Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G : ce nouveau champion du milieu de gamme est déjà 140 € moins cher

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G est le modèle le plus costaud de la série que le constructeur a récemment lancée. Écran Amoled 120 Hz, puce Snapdragon 7s Gen 3… Il a de quoi convaincre. Aujourd’hui, on le trouve déjà à 332 euros au lieu de 473 euros. La version 512 Go chute même sous les 400 euros.

La série Redmi Note 14 de Xiaomi est récemment arrivée sur le marché français. Ce sont donc cinq nouveaux modèles que le constructeur a présentés, et parmi eux, on trouve notamment le Redmi Note 14 Pro Plus 5G qui, comme son nom le laisse penser, est le plus solide de la gamme. Il faut dire qu’avec son écran 1,5K Amoled rafraîchi à 120 Hz, son SoC Snapdragon 7s Gen 3 et ses fonctionnalités dopées à l’IA, le Redmi Note 14 Pro Plus 5G est plus que prometteur. Et, pour couronner le tout, on le trouve déjà avec 140 euros de réduction.

Les atouts du Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G

Une dalle Amoled 1,5K de 6,67 pouces + 120 Hz

Un Snapdragon 7s Gen 3

Des fonctions IA

Un capteur principal de 200 Mpx

Au lieu de 473 euros sur le site officiel de Xiaomi, le Redmi Note 14 Pro + 5G (avec 256 Go de stockage) est actuellement en promotion à seulement 332 euros sur Amazon. On trouve également la version 12+512 Go à 391,99 euros chez Boulanger grâce à 70 euros de bonus reprise.

Un smartphone solide et bien fini

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G est le smartphone le plus complet et solide de la gamme Redmi Note 14, et cela se ressent bien dans son design élégant et ses jolies finitions. Tout comme le Redmi Note 14 Pro, ce smartphone présente un écran incurvé sur les bords, tout comme le dos, une conception qui promet une meilleure prise en main. Mais contrairement au Redmi Note 14 Pro, le Redmi Note 14 Pro Plus 5G est doté d’un module photo entièrement recouvert d’une plaque en verre. Assez classe, il faut le dire.

Le smartphone est par ailleurs certifié IP68, ce qui veut dire qu’il peut résister à l’eau et à la poussière. L’écran démontre aussi une belle solidité grâce à son Corning Gorilla Glass Victus 2, qui lui permet de mieux résister aux rayures et aux chocs. Sachez aussi que la surface tactile de cet écran peut répondre efficacement même si nos doigts sont mouillés. Pour rester sur cet écran, ce dernier présente une dalle Amoled 1,5K (2 712 x 1 220 pixels) de 6,67 pouces, qui a également le net avantage de proposer un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La fluidité est donc exemplaire ici. Ajoutons à cela une luminosité maximale annoncée à 3 000 nits.

Une puce puissante et de l’IA à profusion

Le Redmi Note 14 Pro Plus 5G renferme une puce Snapdragon 7s Gen 3 de Qualcomm, successeure de la 7s Gen 2 qui équipait le Redmi Note 13 Pro. Et elle promet du lourd, d’autant plus que la volonté de Qualcomm était d’injecter plus de capacités de traitement des IA génératives sur les smartphones abordables. Côté logiciel, c’est évidemment HyperOS, basé sur Android, qui est en place. Et tout comme le Redmi Note 14 Pro, le Redmi Note 14 Pro Plus 5G bénéficiera de 6 ans de mises à jour d’Android et de sécurité. Gemini est aussi de la partie, de même que de nombreuses fonctions d’intelligence artificielle bien pratiques au quotidien, à l’image de AI Interpreter (pour de la traduction en temps réel) ou encore AI Notes (pour des résumés de notes rapides).

Côté photo, le Redmi Note 14 Pro Plus 5G est muni d’une triple caméra arrière, avec un capteur principal de 200 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un macro de 2 Mpx. On a aussi et surtout droit à plusieurs fonctions avancées, telles que le zoom sans perte en 2x et 4x, le mode nuit amélioré et des options d’IA (AI Erase Pro pour supprimer des objets indésirables, AI Sky pour modifier l’arrière-plan d’une image…). Enfin, côté autonomie, le Redmi Note 14 Pro Plus 5G comporte une batterie de 5 110 mAh, compatible avec la charge rapide HyperCharge de 120 W.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G.

