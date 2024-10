Test Motorola Edge 50 Neo : un séduisant milieu de gamme plutôt moyen

Avec son Edge 50 Neo, Motorola peaufine sa formule milieu de gamme. Nous retrouvons un design soigné, habillé des couleurs Pantone, ainsi qu’une fiche technique qui s’annonce tout aussi équilibrée que ce mobile est élégant. Reste à voir s’il ne se limite pas à être un simple dandy.

Motorola Edge 50 Neo // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Chaque année, les Motorola Edge se bonifient, devenant de plus en plus compétitifs et pleins de charme, notamment grâce à leur design et surtout à leurs coloris Pantone. Le marché du milieu de gamme, où se positionne le Motorola Edge 50 Neo, est sûrement l’un des plus concurrentiels.

Si le Edge 40 Neo nous avait fait bonne impression, il restait en retrait face à la concurrence. Après une année de travail supplémentaire, voyons si Motorola a changé la donne et est devenu une nouvelle référence du segment.

Fiche technique

Modèle Motorola Edge 50 Neo Dimensions 71,2 mm x 154,1 mm x 8,1 mm Interface constructeur Hello UI Taille de l’écran 6,4 pouces Définition 2760 x 1256 pixels Densité de pixels 460 ppp Technologie OLED SoC Mediatek Dimensity 7300 Puce graphique Mali-G615 MC2 Stockage interne 256 Go, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 13 Mp

Capteur 3 : 10 Mp Capteur photo frontal 32 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 30 fps Wi-fi Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 5G Oui NFC Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 4310 mAh Poids 171 g Couleurs Rouge, Bleu, Gris, Crème Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par le constructeur.

Une finition atypique

Motorola reprend les codes design de la famille avec un dos vraiment très réussi. Plat, il offre un rendu visuel très agréable avec sa surface en cuir végan. Enfin, selon le constructeur, car au toucher, cela ressemble plus à du caoutchouc texturé qu’à du cuir, ce qui n’empêche pas cette surface d’être très agréable en main.

Motorola Edge 50 Neo // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le bloc optique s’intègre de façon presque organique avec le reste de la coque, sans aspérité. C’est aussi élégant qu’esthétique. Posé à plat, il permet un usage normal tant que vous restez dans la zone d’affichage du clavier numérique. Plus haut, chaque appui déstabilisera trop l’appareil pour un usage réellement confortable.

Un des points qui nous charme souvent avec les Motorola Edge est leur partenariat avec Pantone, qui permet d’offrir des couleurs uniques sur le marché, avec des nuances peu exploitées, mais pourtant esthétiquement intéressantes. Ce Edge 50 Neo se décline en Grisaille, Latte, Nautical Blue et, notre préféré testé ici, le Poinciana.

Motorola Edge 50 Neo // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Les tranches sont cerclées de métal brillant, avec sur la droite les boutons de contrôle (volume et mise en marche) et sur la base le connecteur USB-C, le port de carte SIM et les aérations pour le haut-parleur.

La face avant est épurée, laissant la part belle à un écran de 6,30 pouces. Il est entouré de bordures visibles mais assez fines et sans déséquilibre, notamment au niveau du menton. Le poinçon central en haut de l’écran cache la caméra selfie.

Chloé Pertuis pour Frandroid

L’écran est protégé par du Gorilla Glass 3, une version un peu trop ancienne à notre goût. En revanche, chose encore rare à ce niveau de prix, nous profitons d’une certification IP68.

Ce n’est pas tout, il dispose même d’une certification MIL-STD 810H, une norme militaire qui assure un bon fonctionnement à des températures extrêmes et une résistance aux chocs et aux vibrations. Cela ne fait que confirmer l’impression de solidité et de soin apporté à la fabrication de ce Edge 50 Neo.

Motorola Edge 50 Neo // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

La prise en main est confortable, et même les personnes avec de petites mains devraient pouvoir manipuler ce smartphone de 254,1 x 71,2 x 8,1 mm pour 171 g, avec aisance.

Nous sommes vraiment face à un produit terriblement fashion, pensé pour le plus grand nombre et s’adaptant à presque toutes les morphologies.

Un écran qui aurait gagné à être plus lumineux

L’écran pOLED de 6,4 pouces du Motorola Edge 50 Neo dispose d’une définition de 2760 x 1256 pixels. La finesse d’affichage est sans contestation possible avec une densité de pixels de 474 ppp. La dalle LPTO permet en plus de profiter d’un taux de rafraîchissement dynamique de 1 Hz, jusqu’à 120 Hz.

Avec notre sonde et le logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays, nous avons mesuré les trois modes d’affichage proposés par le Edge 50 Neo.

Dans le meilleur, nous obtenons un Delta E de 3,87, contre 3 pour la valeur de référence, et une température de couleur de 6965 K, contre 6500 K pour la valeur de référence. Nous avons donc une dérive vers les bleus qui est légèrement perceptible sur les fonds blancs.

Nous avons un rendu colorimétrique correct dans cette gamme de prix.

Motorola Edge 50 Neo // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

La luminosité est inégale, avec 1998 nits en SDR, mais pas plus de 1378 nits en HDR. Cela permet de l’utiliser en plein jour, voire de contrer les reflets jusqu’à ce que le soleil frappe directement dessus. Les contenus HDR seront bien traités, mais pour en profiter au mieux, l’environnement ne doit pas être trop lumineux.

Le logiciel de Motorola va à l’essentiel

Ici, ce sont Motorola UI et Android 14 qui sont à la manœuvre. Nous avons donc une interface très épurée, qui se rapproche fortement de l’expérience Android Stock.

Toutefois, Motorola ne reste pas passif et propose des options de personnalisation plus nombreuses que celles offertes par Android 14 de base. À cela s’ajoutent de nombreux outils et gestes censés simplifier notre quotidien.

À l’usage, c’est vraiment une question de goût, mais chacun devrait y trouver une ou deux fonctions pratiques : il peut s’agir de paramètres de sécurité affinés ou de l’espace dédié aux enfants, ce qui permet de leur laisser le mobile en toute tranquillité.

Motorola propose même une interface d’échange avec les PC Windows pour un transfert de fichiers rapide et léger.

L’expérience avec ce produit est donc plaisante, et nous avons en plus l’esprit tranquille. En effet, Motorola propose pour ce Edge 50 Neo cinq ans de mises à jour majeures et de sécurité. Une jolie offre dans un segment de marché qui nous a plus habitués à trois ans de mises à jour majeures, quatre au mieux.

Des performances un peu justes

Le Motorola Edge 50 Neo s’architecture autour d’un SoC MediaTek Dimensity 7300, épaulé par 12 Go de mémoire vive LPDDR4X et un GPU Mali G-615. Pour la partie stockage, nous avons droit à 512 Go.

Les performances mesurées par nos benchmarks ne sont pas très flatteuses. Nous avons un niveau de performance très moyen, voire légèrement en dessous de ce que l’on pourrait attendre d’un smartphone à 499 euros.

Modèle Motorola Edge 50 Neo Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G Samsung Galaxy A55 Google Pixel 8a Motorola Edge 40 Neo AnTuTu CPU N/C 226617 246028 338881 162515 AnTuTu GPU N/C 181721 174965 396041 76858 AnTuTu MEM N/C 158551 151831 202676 123370 AnTuTu UX N/C 169411 179418 231773 152570 PC Mark 3.0 N/C 11751 13709 11140 14364 3DMark Slingshot Extreme N/C N/C N/C N/C 4236 3DMark Slingshot Extreme Graphics N/C N/C N/C N/C 4323 3DMark Slingshot Extreme Physics N/C N/C N/C N/C 3959 3DMark Wild Life N/C N/C N/C 8485 2590 3DMark Wild Life framerate moyen N/C N/C N/C 51 FPS 15.51 FPS 3DMark Wild Life Extreme N/C N/C 1003 2418 702 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen N/C N/C 6.01 FPS 14 FPS 4.21 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) N/C 26 / 9.6 FPS 26 / 18 FPS 60 / 42 FPS 29 / 33 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) N/C 30 / 43 FPS 31 / 37 FPS 71 / 77 FPS 22 / 26 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) N/C 81 / 110 FPS 81 / 93 FPS 120 / 184 FPS N/C Geekbench 6 Single-core N/C 1118 1161 1683 N/C Geekbench 6 Multi-core N/C 2630 3462 4330 N/C Geekbench 6 Compute (Vulkan) N/C 3090 4151 6350 N/C Lecture / écriture séquentielle N/C 524.72 / 388.67 Mo/s N/C N/C 1014 / 935 Mo/s Lecture / écriture aléatoire N/C N/C N/C N/C 71300 / 71800 IOPS AnTuTu 10 N/C 736300 752242 1169371 515313 Voir plus de benchmarks

À l’usage, cela ne se ressent pas trop : Android et les applications sont assez fluides. Toutefois, nous notons parfois de très légers lags ou des ralentissements plus notables. Cela reste rare, mais à ce niveau de prix, ce n’est plus vraiment acceptable. Espérons que de futures mises à jour optimiseront un peu cela.

En ce qui concerne le jeu vidéo, Fortnite en mode graphique Moyen parvient à maintenir un framerate assez stable de 30 fps. Cependant, si vous tentez le mode Épique pour la qualité visuelle, le framerate chute à 14-17 fps.

Genshin Impact en qualité graphique moyenne oscille entre 42 et 48 fps.

Ce sont des performances moyennes, suffisantes pour les joueurs occasionnels, mais les autres risquent d’être un peu déçus.

Notez toutefois que le Edge 50 Neo gère très bien la chauffe. La température du processeur ne dépasse jamais 40 °C, et le bridage du SoC est limité à 36 % dans les pires cas. Même en usage intensif, les performances restent assez proches de l’état initial. Par exemple, dans Fortnite, en mode graphique élevé, le framerate reste stable à 30 fps et nous notons parfois quelques baisses à 25 fps.

Une photo améliorée

Motorola met les petits plats dans les grands avec un bloc photo très complet qui comprend un flash Led et surtout trois capteurs qui semblent bien complémentaires :

Un capteur principal grand-angle de 50 Mpx en f/1,8 ;

Un capteur ultra grand-angle de 13 Mpx en f/2,2 ;

Le dernier capteur est un téléobjectif de 10 Mpx en f/2,0.

La caméra frontale embarque quant à elle un capteur de 32 Mpx en f/2,4. Une configuration assez classique, même à ce niveau de prix. Il ne reste plus qu’à voir comment Motorola les fait travailler ensemble.

Capteur principal

Le capteur principal est un 50 Mpx qui délivre des clichés avec un beau piqué. Motorola améliore sa formule par rapport à l’année dernière avec un excellent niveau de détail, assez fin pour retranscrire les aspérités et le relief des surfaces. Nous regrettons cependant une colorimétrie un peu trop sombre à notre goût.

Par contre, dès que la luminosité n’est plus excellente, la gestion de la colorimétrie devient plus approximative. À cela s’ajoute une perte de détail due à des traitements numériques qui accentuent trop les contrastes, ce qui dans un premier temps réduit le niveau de détail et dans second amoindrit la lisibilité des clichés.

Capteur ultra-grand-angle

Si les déformations sont assez bien maîtrisées, nous sommes plus dubitatifs quant au rendu global. Ainsi, même si les scènes restent lisibles, nous remarquons très vite des contrastes trop accentués. Le traitement numérique force un peu trop, ce qui gomme les détails. Cela reste acceptable tant que vous ne zoomez pas dans l’image.

Tout comme le capteur principal, la colorimétrie devient moins naturelle dès que le niveau de luminosité baisse.

Ultra grand-angle Grand-angle

Le capteur de 13 Mpx, associé à un traitement numérique à revoir, ne rend pas ce mode ultra grand-angle très attrayant.

Téléobjectif x3 et plus

Le Edge 50 Neo propose un téléobjectif 3x des plus agréables. Nous avons un bon piqué, et même si, encore une fois, nous constatons un traitement numérique un peu trop fort, le niveau de détail reste satisfaisant.

Grand-angle Zoom 3x

Les contrastes sont un peu trop accentués et la colorimétrie est excellente dans de bonnes conditions de luminosité, mais plus sombre dans le cas contraire.

Zoom 3x Zoom 6x

Le zoom 6x est dans la continuité, mais nous constatons une perte de détail notable et toujours cet excès de traitement qui, entre autres, accentue trop les contrastes.

Zoom 6x Zoom 10x

Le zoom 10x est exploitable uniquement dans d’excellentes conditions de luminosité. Même dans ce cas, nous constatons les mêmes défauts que sur le 3x, avec un piqué qui perd en précision. Au-delà, le rendu est bien trop imparfait pour être vraiment exploitable.

Mode nuit

Tant que nous restons dans un environnement avec un éclairage urbain assez important, le rendu en mode nuit est satisfaisant. La colorimétrie est assez naturelle et les contrastes bien gérés, sauf dans les zones sombres qui sont alors noyées sous le bruit numérique.

Cela gomme les détails, et même dans les meilleures conditions, le bruit numérique se fait ressentir. Plus les conditions de lumière se dégradent, plus ce phénomène s’accentue. Cela reste acceptable, mais c’est clairement en retrait par rapport aux meilleurs concurrents.

Ultra grand-angle Grand-angle

Le module ultra grand-angle est peu convaincant de nuit, avec une omniprésence du bruit numérique et un lissage qui empêche les détails de s’exprimer.

Grand-angle Zoom 3x

Le zoom 3x est clairement en retrait. Convaincant en journée, il a du mal à faire la mise au point de nuit. À cela s’ajoute un traitement numérique qui privilégie le lissage, tandis que le bruit numérique devient omniprésent.

Comme vous l’aurez compris, utiliser les niveaux de zoom supérieurs ne sert pas à grand-chose.

Mode portrait

Ce Neo 50 Edge délivre des portraits de bon niveau, avec un détourage propre, même si certaines chevelures rebelles peuvent le mettre en difficulté. Les effets de flou sont doux et joliment progressifs. Il est dommage que la colorimétrie soit si pâle, ce qui affecte également la carnation, qui n’est pas des plus naturelles. De plus, le lissage est un peu trop important, ce qui gomme certains détails, comme la pilosité peu définie.

La caméra frontale ne fait pas beaucoup mieux. Cela reste correct, et le niveau de détail est légèrement supérieur à celui de l’APN dorsal. Cependant, nous avons une colorimétrie encore plus pâle et un lissage excessif qui dénature les textures de peau.

Détourage et effet bokeh sont ici bien maîtrisés, offrant des clichés lisibles et précis.

Capteur 50 Mpx

Le mode 50 Mpx réalise des clichés très propres, mais nous constatons que même là, le niveau de détail n’est pas aussi bon. Cela se remarque surtout sur les zones claires ou très sombres, où le lissage est trop présent.

Crop 1920×1080 cliché 12 Mpx Crop 1920×1080 cliché 50 Mpx

C’est dommage, car la colorimétrie est plus naturelle et les contrastes plus subtils. Toutefois, cela n’apporte pas vraiment de plus au quotidien.

Audio

Les deux haut-parleurs certifiés Dolby Atmos sont plutôt de bonne tenue. Nous avons un ensemble assez équilibré, et nous ressentons presque des basses. Cependant, dès que vous dépassez les 50 % de volume, les voix ont tendance à passer en retrait. Cela reste léger, mais perceptible.

Réseau et communication

Le Motorola Edge 50 Neo est compatible avec les réseaux 4G et 5G, et prend en charge toutes les bandes de fréquences utilisées en France. En plus de cela, il offre une connectivité Wi-Fi 6E, ainsi que la technologie NFC, le Bluetooth 5.3 et le GPS (GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo). Il dispose également d’un support eSIM, en plus d’un port nano SIM.

Lors de nos tests, nous n’avons pas constaté de problèmes particuliers lors des appels, aussi bien en émission qu’en réception.

Une autonomie moyenne et une charge rapide efficiente

Les 4310 mAh de capacité de la batterie du Edge 50 Neo sont en retrait par rapport à la moyenne actuelle de 5000 mAh.

Cela ne l’empêche pas d’offrir une endurance très honorable avec environ quinze heures d’autonomie en usage normal, et entre 9 et 10 heures en usage intensif.

À titre de comparaison, trente minutes de jeu sur Genshin Impact réduisent le niveau de batterie de 10 points, ce qui est assez élevé. Une heure de série Netflix dans le meilleur niveau de qualité et luminosité à 50%, consomme environ 5 points de batterie.

Il devrait donc tenir une bonne journée de travail, mais nécessitera probablement une petite recharge en fin de journée.

Dans ce cas, la recharge rapide de 68 Watts permet de récupérer

5 mn 9 % en 5 minutes

10 mn 22 % en 10 minutes

20 mn 44 % en 20 minutes

30 mn 67 % en 30 minutes

45 mn 96% en 45 minutes

Les 100 % sont atteints environ deux minutes après. Attention, nous avons utilisé le chargeur fourni par Motorola (en option), car le produit n’est pas livré avec ce dernier.

Prix et disponibilité

Le Motorola Edge 50 Neo est disponible en quatre coloris et en une seule configuration : 12 Go + 512 Go pour 499 euros, en prix de lancement. C’est 100 euros de plus que le Edge 40 Neo, son prédécesseur. Certes, il n’était pourvu que de 256 Go de stockage, mais la différence est tout de même salée.