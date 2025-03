Amazon baisse déjà le prix du moins cher des nouveaux smartphones milieu de gamme de Samsung

À peine lancé, déjà en promotion ! L’un des dernier-nés du milieu de gamme de Samsung, le Galaxy A26, avec son design séduisant et sa fiche technique équilibrée, est déjà en promotion à l’occasion des Ventes Flash de Printemps d’Amazon : 299 euros au lieu de 319 euros.

Après avoir dévoilé son nouveau flagship en février dernier, le géant sud-coréen Samsung a levé le voile sur sa gamme 2025 de sa gamme A, beaucoup plus accessible. Au programme du A26, le modèle le plus abordable, des améliorations notables pour un prix légèrement plus élevé, mais il faudra attendre les premiers tests pour se faire une véritable idée ! Fort heureusement, Amazon baisse déjà son prix lors de ses Ventes Flash de Printemps.

Le Samsung Galaxy A26 en trois points forts

Un design sobre et élégant, aux allures d’appareil premium

Un écran Super AMOLED de 6,5 pouces Full HD+

Une mémoire extensible via microSD

Au lieu de 319 euros, le Samsung Galaxy A26 est aujourd’hui disponible en promotion à 299 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy A26. Le tableau s’actualise automatiquement.

L’élégance accessible

À la fois moderne et élégant, le Samsung Galaxy A26 se positionne comme une alternative abordable aux derniers modèles de Galaxy S récemment présentés par Samsung. Cet A26 est idéal pour ceux qui recherchent un appareil performant sans se ruiner. Son design épuré, avec un dos en verre et des bords fins, lui confère une allure premium malgré son cadre en plastique.

L’écran Super AMOLED de 6,5 pouces Full HD+ devrait logiquement offrir des couleurs éclatantes et une luminosité optimale pour profiter pleinement de contenus multimédias. Un mode 120 Hz est aussi de la partie pour rendre la navigation plus fluide et agréable. Sur la partie photo, on peut compter sur un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif Macro de 2 mégapixels.

Performances et autonomie au rendez-vous

Samsung a choisi d’équiper son téléphone d’un processeur maison, le Exynos 1280. Couplé à 6 Go de RAM, le Galaxy A26 assure de belles performances pour un appareil de cette trempe, ainsi qu’une fluidité optimale pour toutes vos applications du quotidien. Et si son espace de stockage de 128 Go peut paraitre un peu faible, sachez qu’une carte microSD peut lui être ajoutée.

Il profite de la nouvelle interface One UI 7 basée sur Android 15. On retrouve en outre quelques fonctions d’intelligence artificielle comme Google Gemini. Mieux encore, le constructeur garantie 6 ans de mises à jour (OS et sécurité). Enfin, côté autonomie, sa batterie de 5000 mAh promet une journée complète d’utilisation, même avec un usage intensif. Seul bémol, sa charge est limitée à une capacité de 25W. Autrement dit, il faudra être patient pour le recharger.

Afin de comparer ces nouveaux modèles avec d’autres références toutes aussi recommandables de la marque sud-coréenne, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.