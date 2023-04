Le rôle du Samsung Galaxy A54, comme pour ses prédécesseurs, est on ne peut plus simple. Tenter d’être le smartphone de référence de la marque coréenne. Celui qui servira de dernier de cordée avant l’envolée vers les sommets du haut de gamme, un smartphone équilibré en somme, qui se doit d’offrir un confort important (à 500 euros tout de même), mais qui peut se permettre tout de même quelques concessions.

Notons que par rapport au Galaxy A53, ce A54 a pris 40 euros. Difficile de le justifier par un gain de performance ou un nouveau capteur photo, ces technologies étant censées s’améliorer chaque année à prix égal. Samsung justifie tout de même cette montée en tarif par quelques ajouts, à commencer par un dos en verre ou l’arrivée de l’eSIM sur le milieu de gamme. L’inflation est bien sûr passée par là. Avec un Galaxy A53 tutoyant les 350 euros, est-ce que le A54 a les arguments pour convaincre ?

Samsung Galaxy A54 Fiche technique

Modèle Samsung Galaxy A54 Dimensions 7,67 cm x 15,82 cm x 8,2 mm Interface constructeur One UI Taille de l'écran 6,4 pouces Définition 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 403 ppp Technologie Super AMOLED SoC Samsung Exynos 1380 Puce graphique Mali-G68 MP5 Stockage interne 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 5 Mp Capteur photo frontal 32 Mp Définition enregistrement vidéo 4K Wi-fi Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.3 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Oui Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh Poids 202 g Couleurs Blanc, Violet, Vert, Gris Indice de réparabilité ? 8,4/10 Prix 495 € Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un modèle prêté par la marque.

Samsung Galaxy A54 Design : il tape dans le mille

À première vue, le pari de Samsung est réussi. En adoptant un design proche du Galaxy S23, en ajoutant un dos en verre plat et impeccablement intégré, le Samsung Galaxy A54 joue dans la cour des grands.

Au niveau du confort de prise en main, le téléphone, avec sa dalle de 6,4 pouces percée d’un poinçon central, donne entière satisfaction. Il affiche un format relativement petit, pas trop large (76,7 mm) ni trop en hauteur (158,2 mm). On notera tout de même un poids plutôt élevé de 202 g, mais qui ne gêne pas au vu du format contenu du téléphone. L’épaisseur importante de 8,2 mm est aussi à noter, même si, là encore, le côté un peu contenu du téléphone aide à éviter l’impression brique.

Le Galaxy A54 tend autrement dans la sobriété. Son dos recouvert de verre prend un peu les traces de doigt, sans non plus se transformer en poêle à frire. On distingue un léger effet miroir pas piqué des hannetons qui fait son effet sans donner dans le spectaculaire. Les trois modules photos, parfaitement alignés et séparés les uns des autres, donnent, eux aussi, dans le sobre et efficace, avec un léger traitement brillant dans le cercle.

Les tranches en plastique se montrent très agréables au toucher et les boutons, tous situés à droite, tombent efficacement sous les doigts. Le tiroir à SIM situé en haut peut accueillir jusqu’à deux SIM.

Parmi les petits points d’achoppements que certains relèveront, évoquons des bordures assez visibles et un menton un poil épais. Honnêtement, cela ne m’a pas choqué à l’usage. J’ai en outre apprécié les coins arrondis qui donnent un petit look bien fini à l’ensemble.

Notons la présence d’une certification IP67, rarissime à ce tarif et qui est forcément un plus. La protection Corning Gorilla Glass 5 est aussi appréciable.

Samsung Galaxy A54 Un écran de smartphone premium

Avec son écran Super Amoled de 6,4 pouces (ou 6,3 pouces en comptant les bords arrondis), en FHD+ et 120 Hz, le Galaxy A54 n’a rien à envier au segment premium. Il s’agit d’un écran très agréable à utiliser au quotidien, peut-être un poil compact pour celles et ceux qui voudraient un plus grand confort de visionnage, mais c’est à peu près tout ce qu’on peut lui reprocher.

Nos mesures réalisées à l’aide de notre sonde et du logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays confirment qu’il s’agit là d’un écran qui n’aurait pas à rougir face à un smartphone premium. Il affiche 127 % du DCI-P3, un spectre colorimétrique pourtant exigeant. Il titille même les 86 % du BT.2020, coquetterie habituellement réservée au segment haut de gamme.

Côté précision des couleurs, ce n’est pas aussi bon. En mode vif, nous mesurons un delta E moyen de 5,86, quand il faudra plutôt viser en dessous de 3. En mode standard, censé être plus précis, on descend, mais pas assez avec un delta E moyen de 4,53. Sur du contenu HDR, ce n’est pas beaucoup plus précis : nous mesurons un delta E moyen de 5,41.

La luminosité maximale mesurée est tout bonnement excellente pour cette gamme de prix. Le Galaxy A54 affiche 1275 cd/m², un chiffre très élevé qui vous assure une utilisation confortable, même en plein soleil.

Samsung Galaxy A54 Logiciel : autant de mises à jour qu’un Galaxy S23

Le Samsung Galaxy A54 intègre la dernière mouture de l’interface de Samsung, One UI 5.1 (Android 13).

Signalons d’entrée de jeu que le Galaxy A54 profite de ce qui se fait de mieux en matière de suivi logiciel sur Android, puisqu’il bénéficie de quatre ans de mises à jour majeures et cinq ans de patch de sécurité. C’est l’équivalent de ce que pratiquent quelques marques en haut de gamme, mais ici à 500 euros.

One UI a clairement musclé son jeu avec cette dernière génération. Le problème des animations saccadées est de l’histoire ancienne et les ajouts nombreux de fonctionnalité sont les bienvenus. On pense par exemple aux modes et routines, vraie source de confort qui permet de se créer un environnement dédié pour chaque activité. Cinéma, travail, sommeil, toutes les combinaisons sont possibles.

Moult autres petits ajouts sont présents, comme la possibilité d’empiler les widgets les uns sur les autres, la possibilité de créer une fenêtre flottante d’un seul geste (disponible dans Labs) et d’en changer la taille, ou encore la personnalisation de l’écran de verrouillage.

Quelques nouveautés semblent manquer à l’appel, comme la possibilité de détourer automatiquement le sujet d’une photo ou encore l’application photo Expert RAW qui reste une exclusivité des Galaxy S.

N’ayez crainte, si vous êtes adepte de SVoD, le DRM Wideline L1 est bien de la partie et vous assure donc des contenus en FHD. Le système occupe 35,21 Go de stockage de base, ce qui commence à faire.

Samsung Galaxy A54 Photo : la patte Samsung fait le job

Voici la configuration photo du Samsung Galaxy A54 :

Appareil photo principal : 50 mégapixels, f/1,8, PDAF, OIS ;

Appareil photo ultra grand-angle : 12 mégapixels, f/2,2, 123°, 1,12 µm ;

Appareil photo macro : 5 mégapixels, f/2,4 ;

Selfie : 32 mégapixels, f/2,2, 26 mm, 1/2,8 pouce, 0,8 µm.

Le téléphone est capable de tourner en 4K (3840 x 2160 pixels), 30 FPS, ou en 240 FPS HD pour effectuer un ralenti.

Appareil photo principal

L’appareil photo principal donne satisfaction dans la grande majorité des cas.

Commençons par des clichés en extérieur. Les scènes sont correctement exposées, le niveau de détail est bon, la colorimétrie est un peu flatteuse (notamment sur les verts et les bleus). Il y a bien quelques difficultés de dynamique dès qu’une scène est un peu sombre (voir le panneau-stop), mais cela reste exploitable.

En intérieur, on découvre un module photo particulièrement à l’aise en gros plan. Il parvient une fois encore à bien exposer les scènes. S’il parvient dans 90 % des cas à obtenir un résultat net, il suffit que votre sujet, comme le chat noir ci-dessous, bouge un peu trop pour que vous ayez à vous y reprendre à plusieurs fois. Rien de rédhibitoire.

Ultra grand-angle

Premier très bon point sur l’ultra grand-angle, la cohérence colorimétrique est bien respectée par rapport à son grand frère. De près, on constate quelques soucis de netteté, comme sur les plantes. On constate aussi sur la photo du chat que si le sujet est correctement exposé, ce qui est un bon point, le reste de la pièce souffre d’un petit souci de dynamique.

On perd aussi un peu en finesse des détails sur la végétation et tous les microdétails, mais difficile de lui reprocher tant c’est un classique pour un ultra grand-angle.

De nuit

Samsung a invoqué la « Nightography » pour son Galaxy A54, un terme essentiellement marketing habituellement réservé aux smartphones haut de gamme et censé mettre en avant leurs qualités en photo de nuit. Voyons voir de quoi il retourne.

Plongé dans un noir quasi complet, on constate que le mode nuit accomplit « sa magie ». Entendons par là qu’il parvient à éclairer la nuit assez efficacement. Est-ce que le résultat est esthétique ? Pas forcément.

Nous sommes loin de ce qu’un téléphone haut de gamme parvient à rendre. Les détails dans les clichés sont lissés, un peu façon aquarelle. Alors, l’option est louable et sympathique. Elle permettra de transmettre une information à un proche (un emplacement pour se retrouver par exemple), mais sur le volet esthétique ce n’est pas forcément ça. N’attendez donc pas des miracles.

Sur le reste, de façon plus classique, on constate qu’avec un éclairage artificiel en extérieur, les clichés sont assez réussis, même s’ils laissent une bonne place aux lens-flare. En intérieur, avec une faible lumière dans la pièce, c’est un peu la fête aux flous artistiques.

Que ce soit avec ou sans lumière, l’ultra grand-angle ne donne pas grand-chose de nuit.

Portrait

Le mode portrait est efficace et fait bien ce qu’on lui demande : flouter l’arrière-plan, accentuer les détails sur le visage du sujet.

Macro

Le capteur macro a beau afficher 5 mégapixels plutôt que les habituels 2 mégapixels, le résultat n’en est pas moins tout aussi discutable.

Selfie

Le capteur selfie a besoin d’une très bonne luminosité pour afficher un vrai niveau de détail probant. Vous pouvez le voir sur le troisième cliché ci-dessous. Dans d’autres cas, que ce soit le soir ou avec une lumière intérieure un peu mauvaise, ça manque de détail.

Samsung Galaxy A54 Performances : Samsung nous a entendu

Le Samsung Galaxy A54 intègre un Exynos 1380, une puce qu’on nous promet plus véloce que l’Exynos 1280 un peu mou du Galaxy A53. Quelle que soit la configuration choisie, il est accompagné de 8 Go de RAM et de 128 à 256 Go de stockage. Il est possible d’étendre cette capacité jusqu’à 1 To à l’aide d’une carte microSD.

Modèle Samsung Galaxy A54 Samsung Galaxy A53 Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus Nothing phone (1) Google Pixel 6a AnTuTu 9 510269 426366 439723 568842 566612 AnTuTu CPU 151170 95643 112831 154408 114407 AnTuTu GPU 147714 108263 130402 172180 249649 AnTuTu MEM 85868 70664 87687 116223 83167 AnTuTu UX 125517 85481 108804 126031 119389 PC Mark 3.0 13002 11272 11961 14504 9726 3DMark Slingshot Extreme 4703 3586 N/C 5512 5396 3DMark Slingshot Extreme Graphics 4941 3913 N/C 5865 6267 3DMark Slingshot Extreme Physics 4026 2774 N/C 4554 3630 3DMark Wild Life 2793 2286 2267 2819 5935 3DMark Wild Life framerate moyen 17 FPS 14 FPS 14 FPS 17 FPS 35.5 FPS 3DMark Wild Life Extreme 805 N/C 628 N/C N/C 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 5 FPS N/C 4 FPS N/C N/C GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 20 / 13 FPS 15 / 10 FPS 14 / 10 FPS 22 / 14 FPS 39 / 27 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 25 / 30 FPS 20 / 23 FPS 20 / 26 FPS 29 / 33 FPS 42 / 40 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 69 / 78 FPS 55 / 61 FPS 55 / 66 FPS 72 / 80 FPS 60 / 93 FPS Geekbench 6 Single-core 1005 N/C 948 N/C N/C Geekbench 6 Multi-core 2755 N/C 2336 N/C N/C Geekbench 6 Compute 3037 N/C 2373 N/C N/C Lecture / écriture séquentielle 528 / 456 Mo/s 510 / 488 Mo/s 980 / 921 Mo/s 1637 / 1331 Mo/s 1330 / 268 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 66892 / 24578 IOPS 57412 / 50585 IOPS 62169 / 61825 IOPS 66279 / 68394 IOPS 40701 / 49121 IOPS

Concernant les performances pures, l’Exynos se place à quelques encablures devant le Redmi Note 12 Pro Plus, mais il demeure un peu derrière les champions du milieu de gamme de 2022 que sont les Nothing phone (1) et autre Pixel 6a.

N’espérez pas jouer à Genshin Impact avec les réglages les plus élevés. Le Galaxy A54 assure toutefois le minimum attendu. À savoir qu’il est possible de jouer sans encombre à un niveau de détail peu élevé. En plaçant les réglages graphiques sur faible et la fluidité sur 60 FPS, le jeu tourne sans ralentissement et on en profite pleinement sans chauffe intempestive.

En revanche, si l’on va chercher plus loin, le jeu a tendance à subir des ralentissements importants et une chauffe non négligeable. Sur Fortnite, vous pourrez atteindre le niveau graphique Ultra en 30 FPS et jouer avec quelques ralentissements ici ou là. En descendant d’un cran, le confort est au rendez-vous. Ajoutons que la chauffe est vraiment convenable avec un CPU qui ne dépasse pas les 40 °C.

Samsung Galaxy A54 Batterie : correct, mais on attendait mieux

Le Samsung Galaxy A54 intègre une batterie confortable de 5000 mAh. Samsung promet de 19 à 21 h d’usage léger en continu.

Au quotidien, il s’agit d’un téléphone assez rassurant à utiliser. J’entends par là que je suis parvenu à tenir sans peine deux jours consécutifs avec un usage léger (sous les trois heures d’écran). En revanche, contrairement à l’année précédente avec le Galaxy A53, dès que mon usage s’accroissait avec du GPS, un peu plus de navigation et de visionnage de vidéo, difficile de dépasser la journée et demie.

À l’aide du logiciel ViSer, et de notre protocole personnalisé, qui simule une activité en continu du téléphone jusqu’à ce qu’il arrive à 10 % d’autonomie, nous sommes parvenus à un score de 12 heures et 49 minutes. Cela le place légèrement au-dessus de la moyenne. Il est 39e sur les 92 derniers téléphones qui ont subi ce test.

Recharge

Rappelons que le câble de charge n’est pas fourni avec le Samsung Galaxy A54. Il est en outre limité à une charge de 25 W. Voici ce que cela donnait en partant d’une charge de 4 % :

5 minutes : 13 %

10 minutes : 22 %

15 minutes : 31 %

30 minutes : 56 %

45 minutes : 76 %

60 minutes : 92 %

65 minutes : 94 %

70 minutes : 96 %

75 minutes : 98 %

80 minutes : 99 %

82 minutes : 100 %

Une heure et 22 minutes pour charge complètement un téléphone en 2023, c’est loin d’être compétitif. On constate toutefois que la charge ralentit fortement passé les 80 %. Il doit donc s’agir d’une mesure pour protéger sa durée de vie. Une option permet d’ailleurs de limiter la charge à 85 % pour protéger ladite batterie.

Samsung Galaxy A54 Audio

Avec ses haut-parleurs stéréo, le Galaxy A54 assure en écoute. Les basses sont présentes, les aigus n’explosent pas les oreilles et le volume sonore est suffisant. En jeu ou devant une émission, l’équilibre entre les deux haut-parleurs est assuré et permet une bonne spatialisation et une bonne compréhension des propos. La copie est donc très propre.

Samsung Galaxy A54 Réseaux et communications

Voici une petite rareté pour le milieu de gamme, le Galaxy A54 intègre la technologie eSIM, qui lui permet, si vous le souhaitez, de vous passer complètement de carte SIM physique. Il ne fait pas l’impasse sur ces dernières, puisqu’il intègre la double SIM. Il s’agit bien entendu d’un téléphone 5G, qui couvre toutes les bandes sauf la 5G mmWave, qui n’est pour rappel pas encore exploitée en France.

Sur le reste de la connectivité, le téléphone propose du WiFi 6 et du Bluetooth 5.3 ainsi qu’une puce NFC.

Samsung Galaxy A54 Prix et date de sortie

Le Samsung Galaxy A54 coûte près de 500 euros dans sa configuration de base, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. 50 euros de plus vous donneront accès à 256 Go de stockage. Quatre coloris sont proposés : noir, violet, jaune citron et blanc.