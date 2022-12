Les Xiaomi 13 et 13 Pro sont là : comment Xiaomi veut faire mal à l’iPhone

Xiaomi a dévoilé ses nouveaux téléphones premium, les Xiaomi 13 et 13 Pro. Les deux intègrent des configurations très proches, mais se distinguent par leurs design. Le modèle Pro va aussi plus loin en photo et sur la charge.

Xiaomi a présenté ses derniers fleurons, les Xiaomi 13 et 13 Pro. Le constructeur est plutôt connu pour sa capacité à casser les prix sur l’entrée et le milieu de gamme, mais peine encore à s’imposer comme une référence sur le segment haut de gamme. En cause notamment, des concessions parfois inacceptables pour des appareils flirtant, voire dépassant la barre des 1000 euros. Pour les Xiaomi 13, nous avons l’impression que le constructeur chinois est parvenu à cocher toutes les cases du cahier des charges, du moins sur le papier.

Un design classique mais efficace

Écran plat en façade, poinçon central, bords plats avec boutons physique, 7,98 mm d’épaisseur et 189g sur la balance. Le Xiaomi 13 cherche moins à se démarquer qu’à donner dans l’efficace et sur le papier, cela a l’air de fonctionner.

Seul élément de distinction, son bloc photo formant un carré parfait est découpé en quatre espaces séparés par une fine ligne assez élégante. Les trois premiers espaces accueillent chacun un des trois modules photos. Le quatrième carré accueille le flash ainsi que le logo Leica, qui continue son partenariat avec le géant chinois.

Petit format, le Xiaomi 13 affiche une diagonale de 6,36 pouces et fait l’effort sur les bordures noires autour de l’écran. Celles-ci mesurent 1,61 mm en haut, à gauche et à droite et 1,81 mm en bas. De quoi ne pas donner une trop forte impression de menton, ce qui sur du haut de gamme reste un critère de confort. Tout au long de sa conférence, le géant de Pékin s’est référé à de multiples reprises à l’iPhone pour mieux se comparer à lui. Il a par exemple invoqué les bordures de l’iPhone 14, beaucoup plus grandes puisqu’elles mesurent 2,4 mm. En revanche, elles sont égales partout autour de l’écran. La comparaison va jusqu’aux dimensions du téléphone : bien qu’il possède un écran beaucoup plus grand en hauteur, le Xiaomi 13 affiche l’exacte même largeur de 71,5 mm.

Au dos, vous pourrez trouver quatre coloris différents : vert, blanc et noir avec un revêtement en verre et bleu avec un faux cuir un peu particulier. Xiaomi appelle cela « la peau nano tech » et a démontré dans une vidéo promotionnelle qu’il était très difficile de le tâcher.

Pour terminer sur le design, l’écran Oled plat en façade de 6,36 pouces affiche 120 Hz au compteur et peut montrer jusqu’à 1900 cd/m² en luminosité. Il possède un PPP de 413, de quoi de ne pas voir les pixels.

Autonomie de champion et promesse de sang froid

Sous le capot, Xiaomi l’équipe d’un Snapdragon 8 Gen 2. Le gain de performances sur Geekbench par rapport à la précédente génération s’élève à 37%. Rappelons que le Xiaomi 12 souffrait d’importants soucis de gestion de la température. Là-dessus, Xiaomi promet un Xiaomi 13 moins chaud que l’iPhone entre 7 et 8 °C en fonction des benchmarks ou des activités, notamment grâce à une surface de dissipation de chaleur de 4642 mm². En jeu, à 60 FPS, le téléphone afficherait un pic à 43,1°C, ce qui reste chaud tout de même, puisque la batterie commence à être endommagée au-delà des 40 °C.

La batterie justement affiche 4500 mAh. Elle peut charger à 67W en filaire, 50W en sans fil et 10W en charge inversée. Xiaomi avance que son téléphone peut être utilisé plus longtemps qu’un iPhone 14 Pro Max, un champion de l’autonomie. Il conviendra de vérifier cela lors des tests.

Sur la photo, le partenariat avec Leica continue donc. Le Xiaomi 13 affiche un capteur principal IMX 800 de 50 mégapixels de type 1/1,49 pouce, avec focale de 23 mm et un stabilisation mécanique. Il est couplé à un téléobjectif X3,2 en 75 mm avec capteur de 10 mégapixels, ouverture f/2.0 et OIS. On a également un ultra grand angle avec angle de vision de 120° en 12 mégapixels. Le capteur est petit : 1/3,06.

Parmi les éléments qui manquaient jusqu’ici à la formule de Xiaomi, notons la présence d’une certification IP 68. Nous n’avons pas vu de Gorilla Glass sur ce modèle en revanche. La durée de mise à jour de l’appareil n’a pas été mentionné non plus.

Xiaomi 13 Pro : capteur un pouce et design moins iPhonesque

Si le Xiaomi 13 ressemble à l’iPhone 14, le Xiaomi 13 Pro lui va davantage s’inspirer des designs des Galaxy d’il y a quelques années, avec des tranches les plus fines possibles et un écran incurvé.

Il gagne aussi en épaisseur en passant à 8,38mm, ainsi qu’en poids en topant les 229 grammes. À noter que le coloris bleu en faux cuir est plus épais (8,7 mm) mais aussi plus léger (210g).

Son écran passe sur une définition 2K (comprendre QHD) avec une dalle de 6,73 pouces pour 522 PPP. Il s’adjoint en outre l’aide de la technologie LTPO afin de varier sons taux de rafraichissement de 1Hz à 120 Hz. La luminosité maximale est aussi de 1900 cd/m². Xiaomi promet un delta E de 0,29 en DCI-P3, ce qui paraît incroyablement bas. Il faudra le vérifier aussi en test. Un verre Corning Gorilla Glass couronne le tout et vient protéger l’écran.

Le capteur principal est aussi amélioré par rapport au modèle de base. On passe sur un IMX 989 de type un pouce, avec des photosites de 3,2 µm issus du Pixel Binning 4 en 1. Il permet en théorie de réaliser des clichés en X2 de 12,5 pouces de qualité équivalente aux clichés en full frame.

À l’intérieur, le seul changement notable se situe au niveau de la batterie qui passe à 4820 mAh. La charge atteint également 120W. L’autonomie promet d’être un tout peu moins impressionnante que le modèle de base, mais la journée d’utilisation devrait être assurée.

Prix des Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro

Voic les prix du Xiaomi 13 :

3999 yuans (544,96 euros HT) pour la configuration 8 Go + 128 Go ;

4299 yuans (586 euros HT) pour la configuration 8 Go + 256 Go ;

4599 yuans (627 euros HT) pour la configuration 12 Go + 256 Go ;

4999 yuans (681 euros HT) pour la configuration 12 + 512 Go.

Voici les prix du Xiaomi 13 Pro :

4999 yuans (681 euros HT) pour la configuration 8 Go + 128 Go ;

5399 yuans (736 euros HT) pour la configuration 8 Go + 256 Go ;

5799 yuans (790 euros HT) pour la configuration 12 Go + 256 Go ;

6299 yuans (858 euros HT) pour la configuration 12 + 512 Go.

Rappelons qu’il faut généralement attendre plusieurs mois avant que les téléphones du géant chinois aient une date de sortie pour la France.

