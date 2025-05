Ce smartphone milieu de gamme de Samsung est sorti il y a 2 mois, mais son prix est déjà en chute libre

Amazon propose une réduction de 40 euros et Samsung un remboursement de 30 euros sur le Samsung Galaxy A26, donc un total de 70 euros d’économie sur ce smartphone milieu de gamme de la marque coréenne.

Quand Samsung annonce de nouveaux smartphones, la marque le fait en grandes pompes avec ses têtes de gondole que sont les version SX, Plus et Ultra, comme dernièrement les Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra. Des modèles performants, certes, mais chers. En parallèle, ils sortent de façon plus discrète des versions milieu de gamme, comme cet A26, accompagné des A36 et A56. Ils sont moins connus, mais ce sont eux qui vont se vendre en grand nombre, surtout s’ils sont en promo comme en ce moment.

Les points forts du Samsung Galaxy A26

Samsung promet pas moins de 6 ans de mises à jour majeures

Il est certifié IP67, donc il est très résistant

Il a hérité de quelques fonctions IA issues des Galaxy S

Le Samsung Galaxy A26 a été mis sur le marché pour 319 euros. Il est actuellement affiché à 279 euros sur Amazon. Puis, vous avez une offre de remboursement de 30 euros via Samsung, jusqu’au 1er juin 2025. Ce qui fait un prix final de 249 euros.

Samsung Galaxy A26, la relève est là

Le Samsung Galaxy A26 prend du galon en affichant des finitions qui flirtent avec la qualité premium. C’est en grande partie dû à son dos en verre, bien plus élégant que le plastique, même si on retrouve ce matériau pour le cadre. Mais dans l’ensemble, le smartphone fait plus premium. On retrouve l’encoche en goutte d’eau qui manque de discrétion, malheureusement, mais les bords sont plus fins, laissant plus de place à l’écran.

Celui-ci est un modèle Super AMOLED de 6,7 pouces qui affiche de la Full HD+, soit 2 340 x 1 080 pixels avec un taux de rafraîchissement adaptatif qui va de 60 Hz à 120 Hz selon ce que vous en faites. Pour ce qui est de la luminosité, malheureusement, les chiffres annoncés par Samsung de 1 000 nits sont trompeurs. Les valeurs restent correctes, surtout en HDR, mais pourrait rendre la lecture plus difficile en plein soleil.

Une puissance toute relative

Le Samsung Galaxy A26 est équipé d’une puce Exynos 1380, développée par la marque. Ici, vous avez 6 Go de RAM pour faire tourner vos apps et vos jeux. Autant pour les premiers, ça suffit amplement, mais pour les seconds c’est un peu plus compliqué, notamment si vous lancez de gros jeux 3D. Ça va ramer, ça va chauffer, donc il faut être réaliste sur les titres que vous pouvez lancer.

Pour les photos, Samsung reste sur ses acquis en proposant la même configuration que sur le Samsung Galaxy A25, à savoir un triple capteur de 50, 8 et 2 Mpx à l’arrière et un capteur selfie de 13 Mpx à l’avant. De quoi prendre de belles photos sans pour autant devenir le nouveau Daguerre. Pour l’autonomie, vous avez une bonne journée devant vous et une charge dite rapide, mais qui plafonne à 25 W, ce qui est un peu dommage.

Notre test complet du Samsung Galaxy A26 vous attend pour vous aider à déterminer si oui ou non il est fait pour vous.

