroid

En usage classique, aucun ralentissement Ă dĂ©plorer. Il va montrer ses limites lorsqu’il est poussĂ© dans ses retranchements. Un comportement que connaissent les autres Pixel 9. Ainsi, sollicitĂ© fortement durant une heure, il bride ses capacitĂ©s Ă 60 % au bout de quelques minutes. Ainsi, il Ă©vite de chauffer et c’est vrai que la tempĂ©rature mesurĂ©e sur sa coque ne dĂ©passe pas les 38°C.

En jeu, sur Genshin Impact, en poussant les options graphiques à leur maximum, on parvient à tenir entre 35 et 50 fps en combat. En baissant un poil le rendu on peut avoir stabilisé cette valeur à 50 fps.

Google Pixel 9a Logiciel : tout Android 15 et bien plus

Si les Pixel 9 sont sortis l’an dernier sous Android 14, le Pixel 9a a droit Ă Android 15 et toutes ses fonctions annexes ajoutĂ©es ces derniers mois.

On en veut pour preuve la dernière en date, le partage vidĂ©o avec Gemini qui permet de discuter en live avec le chatbot pour qu’il rĂ©ponde Ă des questions sur votre environnement. Bon, ce n’est pas toujours au point. Il a par exemple analysĂ© que mon iPhone 16 Pro Max Ă©tait un iPhone 15 Pro et quand je lui ai dit (pour l’induire encore plus en erreur) que c’Ă©tait un iPhone X, il a acquiescĂ©.

Gemini ne se limite pas à ça, c’est un chatbot que l’on peut utiliser aussi pour analyser le contenu affichĂ© Ă l’Ă©cran, proposant par exemple de rĂ©sumer la vidĂ©o YouTube en cours de lecture ou un article sur Chrome.

Et puis, comme sur les Galaxy S25 on peut aussi lui parler naturellement pour former une requĂŞte qui demande le concours de plusieurs applications. Le cas classique de chercher un restaurant dans le coin et d’envoyer les coordonnĂ©es Ă untel fonctionne très bien, par exemple. En revanche, il ne fait pas encore les rĂ©servations.

Google propose toujours aussi toute sa palanquée de fonctions IA pour la photo. Là , on retrouve notamment :

M’ajouter pour ajouter une personne sur une photo.

Meilleure prise pour avoir des photos oĂą tout le monde sourit avec les yeux ouverts.

La gomme magique audio pour supprimer les bruits alentours.

La fonction rĂ©imagine qui permet de modifier une image Ă partir d’un prompt.

Avant Après

Le reste de la partie logicielle est connue. Il s’agit de la Pixel Experience, une vision d’Android très Ă©purĂ©e et qui pourrait plaire aux habituĂ©s d’iOS d’autant plus qu’elle bĂ©nĂ©ficie de 7 ans de mises Ă jour sur le Pixel 9a.

Je ne peux conclure cette partie sans prĂ©ciser un souci rencontrĂ© sur notre modèle de test. Le panneau des rĂ©glages rapides n’affiche que des bulles vides. J’ai bien tentĂ© de redĂ©marrer le tĂ©lĂ©phone, sans changement. Il faudrait que je le rĂ©initialise pour espĂ©rer retrouver un comportement normal. Puisque le test est effectuĂ© sur une unitĂ© commerciale, personne n’est Ă l’abri de ce bug d’affichage.

Google Pixel 9a Photo : attention Ă la concurrence

Pour supprimer la protubĂ©rance de son module photo, Google a fait une concession sur son grand-angle. De 64 MP sur le Pixel 8a, il passe Ă 48 MP sur le 9a. En rĂ©alitĂ© ça ne change pas grand-chose, mĂŞme de nuit, et l’on a mĂŞme un meilleur traitement du point blanc.

Pour le reste de la configuration, on retrouve l’Ă©ternel ultra grand-angle de 13 MP et le capteur selfie de 13 MP aussi. Quand on voit Nothing qui propose du zoom optique pour 350 euros, on se dit que Google se repose peut-ĂŞtre sur ses acquis en s’obstinant Ă rester sur un duo grand-angle, ultra grand-angle.

Pixel 9a Pixel 8a

Pixel 9a Pixel 8a

Grand-angle

Le point fort majeur du capteur principal du Pixel 9a est incontestablement la gestion de la plage dynamique (HDR+). Le tĂ©lĂ©phone excelle Ă Ă©quilibrer les scènes très contrastĂ©es, prĂ©servant les dĂ©tails Ă la fois dans les ciels lumineux et les zones d’ombre profondes, produisant des images naturelles et lisibles.

La colorimétrie est également une réussite, fidèle à la signature Pixel : naturelle, juste et équilibrée, sans saturation excessive. Les couleurs sont plaisantes et réalistes.

Le niveau de détail est très bon. Le capteur 48 MP, aidé par le traitement logiciel avancé de Google et la stabilisation optique (OIS), capture efficacement les textures fines (pierre, végétation) avec une netteté bien maîtrisée et sans artefacts prononcés.

Le bruit numĂ©rique est quasi inexistant, mĂŞme dans les ombres dĂ©bouchĂ©es par le HDR. On note aussi peu de distorsion ou d’aberrations chromatiques visibles.

De nuit, le capteur principal du Pixel 9a se dĂ©brouille plutĂ´t bien. Il parvient Ă rĂ©hausser les zones sombres sans pour autant tomber dans l’Ă©cueil de l’artificialitĂ©. De plus, le bruit est assez contenu.

En revanche, attention au lissage qui peut ĂŞtre visible par endroit comme sur l’Ă©chelle en bois ou l’arbre sur les photos jointes. Également, on peut pointer une perte de dĂ©tails sur certaines zones comme sur la bande de frĂ©quence du vieux poste radio. Enfin, il faut ĂŞtre attentif Ă ses mouvements, le flou de bougĂ© peut s’inviter dans les situations les plus sombres.

Ultra grand-angle

L’ultra grand-angle du Pixel 9a est en harmonie avec le capteur principal. La colorimĂ©trie naturelle et la gestion très efficace de la plage dynamique (HDR+) propres Ă Google sont maintenues, assurant une continuitĂ© visuelle apprĂ©ciable lorsqu’on change de capteur. Les photos produites bĂ©nĂ©ficient de couleurs justes et d’une bonne exposition globale, mĂŞme dans des scènes contrastĂ©es.

Pas de distorsion optique excessive et l’on Ă©vite donc les dĂ©formations excessives sur les bords.

En revanche, et comme souvent avec les ultra grand-angles de milieu de gamme, la qualitĂ© optique montre ses limites sur les bords de l’image. On observe une perte notable de nettetĂ© et de dĂ©tails fins en pĂ©riphĂ©rie par rapport au centre et surtout par rapport au capteur principal.

L’ultra grand-angle du Pixel 9a n’atteint pas la qualitĂ© de son capteur principal, mais remplit bien son rĂ´le. Il offre une expĂ©rience utilisateur homogène grâce Ă la cohĂ©rence du traitement Google et ajoute une flexibilitĂ© bienvenue.

Mauvaise pioche en mode nuit. C’Ă©tait Ă prĂ©voir malheureusement. La faible dĂ©finition et la petite ouverture de ce capteur ne peuvent pas faire de miracle.

MalgrĂ© les algorithmes du mode nuit de Google, ses performances sont très limitĂ©es, marquant un contraste saisissant avec le capteur principal dans les mĂŞmes conditions. Le rendu est flou, brouille les dĂ©tails, surexpose certaines scènes et du bruit s’invite en sus. La colorimĂ©trie est juste, mais ne sauve pas tout.

Portrait

Puisque l’on est sur le capteur principal, le mode portrait reprend la bonne reproduction colorimĂ©trique de celui-ci, notamment sur les tons chair. Bon point, il est efficace mĂŞme sous un soleil de plomb, Ă©vitant de griller les zones les plus exposĂ©es.

Le dĂ©tourage peut montrer quelques signes de faiblesse. Il est parfois abrupt et surtout il peut englober des parties de la tĂŞte comme les cheveux volages de cette petite fille. Mon crâne rasĂ© laisse encore quelques petits cheveux, lesquels sont suivis d’un flou de couleur peau, pas très rĂ©aliste.

Mais au global, si l’on n’y regarde pas en dĂ©tail sur grand Ă©cran, le rĂ©sultat est convaincant avec une belle prĂ©cision dans les dĂ©tails Ă©galement.

De nuit, il faut de la lumière pour que le Pixel 9a excelle en mode portrait. Notre rendu est flou et manque de détails. On est loin des photos en plein jour. Si la colorimétrie est respectée, le détourage est un peu gourmand et parfois mal effectué sur certaines zones. On voit que le Pixel 9a galère un peu ici.

Zoom numérique

Point de zoom optique sur le Pixel 9a, c’est bien lĂ son talon d’Achille photographique. Les Phone (3a) de Nothing ont une nette longueur d’avance sur ce point.

Cependant, les algorithmes de Google peuvent faire des merveilles, mais ont leurs limites. Ici, on monte jusqu’en x8, mais ce grossissement n’est pas observĂ© autre part que sur un Ă©cran de smartphone.

Les dĂ©tails y sont largement perdus, remplacĂ©s par un lissage prononcĂ© et des textures Ă l’aspect artificiel, type aquarelle et les artefacts sont très prĂ©sents. Pratique pour une prise d’information, mais pas beaucoup plus.

Le mieux reste le x2. Les dĂ©tails fins (textures de pierre, tuiles, feuillage, gravier) sont bien prĂ©servĂ©s, avec une perte minimale par rapport au x1 natif. MĂŞme sur les photos en intĂ©rieur (figurine, livres), le niveau de dĂ©tail reste très correct, le texte est lisible, les textures sont prĂ©sentes. C’est nettement supĂ©rieur Ă un simple crop.

En x4 on commence Ă avoir des artefacts dans les zones complexes comme des feuillages, mais c’est tout de mĂŞme exploitable.

Le zoom numĂ©rique n’est en revanche pas très performant en mode nuit. Dès le zoom x2, la qualitĂ© chute drastiquement par rapport au mode nuit standard (x1). Bien que le traitement Super Res Zoom tente de prĂ©server des informations, les images souffrent d’un lissage très prononcĂ©, d’une perte significative de dĂ©tails fins et d’un manque de nettetĂ©. L’aspect « aquarelle » est dĂ©jĂ perceptible.

En zoom x4, la dĂ©gradation s’accentue fortement. Les dĂ©tails disparaissent presque entièrement, remplacĂ©s par une bouillie de pixels et des artefacts de lissage très visibles.

Le zoom x8 est sans surprise du mĂŞme acabit. L’image est extrĂŞmement dĂ©gradĂ©e, sans dĂ©tails reconnaissables, dominĂ©e par le lissage et les artefacts.

Selfie

Fort de son capteur avant de 13 MP, le Pixel 9a produit des égoportraits satisfaisants en bonnes conditions lumineuses. On a une bonne exposition et un champ de vision assez large, idéal pour un usage à plusieurs. La netteté est bonne en extérieur, mais un peu moins en intérieur. Il est sensible à la lumière ambiante.

Google Pixel 9a Audio : manque de basses

Le Pixel 9a dispose de deux haut-parleurs. Nulle prise casque ici, il faut passer par des Ă©couteurs Bluetooth ou USB-C.

La qualitĂ© sonore est correcte, mais manque cruellement de basses. D’ailleurs, le peu que l’on entend proviennent du haut-parleur bas. En revanche, la balance est bien effectuĂ©e et ne pose pas de problème en mode paysage.

Google Pixel 9a RĂ©seau et communication

Le Pixel 9a est compatible 5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3 et avec les systèmes de positonnement classiques (GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC).

Concernant la qualitĂ© des appels, elle peut ĂŞtre malmenĂ©e dans un mĂ©tro par exemple, mais on n’aura pas besoin de crier pour se faire entendre. La voix sera un peu dĂ©formĂ©e mais intelligible. Dans une rue animĂ©e, aucun souci Ă moins qu’un bruit ne survienne soudainement. LĂ , la rĂ©duction de bruit n’a pas le temps d’agir et le laisse passer.

Ă€ noter que le report de la sortie du Pixel 9a serait due Ă un souci au niveau de son modem. Nous n’avons rencontrĂ© aucun problème de notre cĂ´tĂ©.

Google Pixel 9a Autonomie : enfin Ă la hauteur

Google sort la grosse artillerie. Le Pixel 9a est le modèle actuel de Google qui possède la plus grosse capacité : 5100 mAh.

Et il en fait bon usage. Notre test classique de la lecture d’Inglorious Basterds sur Netflix ne lui prend que 10% de batterie. C’est moins que pas mal de smartphones plus haut de gamme et autant que le Galaxy A56.

Google Pixel 9a // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le tĂ©lĂ©phone de Samsung se fait dĂ©passer en jeu puisqu’il brĂ»le 23% d’autonomie en une heure de Genshin Impact contre 21% pour le Pixel 9a. Bon point.

La veille aussi est contenue. En une nuit, elle ne consomme que 3%.

En usage polyvalent (streaming, navigation, rĂ©seaux sociaux, etc.) on dĂ©passe sans souci la journĂ©e d’utilisation. Et c’est une excellente nouvelle que l’on attendait depuis quelques gĂ©nĂ©rations de Pixel « a ».

Enfin Google a compris qu’il devait dynamiser cette partie de son smartphone de milieu de gamme. De quoi lui faire gagner quelques points.

Le Pixel 9a est lancé le 14 avril 2025. Il est disponible en quatre finitions : obsidienne, porcelaine, iris ou pivoine.

Deux versions de stockage sont proposées : 128 et 256 Go. Contrairement à Samsung, Google parvient à geler les prix de son smartphone milieu de gamme : 549 et 649 euros.

Si vous ne cherchez que la puissance, le Poco X7 Pro de Xiaomi est une alternative moins chère et plus dynamique. Pour plus de polyvalence photo, je vous conseille mon coup de cĹ“ur, le Nothing Phone (3a) Pro, qui est aussi moins cher et dotĂ© d’un tĂ©lĂ©objectif pĂ©riscopique.