Test du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus : comme un doux parfum d’entrée de gamme… à 500 euros

Le Redmi Note 12 Pro Plus est le sommet de la nouvelle gamme Redmi Note 12 de Xiaomi. À près de 500 euros, il s'élève dans le milieu de gamme et s'approche du niveau d'exigence du premium. Nous l'avons testé.

Quand on pense Redmi Note, on imagine toujours un smartphone à 200 ou 300 euros plutôt bien équipé pour son prix. Mais alors que se passe-t-il quand la sous-marque de Xiaomi atteint les 500 euros, comme c’est le cas avec ce Redmi Note 12 Pro Plus. Est-ce encore le Redmi que l’on connaît ? Réponse dans ce test.

Fiche technique

Modèle Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus Version de l'OS Android 12 Interface constructeur MIUI Taille d'écran 6.67 pouces Définition 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 395 ppp Technologie OLED SoC MT6877V Dimensity 1080 Puce Graphique (GPU) ARM Mali-G68 MC4 Mémoire vive (RAM) 8 Go Mémoire interne (flash) 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 200 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 2 Mpx

Appareil photo (frontal) 16 Mpx Enregistrement vidéo 4K Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.2 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Oui Ports (entrées/sorties) USB Type-C Batterie 5000 mAh DAS 0.997 Dimensions 76 x 162,9 x 8,98 mm Poids 210.5 grammes Couleurs Noir, Blanc, Bleu Indice de réparabilité ? 7,6/10 Prix 499 € Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un smartphone prêté par la marque.

Design

Le Redmi Note 12 Pro Plus propose peu ou prou le même châssis que ses petits frères, les Redmi Note 12 et Redmi Note 12 Pro. Il est toutefois plus épais (8,98mm) et un peu plus lourd que ses camarades. Au global, la prise en main est plutôt efficace, le téléphone tient bien en main et se montre plutôt confortable, même si certains choix laissent à désirer.

En résulte un design relativement commun, mais efficace. Sur notre modèle, le dos est recouvert d’un traitement brillant qui invite toutes les traces du doigt de la planète à s’installer. La présence de verre, censé l’amener un peu plus dans le haut de gamme, n’y parvient qu’à moitié du fait du reste des finitions qui ne change pas. En outre, le dos en verre lui donne un aspect bombé un peu étrange. Un bloc photo très minimaliste, de forme rectangulaire, accueille deux gros appareils photo et un plus petit ainsi qu’un flash. On distingue une mention plutôt discrète aux 200 mégapixels.

Sur la face avant, un écran plat cerclé de légères bordures nous accueille avec son poinçon central. Au passage, il est fourni avec une protection d’écran très épaisse qui aura tôt fait d’être marquée par des griffures et qui tend à rendre l’utilisation du smartphone moins confortable.

L’écran semble, comme c’est souvent le cas sur les designs qui visent l’économie, comme posé sur la tranche du téléphone. Une tranche plate donc qui rejoint l’avant et l’arrière du téléphone à l’aide de petites pentes. Cette solution rend le téléphone un peu plus anguleux. Si c’est une concession compréhensible dans l’entrée de gamme, à 500 euros, la prise en main en prend un petit coup.

Pour le reste, signalons la présence d’une prise jack en haut à gauche du téléphone, ainsi que d’un lecteur d’empreinte sur le bouton de verrouillage. Lecteur qui se montre réactif, même si une petite vibration pour confirmer le déverrouillage ne serait pas de refus. Les boutons sont positionnés suffisamment bas pour éviter la luxation du pouce.

Le Redmi Note 12 Pro+. // Source : Frandroid – Chloé Pertuis Le Redmi Note 12 Pro+. // Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Côté résistance, le téléphone se munie d’un Gorilla Glass 5 plutôt de bon ton dans sa gamme de prix et d’une petite résistance aux éclaboussures et à la poussière grâce à un niveau de certification IP53. Cela signifie que des poussières peuvent entrer dans l’appareil mais sans nuire à son bon fonctionnement et qu’il peut résister à une légère chute de gouttes d’eau, mais pas à une grosse pluie.

Écran

L’écran du Redmi Note 12 Pro Plus est une confortable dalle Oled de 6,67 pouces rafraichie en 120 Hz en Full HD+. Il s’agit d’un écran très satisfaisant et confortable au quotidien à qui il ne manque pas grand-chose.

Le constructeur promet une luminosité maximale de 900 cd/m², ce qui est bien suffisant pour ne pas être gêné en extérieur pour consulter du texte. À l’aide de notre sonde et du logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays, nous mesurons 799 cd/m² de luminosité maximale en intérieur, ce qui vous garantie un bon confort en extérieur. N’espérez pas forcément enchainer des vidéos YouTube en plein soleil toutefois.

Le téléphone est censé proposer l’intégralité des couleurs du spectre DCI-P3, ce qui pour du milieu de gamme est toujours une bonne nouvelle et le gage d’un écran avec lequel on pourra passer du bon temps. Le contrat est rempli, nous avons mesuré 108 % du DCI-P3.

Avec autant de couleurs affichées, on pourrait craindre que le train déraille sur la fidélité de l’affichage. Alors un peu, mais pas tellement. Le delta E moyen, qui mesure à quel point les couleurs affichées dérivent par rapport à la couleur souhaitée, monte à 4,3 en mode vif et 3,79 en mode standard. Plus ce chiffre est bas, mieux c’est :pour comparaison, l’œil humain ne voit plus la différence entre le Delta E et la couleur de base à partir de 3.

Logiciel

Le Redmi Note 12 Pro Plus est fourni avec MIUI 14 sous Android 12. Il offrira à minima deux mises à jour majeures et trois années de patch de sécurité.

L’écran d’accueil Le centre de contrôle Les notifications sont séparés du volet des raccourcis Le tiroir de notifications De base, toutes les notifications sont cochées De petites options de personnalisation sympathiques comme les grands dossiers

L’interface de Xiaomi regorge d’options de personnalisation (dossiers agrandis, widgets Xiaomi, la possibilité de choisir entre plusieurs fonctionnements pour l’écran d’accueil) de petites options sympathiques comme la possibilité de connaître la consommation exacte de chaque application ou encore son centre de contrôles, très efficace pour les amateurs·rices de la domotique. Dans l’ensemble, il s’agit aussi d’une interface fluide et très peu buguée ce qui est toujours un bon point.

Malheureusement, ces qualités sont masquées par des défauts qui laissent penser que Xiaomi a oublié de moderniser son interface. Monet par exemple, le système qui permet de récupérer les couleurs de l’arrière plan pour les appliquer sur l’interface, introduit sur Android 12, n’est toujours pas présent.

Plus embêtant encore, un changement introduit avec Android 13 nous manque : l’opt-in sur les notifications. En clair, de base, le téléphone autorise toutes les applications installées à vous bombarder de notifications. Les smartphones sous Android 13 font le chemin inverse puisqu’ils vous demandent si vous souhaitez ou non qu’une application vous envoie des notifications.

Le DRM Widevine L1, qui garantie la lecture des vidéos en FullHD, est bien compris dans ce téléphone, aucun souci pour profiter des plateformes de SVoD.

Photo

Voici la configuration photo du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus :

Appareil grand-angle, capteur 200 mégapixels ;

Appareil ultra grand-angle, 8 mégapixels ;

Appareil macro, 2 mégapixels ;

Appareil selfie, 16 mégapixels.

On note que le téléphone peut tourner jusqu’en 4K/30 FPS ou 1080/60 FPS.

Capteur principal

Le module photo principal du Redmi Note 12 Pro Plus offre un résultat tout à fait correct dans de bonnes conditions de luminosité. On distingue tout de même une petite difficulté à gérer les petits détails comme les feuilles d’un arbre et le HDR est peut-être un brin sombre dans les zones sombres, mais rien de méchant.

Cliché capture avec le Redmi Note 12 Pro Plus // Source : Frandroid Cliché capture avec le Redmi Note 12 Pro Plus // Source : Frandroid Cliché capture avec le Redmi Note 12 Pro Plus // Source : Frandroid Cliché capture avec le Redmi Note 12 Pro Plus // Source : Frandroid Cliché capture avec le Redmi Note 12 Pro Plus // Source : Frandroid Cliché capture avec le Redmi Note 12 Pro Plus // Source : Frandroid Cliché capture avec le Redmi Note 12 Pro Plus // Source : Frandroid Cliché capture avec le Redmi Note 12 Pro Plus // Source : Frandroid Cliché capture avec le Redmi Note 12 Pro Plus // Source : Frandroid

Nous ne sommes pas parvenus à trouver le mode macro sur ce téléphone, en dépit d’un capteur dédié à ce type de prise de vue. En s’approchant un peu de nos sujets, comme vous le constaterez sur les trois clichés ci-dessous, l’autofocus a tendance à se louper un peu. Les sujets ne sont pas aussi bien saisis qu’on le voudrait.

Cliché capture avec le Redmi Note 12 Pro Plus // Source : Frandroid Cliché capture avec le Redmi Note 12 Pro Plus // Source : Frandroid Cliché capture avec le Redmi Note 12 Pro Plus // Source : Frandroid

Dernier petit soucis que nous avons rencontrés, le mode HDR fait parfois des siennes et a même tendance à faire un peu n’importe quoi en intérieur. On peut aussi voir des clichés où l’algorithme va surexposer le sujet de la photo comme vous pouvez le voir sur le troisième cliché ci-dessous.

Cliché capture avec le Redmi Note 12 Pro Plus // Source : Frandroid Cliché capture avec le Redmi Note 12 Pro Plus // Source : Frandroid Cliché capture avec le Redmi Note 12 Pro Plus // Source : Frandroid Cliché capture avec le Redmi Note 12 Pro Plus // Source : Frandroid

Ultra grand-angle

Le module ultra grand-angle fait son office en proposant un angle de vue plus grand que le module principal. Malheureusement, cela se fait au prix de nombreux détails. Si vous regardez l’église au fond sur le cliché numéro trois ci-dessous, les façades, les micro-détails et le piqué ont tendance à s’écrouler.

Cliché capture avec le Redmi Note 12 Pro Plus // Source : Frandroid Cliché capture avec le Redmi Note 12 Pro Plus // Source : Frandroid Cliché capture avec le Redmi Note 12 Pro Plus // Source : Frandroid Cliché capture avec le Redmi Note 12 Pro Plus // Source : Frandroid Cliché capture avec le Redmi Note 12 Pro Plus // Source : Frandroid Cliché capture avec le Redmi Note 12 Pro Plus // Source : Frandroid Cliché capture avec le Redmi Note 12 Pro Plus // Source : Frandroid

Portrait

Le mode portrait désigne la capacité des appareils photo à créer un flou d’arrière-plan artificiel, un bokeh, derrière le sujet d’un portrait. On attend également d’un mode portrait qu’il pousse un peu les détails sur le visage du sujet. Voyons voir comment s’en sort le Redmi.

Honnêtement, il y a possibilité de prendre de chouettes portraits avec cet appareil photo. Même dans une condition de luminosité difficile, avec une fenêtre en arrière-plan par exemple, le sujet est correctement exposé.

Pour ce qui est du flou d’arrière-plan en revanche, on peut regretter un traitement un poil agressif. Vous le remarquerez notamment sur mon collègue Hugo (avec les cheveux longs et bruns) ou le gros plan de mon collègue Grégoire sur la première photo de la galerie. Au passage, le flou est plutôt agressif sur ces clichés, mais sachez qu’il est possible de l’ajuster à l’envi.

Cliché capture avec le Redmi Note 12 Pro Plus // Source : Frandroid Cliché capture avec le Redmi Note 12 Pro Plus // Source : Frandroid Cliché capture avec le Redmi Note 12 Pro Plus // Source : Frandroid Cliché capture avec le Redmi Note 12 Pro Plus // Source : Frandroid Cliché capture avec le Redmi Note 12 Pro Plus // Source : Frandroid

Selfie

Que dire des selfies sinon qu’ils lissent le visage de manière assez agressive, mais que le résultat reste tout à fait utilisable. La présence d’une lampe en arrière plan n’empêche pas l’exposition de se faire.

Cliché capture avec le Redmi Note 12 Pro Plus // Source : Frandroid Cliché capture avec le Redmi Note 12 Pro Plus // Source : Frandroid

De nuit

De nuit, le Redmi Note 12 Pro Plus remplie le contrat : la nuit se transforme en faux jour, on récupère suffisamment de lumière pour y voir et le niveau de détail, sans être faramineux, reste satisfaisant pour un téléphone de milieu de gamme.

Cliché capture avec le Redmi Note 12 Pro Plus // Source : Frandroid Cliché capture avec le Redmi Note 12 Pro Plus // Source : Frandroid

En intérieur, le résultat est franchement convaincant avec une lumière modérée. Les clichés sont correctement exposés et le niveau de détail est très satisfaisant. Si on réduit encore un peu la quantité de lumière en revanche, pour un mince filet rentrant dans la pièce, la qualité s’abaisse assez logiquement. Et en cas de mouvement pendant la pause, la photo sera floue. Pour ce dernier exercice, difficile de lui en vouloir. Même des premiums ne s’en sortent pas.

En intérieur avec peu de lumière En intérieur avec peu de lumière En intérieur avec très peu de lumière En intérieur avec très peu de lumière

200 Mpx

Le Redmi Note 12 Pro Plus possède un capteur 200 mégapixels, mais le plus clair du temps, vous ne prendrez pas des photos en 200 mégapixels mais en 12 mégapixels, notamment pour économiser de la place. Si vous le souhaitez, un mode permet d’effectuer des clichés en profitant de tous ces pixels. Du 12 au 200 mégapixels, on passe tout de même de 2,91 Mo à 22,4 Mo, soit un poids presque multiplié par dix.

Ce n’est qu’en zoomant fortement dans la photo que vous vous rendrez compte de l’intérêt de la technique. Jugez plutôt :

Sans mode 200 mégapixels Avec mode 200 mégapixels

Ici on constate que les traits sont plus nets sur la photo en 200 mégapixels, davantage de détails sont conservés.

Performances

Le Redmi Note 12 Pro Plus possède un Dimensity 1080 de MediaTek, une puce résolument milieu de gamme. Une seule configuration est disponible en France : 256 Go de stockage UFS 2.2 et 8 Go de RAM LPDDR4X.

Au quotidien, cette puce ne souffre d’aucune faiblesse. Le téléphone tourne parfaitement et aucun ralentissement n’est à déplorer.

Modèle Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus Google Pixel 6a Samsung Galaxy A53 Nothing phone (1) AnTuTu 9 439723 566612 426366 568842 AnTuTu CPU 112831 114407 95643 154408 AnTuTu GPU 130402 249649 108263 172180 AnTuTu MEM 87687 83167 70664 116223 AnTuTu UX 108804 119389 85481 126031 PC Mark 3.0 11961 9726 11272 14504 3DMark Slingshot Extreme N/C 5396 3586 5512 3DMark Slingshot Extreme Graphics N/C 6267 3913 5865 3DMark Slingshot Extreme Physics N/C 3630 2774 4554 3DMark Wild Life 2267 5935 2286 2819 3DMark Wild Life framerate moyen 14 FPS 35.5 FPS 14 FPS 17 FPS 3DMark Wild Life Extreme 628 N/C N/C N/C 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 4 FPS N/C N/C N/C GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 14 / 10 FPS 39 / 27 FPS 15 / 10 FPS 22 / 14 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 20 / 26 FPS 42 / 40 FPS 20 / 23 FPS 29 / 33 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 55 / 66 FPS 60 / 93 FPS 55 / 61 FPS 72 / 80 FPS Geekbench 6 Single-core 948 N/C N/C N/C Geekbench 6 Multi-core 2336 N/C N/C N/C Geekbench 6 Compute 2373 N/C N/C N/C Lecture / écriture séquentielle 980 / 921 Mo/s 1330 / 268 Mo/s 510 / 488 Mo/s 1637 / 1331 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 62169 / 61825 IOPS 40701 / 49121 IOPS 57412 / 50585 IOPS 66279 / 68394 IOPS Voir plus de benchmarks

En benchmark, le Redmi Note 12 Pro Plus accuse un peu le coup face à deux cadors du milieu de gamme, le Google Pixel 6a et le Nothing phone (1). Alors certes, ces deux smartphones intègrent des puces plus chères et davantage tournées vers le haut de gamme, mais tout de même, le Redmi Note sortant presque un an après eux, on s’attendait à ce qu’il en soit plus proche.

Bien sûr cette comparaison n’est pas forcément la plus représentative d’un usage réel. Passons sur Genshin Impact pour y voir plus clair. Le jeu de miHoYo est un vrai test puisqu’il demande beaucoup de ressources au GPU.

Pour jouer confortablement sur le Redmi, nous avons dû régler la qualité des graphismes sur Moyen puis mettre les FPS à 60. Impossible d’aller au delà sans subir trop de chutes de framerate. Au début de la partie, le CPU était à 40°C. Au bout de 20 minutes, il se trouvait à 65°C.

On a donc un niveau de performances tout à fait acceptable qui permet de jouer à des jeux 3D dans de bonnes conditions, sans pour autant aller chercher les réglages graphiques les plus avancés. Pour un usage plus traditionnel, le niveau de performance est plus que suffisant.

Batterie

L’accumulateur du Redmi Note 12 Pro+ permet d’emmagasiner 5000 mAh. C’est donc une grosse batterie sur le papier.

Dans les faits, le téléphone tient très facilement un jour et demi sur un usage léger à modéré. Entendre par là entre 3 à 5 heures d’écran avec majoritairement du visionnage sur YouTube et de la messagerie via WhatsApp et Messenger. Il doit pouvoir tutoyer les deux jours, mais vu sa charge rapide, pas besoin de s’embêter à jour avec le feu.

Notre test d’autonomie réalisé à l’aide du logiciel Smart ViSer, qui simule une activité en continu jusqu’à ce que le téléphone atteigne 10 % d’autonomie, révèle que le Redmi se situe dans la moyenne. Il tient 12 heures et 24 minutes et finit donc 46e sur 91 smartphones testés. Pas mal mais pas flamboyant.

Recharge

La charge 120 W est un vrai petit confort au quotidien. Dès qu’on manque un peu de jus, il suffit de charger le téléphone une poignée de minutes pour se sentir à l’aise à nouveau.

En partant d’un téléphone complètement à plat, voici ce que nous avons obtenu :

Après 5 minutes : 10% ;

10 minutes : 39% ;

15 minutes : 59% ;

27 minutes : 100%.

Audio

Pour l’audio, le Redmi Note 12 Pro Plus propose deux haut-parleurs fonctionnant en stéréo, une compatibilité Dolby Atmos ainsi qu’une prise Jack 3,5 mm.

Le son dégagé par les haut-parleurs est de l’ordre du mauvais. Trop aigu, pas assez équilibré (le haut-parleur principal prend le pas sur le haut-parleur d’écoute), les oreilles peuvent commencer à souffrir une fois passé les 60 % de volume.

Heureusement, la présence d’une prise jack 3,5mm sauve la mise. Branchée sur un casque audio, elle montre entière satisfaction.

Réseaux et communications

En appel sur un boulevard fréquenté, le Redmi Note 12 Pro Plus s’avère un très bon élève. Il coupe efficacement tous les bruits ambiants. Mon interlocutrice m’indiquait ne rien entendre. En revanche la qualité sonore de la voix s’en retrouve un peu compressée, tout en restant parfaitement compréhensible. Le micro coupe efficacement, sauf en cas de bruit fort et continu.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est compatible 5G. Il couvre toutes les bandes exploitées par les opérateurs français, à savoir toutes les bandes dites sub 6 GHz.

Pour le reste de la connectivité, le téléphone s’appuie sur du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2 ainsi qu’une puce NFC. Une fiche technique somme toute classique, mais efficace.

Prix et date de sortie

Le Redmi Note 12 Pro+ est disponible dans une seule et unique configuration : 8 Go et 256 Go de stockage. Il est vendu 500 euros. Le score de réparabilité est de 7,6.