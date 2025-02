Test du Redmi Note 14 Pro+ 5G : le nouveau champion des smartphones à 500 euros ?

La gamme des Redmi Note est l’une des plus courues chez Xiaomi. Elle se positionne comme offrant le meilleur rapport qualité-performances et vise le cœur du marché avec un tarif de lancement de 500 euros. Le modèle le plus haut de gamme de la série, le Redmi Note 14 Pro+ 5G, respecte-t-il bien la promesse originelle ?

Chloé Pertuis – Frandroid

L’arrivée des nouveaux Redmi de Xiaomi est toujours un événement. En effet, au fil des années, cette famille de smartphones s’est largement imposée comme l’un des meilleurs choix dans le segment de l’entrée et du milieu de gamme.

Avec son dernier Redmi Note 14 Pro+ 5G, Xiaomi promet d’offrir les meilleures prestations possibles à 500 euros. Un exercice que le constructeur a déjà réussi avec talent. Toutefois, en 2025, la donne a bien changé : avec le retour de OnePlus, Oppo et Realme, la concurrence est bien plus ardue. Voyons maintenant si Redmi réussit à conserver son trône.

Fiche technique

Design : un modèle d’élégance

Que ce soit esthétiquement ou une fois en main, nous ne pouvons que saluer le travail réalisé par Xiaomi. En effet, le constructeur semble avoir déployé tout son savoir-faire pour nous offrir un smartphone qui, avec ses faux airs de haut de gamme, parvient à faire illusion.

Nous avons, sur la face avant, un très bel écran de 6,67 pouces (recouvert de verre Gorilla Glass Victus 2), avec un poinçon central sur la partie haute intégrant un capteur de 20 Mpx. Les bords latéraux sont légèrement incurvés, ce qui lui permet d’occuper 88,7 % de la face avant. Cette incurvation est douce, ce qui évite les erreurs de manipulation, contrairement à certains concurrents plus incurvés.

Le dos est en plastique totalement plat, avec un touché mat. Il est agréable en main, pas trop glissant (attention les jours de grande chaleur), et bonne surprise, il ne capture pas trop les traces de doigts.

Le bloc optique est une vraie réussite stylistique, dont le premier rôle est de rendre sa taille visuellement acceptable. En effet, il est massif, occupant un peu moins d’un tiers de la surface. De forme carrée et aux angles arrondis, il est souligné par un cerclage cranté, un détail inspiré de la famille Xiaomi 14. Malgré son épaisseur, le mobile reste assez stable posé à plat, permettant par exemple de taper du texte sans difficulté.

Le dos est également légèrement incurvé sur les bords latéraux, rejoignant ainsi l’incurvation de l’écran au niveau des tranches cerclées d’aluminium. Ce détail final ajoute une touche de chic à un mobile pourtant vendu à moins de 500 euros.

Les boutons physiques sont réunis sur la tranche droite, avec ceux dédiés au volume et à la mise en marche. Ils sont bien positionnés, et quelle que soit la taille de vos mains, ils resteront accessibles. Bien qu’il soit de dimensions maîtrisées, il mesure 162 x 74 x 8,8 mm. Si vous avez de petites mains, il faudra peut-être étirer un peu le pouce pour ajuster le volume.

Ce smartphone bénéficie d’une conception équilibrée, et ses 205 g sont très bien répartis. La qualité de fabrication est excellente, avec un assemblage impeccable et une certification IP68. Xiaomi signe ici un smartphone très réussi, décliné en vert, noir et violet. Il existe également des versions en cuir végétal, avec de fausses surpiqûres, qui apportent un niveau de chic encore supérieur.

Affichage : Un brin bleu

Xiaomi mise ici sur une dalle AMOLED de 6,67 pouces, affichant une résolution de 2712 x 1220 pixels, soit une densité de 446 ppp, offrant ainsi une image d’une très belle finesse. Le taux de rafraîchissement est dynamique, avec des paliers à 60 Hz et 120 Hz.

Nous avons testé les trois modes d’affichage proposés par Xiaomi (Intense, Saturé et Couleur Original Pro), et nous nous sommes concentrés sur le mode Original Pro, qui offre le rendu le plus naturel. À l’aide de notre sonde et du logiciel le logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays, , nous avons mesuré un Delta E de 2,82, contre une valeur de référence de 3.

Concernant la température des couleurs, nous avons obtenu 7635 K, contre 6500 K pour la valeur de référence. Cela indique une légère dérive vers le bleu, perceptible dans certaines conditions, même si elle ne se ressent pas trop au quotidien. D’autant plus que nous avons une colorimétrie assez équilibrée, et que Xiaomi évite d’en faire trop afin de conserver un rendu naturel.

L’espace colorimétrique mesuré par notre sonde est très flatteur, avec 165 % du sRGB, 110 % du DCI-P3 et 75 % du BT.2020. Résultat : une palette de couleurs et de nuances plus large que la moyenne sur ce segment de marché.

La luminosité mesurée est correcte, mais ne nous a pas bluffés. Ainsi, nous avons mesuré un maximum de 1252 nits en SDR, ce qui permet un usage confortable en plein jour, mais qui peut être limite lors de journées très ensoleillées. En HDR, nous avons obtenu 1321 nits, un chiffre encore un peu juste, mais suffisant pour profiter des contenus HDR ou Dolby Vision, à condition d’être dans le noir complet ou au pire dans une légère pénombre.

Logiciel : IA discrète

HyperOS est encore à la manœuvre, avec Android 14 comme base. Nous retrouvons donc la surcouche graphique de Xiaomi dans toute sa splendeur. L’ensemble logiciel est cohérent et efficace au quotidien.

Les possibilités de personnalisation sont importantes, même si pas aussi poussées que ce que propose Color OS, par exemple. Là où la majorité des constructeurs offrent de multiples widgets ou barres latérales, Xiaomi joue ici la carte d’une interface épurée, et cela est tout aussi appréciable.

L’IA est bien sûr présente, mais Xiaomi la met peu en avant, optant pour une intégration discrète. Nous aurions aimé que la marque adopte la même philosophie concernant les bloatwares. Ces derniers sont assez nombreux, certains intrusifs, avec en plus des publicités sous forme de notifications. Heureusement, quelques minutes suffisent pour les désinstaller.

Performances : La juste puissance et une chauffe maîtrisée

Alors que l’actualité est rythmée par les smartphones équipés du Snapdragon 8 Gen 3 Elite, nous retrouvons ici le vaillant Snapdragon 7s Gen 3, qui a déjà fait ses preuves.

Moyenne pondérée des benchmarks AnTuTu, 3DMark et Geekbench 6 (du plus cher au moins cher)

Ce SoC ne se laisse pas démonter et, comme vous pouvez le constater dans les résultats de benchmarks, nous avons des performances solides. Xiaomi a fait du bon travail d’optimisation, ce qui lui permet de se positionner parmi les plus performants avec le même processeur. Certes, nous sommes loin d’un Snapdragon 8 Elite, mais au quotidien, avec le Redmi 14 Pro+ 5G, Android est véloce, l’interface réactive et même les applications les plus gourmandes sont à l’aise. Ce n’est que dans les temps de traitement IA ou encore l’encodage vidéo que vous pourrez noter de réelles différences.

En ce qui concerne le gaming, nous avons ici un smartphone qui s’en sort très bien sans non plus être une machine de guerre. Dans Fortnite, en mode Épique, nous pouvons atteindre les 88-90 FPS, avec parfois des chutes à 75 FPS et 55 FPS. Cela se traduit par quelques saccades qui gêneront les joueurs les plus compétitifs. Pour une fluidité impeccable, mieux vaut passer en mode Haut ou Moyen. Dans Call of Duty, les 120 FPS en mode graphique moyen sont une formalité, tandis que les 60 FPS en mode graphique maximum sont très stables. Dans Genshin Impact, les 60 FPS restent stables en mode graphique moyen, avec quelques saccades en mode graphique élevé.

L’une des forces du Snapdragon 7s Gen 3 est d’offrir des performances importantes, tout en évitant la chauffe excessive. Xiaomi sait en profiter et, même après des sollicitations intensives sur la durée, la chauffe reste maîtrisée, comme le bridage du processeur minimal. À l’usage, cela reste confortable, même durant de longues sessions de jeu la chaleur ne nous dérange pas vraiment.

Photo : Sans être un virtuose, elle tire son épingle du jeu

Avec la famille des Xiaomi 14, le constructeur nous a présenté des capacités photographiques améliorées par rapport aux modèles précédents. Nous attendions donc beaucoup des nouveaux Redmi 14. Ce Pro+ 5G aligne trois capteurs :

Un capteur principal grand-angle de 200 Mpx, avec une ouverture variable f/1,65.

Un capteur ultra grand-angle de 8 Mpx, avec une ouverture de f/2,2.

Un objectif macro de 2 Mpx, avec une ouverture de f/2,4.

La caméra frontale, quant à elle, est de 20 Mpx, avec une ouverture de f/2.

La configuration est assez classique, la présence d'un ultra grand-angle de seulement 8 Mpx n'annonce pas le meilleur et privilégier un objectif macro à un téléobjectif nous laisse toujours songeur.

Capteur principal

Le capteur principal de 200 Mpx n’est pas à la hauteur du nombre de pixels affichés. Ainsi, en plein jour et dans de bonnes conditions de luminosité, nous obtenons des clichés honorables. Le piqué est correct, voire plutôt bon dans cette gamme de prix. La colorimétrie est assez naturelle, mais elle a tendance à s’assombrir lorsque la luminosité baisse.

La gestion des contrastes est plutôt bonne, mais lorsque ceux-ci sont très accentués et que la lumière est difficile, le rendu devient moins naturel et un peu plus brouillon. Cela reste acceptable, mais il faut en tenir compte lors des prises de vue.

De plus, il a parfois du mal à gérer les hautes luminosités, avec un petit risque de surexposition si vous n’êtes pas vigilant. Le traitement numérique est moins agressif que sur les précédents modèles, avec moins de lissage numérique. Pourtant, le niveau de détail n’est pas exceptionnel. Cela se remarque surtout en zoomant dans l’image, alors qu’en plein format, le rendu reste bon, même si le manque de précision est perceptible.

Capteur ultra-grand-angle

Le capteur ultra grand-angle a le bon goût de plutôt bien gérer les effets de distorsion sur les bords de l’image. Pour le reste, ses 8 Mpx font de leur mieux, mais le manque de détail est assez flagrant.

Cela n’est pas uniquement dû à la taille du capteur, mais aussi à son incapacité à bien capter la lumière. Tous les clichés sont trop sombres, ce qui, associé à un traitement des contrastes en retrait, gomme les détails, rend la colorimétrie peu naturelle et donne des contrastes manquant de finesse.

Ultra grand-angle Grand-angle

Il est donc difficile de le recommander, sauf dans d’excellentes conditions de luminosité. Toutefois, même ainsi, le rendu ne sera pas des plus flatteurs.

Téléobjectif

Le Redmi Note 14 Pro+ 5G exploite les capacités du capteur principal de 200 Mpx pour proposer un zoom optique x2 et x4. Le premier donne des résultats corrects, avec une perte de qualité assez minimale et une colorimétrie légèrement plus sombre.

Grand-angle Zoom x2

Nous constatons toutefois un lissage assez agressif, qui réduit la définition de certains détails, comme les lettres d’un panneau de signalisation sur un pont.

Zoom x2 Zoom x4

En passant au zoom x4, la perte de détail devient plus perceptible. Plus le niveau de luminosité est élevé, plus cette perte est réduite. Mais même dans ce cas, le lissage, bien que moins agressif comparé aux anciens modèles de la marque, altère la précision de l’image.

Au-delà du zoom x4, nous avons un zoom numérique qui perd rapidement en définition. Ainsi, le lissage numérique crée des artefacts et empêche les clichés d’être précis. Il faut vraiment d’excellentes conditions de lumière pour obtenir un résultat acceptable en x10, voire x20, mais jamais au-delà.

Mode nuit

Le capteur principal nous a plutôt séduits avec sa capacité à capturer largement la lumière. Certes, cela nous donne des images parfois un peu trop artificielles, mais en contrepartie, nous obtenons des clichés très lisibles et cohérents. Certes, nous pouvons noter un lissage numérique un peu agressif sur les feuillages, par exemple, mais cela reste discret, surtout comparé aux précédentes générations de Redmi Note.

Photo de jour Photo de nuit

La colorimétrie est assez naturelle, et nous avons une belle gestion des contrastes. Ce n’est pas le meilleur photophone de nuit, mais il se positionne dans la moyenne supérieure de sa gamme de prix.

Dans de bonnes conditions de lumière, comme sur la gare ci-dessus, nous pouvons profiter de bien plus de détails, même si les contrastes restent un peu abrupts.

Ultra grand-angle Grand-angle

L’ultra grand-angle n’est pas des plus impressionnants, et même lorsque la luminosité est acceptable, le rendu reste sombre et peu naturel. De plus, nous avons un niveau de détail en retrait, y compris au centre de l’image.

Grand-angle Zoom x2

Le zoom x2 est honnête : la perte de détail reste perceptible mais encore maîtrisée, et nous conservons les qualités des clichés du capteur grand-angle.

Zoom x2 Zoom x4

Le zoom x4 est la dernière frontière. Dans un environnement urbain bien éclairé, vous obtiendrez des résultats acceptables, mais dès que la luminosité diminue, le bruit numérique et le lissage semblent chasser ensemble les détails les plus fins.

Au-delà du zoom x4, mieux vaut oublier les autres niveaux de zoom, car le rendu est clairement peu exploitable.

Mode portrait

Le mode portrait est de très bon ton, avec un détourage très réussi. Il faut vraiment avoir les cheveux longs et en bataille, comme la fille du testeur, pour remarquer parfois de petits faux pas. L’effet de flou est progressif, délicat et d’autant plus agréable à l’œil.

La colorimétrie est assez anurelle, la carnation un peu plus pale qu’elle ne le devrait mais en contrepartie nous apprécion un niveau de détail plus qh’honoranle. Certes cela n’est pas toujours des plus précis comme au niveau de la barbe, mai le rendu de textures est naturel et agréable à l’oeil.

Capteur selfie

La caméra selfie de 20 Mpx affiche le même niveau de précision dans le détourage. L’effet bokeh manque un peu de finesse, mais reste bien maîtrisé.

La colorimétrie est plus naturelle qu’avec le capteur dorsal, mais la précision des détails est un peu en retrait. Cela reste agréable à l’œil, mais comme vous pouvez le constater sur les poils de la barbe ou le grain de la veste, nous manquons ici de piqué.

Audio :

Xiaomi nous offre ici des haut-parleurs assez bien calibrés. Certes, il y a un manque de présence dans les médiums et bas-médiums, mais les hautes fréquences sont bien définies et ne saturent pas. Les basses sont discrètes, mais présentes.

Le smartphone n’a pas tendance à saturer. Cependant, nous avons noté une stéréo un peu déséquilibrée, le haut-parleur de la tranche basse étant un peu plus punchy. Cela est perceptible, mais n’est flagrant que sur certains morceaux de musique.

Réseau et communication

Le Redmi Note 14 Pro+ 5G est compatible avec les réseaux 4G et 5G. Il prend en charge toutes les bandes de fréquences utilisées en France. En plus de cela, il offre une connectivité Wi-Fi 6E, ainsi que la technologie NFC, le Bluetooth 5.4 et le GPS (Beidou, GPS, Galileo, Glonass, QZSS) .

Lors de nos tests, nous n’avons pas constaté de problèmes particuliers lors des appels, aussi bien en émission qu’en réception.

Autonomie : Vive la charge 120 W

La batterie de 5110 mAh embarquée par le Redmi Note 14 Pro+ 5G se situe dans la moyenne. Elle offre des prestations de bon niveau. En usage classique, mêlant réseaux sociaux, mails, consultation de textes, visionnage de vidéos, écoute musicale et un peu de jeu vidéo, le mobile a tenu presque 18 heures. En usage intensif, nous descendons sous les 14 heures.

Si l’autonomie aurait pu être meilleure, elle reste satisfaisante. En cas de panne sèche, la charge rapide 120 W est supportée, et cela change tout.

Ainsi, en partant de zéro, nous récupérons :

24 % de batterie en 5 minutes

56 % en 10 minutes

100 % en moins de 30 minutes

Attention, pour respecter la législation européenne, le bloc de charge n’est pas inclus. Il faudra donc l’acheter séparément, ou profiter d’une offre couplée, comme le fait régulièrement Xiaomi.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G est disponible en trois coloris (vert, noir ou mauve et en version simili cuir) et en deux ersions :

12 Go + 512 Go pour 503 euros ;

8 Go + 256 Go pour 473 euros.