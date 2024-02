Motorola est en pleine forme. Après avoir signé plusieurs bons smartphones comme le Razr 40 Ultra, ou encore le Edge 30 Fusion. Le constructeur est déterminé à retrouver sa place au soleil sur le marché et se fait pour cela très actif. Avec son nouveau Edge 40 Neo, Motorola vise le segment du milieu de gamme à moins de 400 euros avec un produit techniquement complet, alliant un design très plaisant et une certaine chaleur au toucher.

Motorola nous propose un smartphone à la fiche technique équilibrée et solide avec : un processeur MediaTek Dimensity 7030, 12 Go de mémoire vive, un écran de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une caméra de 50 Mpx. Positionné à 399 euros, il va devoir faire preuve de ses talents pour concurrencer des smartphones comme le Samsung Galaxy A34, le Google Pixel 6A ou encore le Poco X5 Pro.

Motorola Edge 40 Neo Fiche technique

Ce test a été réalisé à l’aide d’un téléphone prêté par la marque.

Motorola Edge 40 Neo Design

Motorola soigne véritablement le design de son nouveau Motorola Edge 40 Neo avec des lignes qui ne sont peut-être pas les plus originales du moment, mais qui sont parfaitement exécutées. Le bel écran de 6,55 pouces, avec poinçon central, est délicatement incurvé dans le prolongement du dos qui fait de même.

Les tranches latérales sont soulignées par un élégant cerclage effet métal.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Nous apprécions ce qui est présenté comme du similicuir par la marque, mais qui n’est en fait qu’un plastique texturé. Cela ne l’empêche pas d’être particulièrement doux au toucher et d’aider à procurer une prise en main confortable.

Le produit se décline en trois coloris en collaboration avec Pantone : le très classique Black Beauty et les plus séduisants Caneel Bay (vert pastel) et Soothing Sea (bleu pastel). Ces deux derniers ont un réel charme avec des teintes rares sur le marché, ce qui peut séduire celles et ceux en quête d’élégance et d’originalité.

Le bloc photo s’intègre harmonieusement au design, et présente une épaisseur qui n’a rien d’excessif. Le cerclage, agrémenté d’un effet métal brossé très réussi, interagit joliment avec la lumière. De surcroît, il offre une surface adéquate pour une utilisation confortable des boutons. Ces derniers sont regroupés sur la tranche droite, avec deux dédiés à la gestion du volume et un dernier à la mise en marche/sortie de veille.

Ils sont bien positionnés, mais si vous avez de petites mains, vous les trouverez peut-être un peu trop hauts de quelques millimètres. La tranche inférieure réunit le port USB-C, des perforations pour le haut-parleur embarqué et le port de carte SIM.

Nous apprécions les efforts déployés par Motorola pour maîtriser l’encombrement de son mobile avec ici des mensurations de 159,63 x 71,99 x 7,89 mm pour un poids de 172 g. En plus d’offrir une prise en main aussi confortable qu’agréable, il se permet en plus d’être léger et se fait presque oublier dans une poche. Cerise sur le gâteau, il profite d’une excellente qualité de fabrication et se voit même doté de la certification IP68, une caractéristique encore trop rare sur ce segment de marché.

Motorola Edge 40 Neo Écran

Nous avons le droit ici à un généreux écran de 6,55 pouces en pOled (pour plastique Oled), au ratio 20:9. Son affichage de 2400 x 1080 pixels, soit une densité de pixels de 402 ppp, procure un affichage d’une très belle finesse. Il propose en plus un taux de rafraîchissement variable s’ajustant automatiquement de 60 Hz à 120 Hz en fonction de vos usages. Un mode 144 Hz est également proposé, mais il faut passer par les Paramètres du mobile pour y accéder et il restera alors fixe.

Passons aux mesures de cet écran réalisées à l’aide de notre sonde et du logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays. Nous avons testé le mode d’affichage par défaut proposé par le Edge 40 Neo, soit « Couleurs saturées », avec le HDR activé. Nous obtenons alors un Delta E moyen de 5,9 contre 3 pour la valeur de référence. De plus, nous avons un rendu un peu froid avec une température des couleurs mesurée de 7169 K contre 6500 K pour la valeur de référence. Mieux vaut passer en mode Couleurs naturelles pour atténuer ce côté trop chatoyant et généreux des couleurs, mais cela reste toutefois assez éloigné des valeurs de références, HDR activé ou non.

Concernant les espaces colorimétriques, nous sommes particulièrement satisfaits avec un écran qui couvre 179 % de l’espace sRGB, 120 % du DCI-P3 et 91 % du BT.2020. Des résultats de très bon niveau pour un smartphone milieu de gamme qui offre ici une belle palette colorimétrique.

Concernant la luminosité, nous obtenons 1098 cd/m², ce qui permet de l’utiliser sans difficulté même en plein soleil. De plus, cela permet d’apprécier réellement les capacités du HDR quand vous regardez des films ou des séries.

Motorola Edge 40 Neo Logiciel

Comme à son habitude, Motorola livre une version d’Android avec une interface graphique très légère, qui est visuellement très proche d’Android Stock. Les options de personnalisation ne sont pas aussi nombreuses que celles proposées par MIUI, par exemple, mais devraient suffire à la majorité des utilisateurs.

Android 13 est à la manœuvre, complété par de nombreuses fonctionnalités ajoutées par Motorola. Comme Moto Secure qui rassemble l’ensemble des fonctions liées à la sécurité de votre mobile.

Il permet même de stocker des éléments dans un dossier sécurisé, et ce dernier peut prendre une apparence anodine en modifiant son icône. Ready For permet d’utiliser son smartphone comme un ordinateur et Moto Connect permet de gérer l’affichage sur d’autres supports tels qu’une tablette ou un téléviseur, en filaire ou en sans-fil grâce au support de Miracast.

Vous pouvez ajouter à cela des gestuelles ou des raccourcis pour lancer l’appareil photo par exemple. Notez que Motorola promet deux mises à jour Android majeures et trois ans de patch de sécurité.

Motorola Edge 40 Neo Photo

Le Motorola Edge 40 Neo intègre deux capteurs photo :

Un capteur principal grand-angle de 50 mégapixels f/1,52 ;

un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels f/2,2.

En plein jour, nous obtenons des clichés satisfaisants. Tant que vous ne zoomez pas dans l’image, le niveau de détails est respectable et le rendu est propre. Le piqué n’est pas mémorable, mais pour un usage quotidien ou pour les réseaux sociaux, il ne démérite pas. La colorimétrie est de bon ton, un brin flatteuse, mais reste assez naturelle.

Elle manque juste parfois d’éclat et nous avons un léger lissage qui gomme certains détails. Mais nous sommes loin de ce que peuvent proposer certaines marques au traitement numérique trop agressif comme Poco ou Xiaomi par exemple.

L’ultra grand-angle est un peu plus en retrait. Bien que les déformations sur les bords de l’image soient assez bien maîtrisées, le rendu manque de détail, surtout au centre des clichés. De plus, nous perdons en piqué global et la colorimétrie se révèle bien plus fade que sur le grand-angle.

Grand-angle Ultra grand-angle

Le zoom numérique n’est pas si mauvais, le x2 restant exploitable dans de bonnes conditions de luminosité. Mais si vous allez au-delà, perdez tout espoir de clichés réussis et regardables.

Grand-angle Zoom 2x

Le mode 50 Mpx est très propre, à la condition de l’utiliser dans d’excellentes conditions de lumière. Il est alors possible d’obtenir des clichés plus détaillés et qui sont le plus souvent recadrables sans que cela nuise à l’esthétique.

Il faut juste rester raisonnable, car quand nous zoomons dans la photo, nous pouvons noter que les détails sont un peu lissés. De nuit, le rendu est toutefois totalement insuffisant.

Recadrage d'une photo 50 MP en 1200 x 900 pixels Recadrage d'une photo 12 MP en 1200 x 900 pixels

Cela même en activant le mode nuit, ce dernier n’étant vraiment exploitable qu’en mode grand-angle.

Grand-angle Ultra grand-angle

En ultra grand-angle, nous obtenons, après un temps de prise de vue plus long que la moyenne, des clichés exploitables, mais qui manquent singulièrement de détails. De plus, le bruit numérique se fait cruellement ressentir. En mode grand-angle, le rendu est meilleur, mais sans non plus briller.

Des modes portraits inégaux

Le mode portrait est bon, avec un détourage propre, même si les chevelures les plus foisonnantes peuvent parfois le mettre à l’épreuve. La colorimétrie est bien ajustée, la carnation est assez fidèle et les détails sont joliment rendus.

Nous notons néanmoins quelques ratés de temps à autre, notamment au niveau des cheveux, mais aussi quelques petites aberrations. Un flou mal maîtrisé parfois, mais qui reste assez rare.

Les amateurs de selfies bénéficient d’un capteur de 16 Mpx. Le détourage est meilleur que celui du capteur dorsal, même si, ici aussi, les chevelures rebelles peuvent poser problème.

Dans l’ensemble, le résultat est satisfaisant, même si la carnation manque parfois de naturel et que les couleurs sont un peu froides. De plus, les zones lumineuses ne sont pas toujours aussi bien traitées qu’elles devraient l’être.

Motorola Edge 40 Neo Performances

Le MediaTek Dimensity 7030, au cœur de ce produit, est associé à 12 Go de mémoire vive de RAM LPDDR4X, un GPU Mali-G610 MC3 et 256 Go d’espace de stockage. Android ne connaît presque jamais d’à-coups et, excepté les applications les plus gourmandes en ressource, nous avons là un smartphone fluide et agréable à utiliser au quotidien.

Modèle Motorola Edge 40 Neo Samsung Galaxy A34 Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G AnTuTu 10 515313 N/C 576453 AnTuTu 9 N/C 468161 N/C AnTuTu CPU 162515 128012 194938 AnTuTu GPU 76858 134002 115690 AnTuTu MEM 123370 81033 120696 AnTuTu UX 152570 125114 145129 PC Mark 3.0 14364 11050 12354 3DMark Slingshot Extreme 4236 4153 4509 3DMark Slingshot Extreme Graphics 4323 4328 4695 3DMark Slingshot Extreme Physics 3959 3639 3961 3DMark Wild Life 2590 2298 3004 3DMark Wild Life framerate moyen 15.51 FPS 13.80 FPS 17.99 FPS 3DMark Wild Life Extreme 702 639 793 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 4.21 FPS 3.80 FPS 4.75 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 29 / 33 FPS 16 / 10 FPS 16 / 14 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 22 / 26 FPS 23 / 26 FPS 18 / 29 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) N/C 60 / 68 FPS 50 / 71 FPS Geekbench 6 Single-core N/C 1037 1011 Geekbench 6 Multi-core N/C 2425 2710 Geekbench 6 Compute (Vulkan) N/C 2433 2192 Lecture / écriture séquentielle 1014 / 935 Mo/s 894.47 / 499.29 Mo/s 920.2 / 801.01 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 71300 / 71800 IOPS 187.12 / 199.07 IOPS 59872.66 / 54642.37 IOPS Voir plus de benchmarks

Pour les jeux vidéo, Le Motorola Edge 40 Neo n’est pas un foudre de guerre. Son GPU fait le job et offre de belles prestations de milieu de gamme. En lançant Fortnite avec toutes les options graphiques au maximum, on peut s’attendre à un taux de rafraîchissement de 30 FPS.

Mode Epique Mode Elevé

Il faut passer en mode moyen pour obtenir un taux de rafraîchissement allant de 55 à 60 FPS. Vous ne risquez donc pas d’abuser du taux de rafraîchissement de 144 Hz proposé par ce mobile.

Mode Elevé 60 fps Mode moyen 60 fps

Ce Edge 40 Neo n’est clairement pas conçu comme un smartphone dédié au gaming, mais il développe néanmoins des performances très honorables et la chauffe n’est jamais excessive.

Motorola Edge 40 Neo Autonomie

Avec une batterie de 5 000 mAh, le Motorola Edge 40 Neo veut se situer dans la fourchette haute. Pour l’éprouver, nous avons lancé notre logiciel ViSer qui simule l’utilisation active d’un smartphone (surf sur le web, SMS, appel, vidéo, écoute de musique, téléchargements…).

Le téléphone tient 9 heures et 20 minutes environ, ce qui le place vraiment dans le bas du panier dans notre classement des appareils soumis au même exercice. Ne crions pas à la catastrophe pour autant. Si vous n’abusez pas du jeu vidéo et des notifications, il devrait vous tenir une bonne journée… mais pas plus.

Si ce Edge 40 Neo fait l’impasse sur la charge sans-fil, il offre une très honorable charge rapide avec son bloc d’alimentation de 68 W. En partant de 0 %, nous obtenons 14 % de charge en 5 minutes, 26 % en 10 min et 58 % en 20 min, une charge complète prenant environ 48 minutes.

Motorola Edge 40 Neo Réseau et communication

Ce smartphone supporte toutes les bandes de fréquences 5G. Ajoutez le Wi-Fi 5, le Bluetooth 5.1 et le NFC et vous voilà parés. En ce qui concerne les appels, rien à signaler.

Enfin, le GPS intégré fonctionne sans difficulté et nous n’avons pas noté de problème de géolocalisation.

Motorola Edge 40 Neo Prix et disponibilité

Le Motorola Edge 40 Neo est disponible au prix conseillé de 399 euros chez les revendeurs partenaires. Un tarif qui a déjà eu droit à quelques baisses ici et là depuis la sortie du smartphone.