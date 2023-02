Prise en main des Xiaomi 13 et 13 Lite : mignons, légers et prometteurs

Xiaomi a annoncé la disponibilité prochaine des Xiaomi 13 et 13 Lite en France. Lors du MWC 2023, nous avons pu les prendre en main.

Le Xiaomi 13 Pro déçoit un peu par son prix de 1299 euros, clairement éloigné de la philosophie initiale de la marque (bon rapport qualité prix). Alors déjà, nos yeux ses tournent vers ses petits frères, les Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Lite. Ça tombe bien, ils étaient tous les deux à la conférence du constructeur chinois organisée en marge du MWC 2023. Voici nos premières impressions. Spoiler : c’est pas mal.

Xiaomi 13 : un seul mantra, la légèreté

Avec un coût de 999 euros, le Xiaomi 13 paraît déjà un peu plus accessible. D’autant qu’il conserve le téléobjectif en se délestant du gabarit un peu encombrant de son ainé. Il lui préfère un format rappelant à n’en pas douter l’iPhone, mais aussi les Galaxy S22 et Galaxy S23.

Objectif : tranches plates, poids plume compris entre 185 et 189 g selon les coloris et on joue à fond la carte du petit objet mignon. Franchement, en main, cela fonctionne très bien. La légèreté frappe immédiatement. Attention toutefois, si la ressemblance avec l’iPhone se retrouve jusque dans les boutons latéraux, elle s’arrête là : le téléphone a choisi un revêtement beaucoup plus plastique, beaucoup plus brillant qui ne donne pas vraiment la même impression.

Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid

Si vous cherchez dans l’iPhone son côté premium avec ses matériaux nobles, ce n’est pas ici que vous les trouverez. Cela étant, on peut aussi préférer son interprétation donnant plus de poids à… la légèreté justement. Pour le reste, il faudra attendre notre test, mais le téléphone paraît raisonnable dans ce qu’il propose, il semble fluide et l’écran nous a paru très semblable au modèle Pro à vue d’œil.

Xiaomi 13 Lite : vous avez dit Dynamic Island ?

Encore plus bas sur la grille tarifaire se trouve le Xiaomi 13 Lite. Avec un prix d’entrée à 499 euros, on bascule là dans le milieu de gamme, un domaine où la marque est plus à l’aise, mais où elle doit encore faire ses preuves. Avec un prix d’un demi-millier d’euros, on attend un peu plus qu’une belle fiche de specs.

Et disons-le, le Xiaomi 13 Lite aussi nous est apparu plutôt prometteur sur le papier. Ça ne vous aura pas échappé sur la photo ci-dessous, il emprunte effectivement la forme du Dynamic Island de l’iPhone en guise de poinçon central. Calmez-vous cependant, nous n’avons aperçu aucune animation liée de près ou de loin à ce poinçon.

Sur le reste le Xiaomi 13 Lite est plutôt intéressant lui aussi sur son design. Écran incurvé, dos satiné, bloc photo assez soigné, il tente de se donner les atours d’un smartphone un peu plus cher si vous voulez notre avis. Mais pourquoi pas ? Pourquoi les designs léchés devraient-ils être cantonnés aux smartphones chers ?

Source : Xiaomi Source : Xiaomi Source : Xiaomi Source : Xiaomi Source : Xiaomi Source : Xiaomi

Lui aussi très léger, il tombe parfaitement dans la main et semble tout à fait réactif à l’usage avec son Snapdragon 7 Gen 1. Si l’on doit parler concession, il intègre bien un petit menton et on s’attend bien sûr à une partition photo moins maitrisée que sur les Xiaomi 13 et 13 Pro, mais là encore, le téléphone, du moins dans cette première impression, nous a paru tout à fait présentable.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.