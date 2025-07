Pourquoi Ferrari aurait acheté la voiture électrique la plus performante de Xiaomi

Une voiture chinoise au fief de Ferrari ? C’est sans doute la première fois que Maranello accueille une voiture chinoise en son sein, mais ce n’est pas n’importe laquelle puisqu’il s’agit de la Xiaomi SU7 Ultra et ses plus de 1 500 ch. De quoi permettre aux ingénieurs italiens de vérifier si leur future voiture électrique prévue en octobre prochain fait le poids face à cette redoutable concurrente ?

Xiaomi SU7 Ultra

Apercevoir un véhicule d’une marque concurrente au siège d’un autre constructeur, ce n’est pas quelque chose de rare. C’est même assez courant, les constructeurs s’échangeant régulièrement certains modèles pour découvrir mutuellement ce que fait l’autre.

La Xiaomi SU7 Ultra en Italie chez Ferrari

Du côté du département des ingénieurs, c’est souvent un peu plus secret, mais on sait que certains modèles sont disséqués de A à Z pour comparer et, pourquoi pas, s’inspirer de certaines technologies. C’est le cas par exemple pour Toyota, où les ingénieurs ont désossé un Tesla Model Y pour découvrir d’un peu plus près les secrets de la marque, notamment en matière de processus de production avec la Giga Press.

Une présence étonnante à Maranello

En revanche, du côté de chez Ferrari, apercevoir une voiture électrique dans leurs bases du côté de Maranello, c’est assez rare, voire même totalement inédit. Si on voit régulièrement des Lamborghini ou des McLaren, sans doute pour comparer les modèles et fixer des points de comparaison, un blogueur chinois répondant sous le pseudonyme « Sago soup in Bologna » a dévoilé sur le réseau social chinois Weibo des images d’une Xiaomi SU7 Ultra chez Ferrari.

Xiaomi SU7 Ultra « Nürburgring Limited Edition » // Source : Xiaomi

Plusieurs témoins affirment que la voiture provenait directement de l’intérieur des installations de Ferrari, alimentant les spéculations sur les intentions du constructeur italien vis-à-vis de l’électrification.

D’après le blogueur, Ferrari aurait acquis cet exemplaire du SU7 Ultra dans le but de l’étudier. L’objectif ? Alimenter le développement de sa future plateforme 100 % électrique, prévue pour un lancement d’ici le mois d’octobre prochain.

« Ce n’était pas un simple véhicule de passage. Il sortait clairement de chez Ferrari. Après enquête, il s’avère que cette voiture a été achetée directement par Ferrari pour des essais internes », explique le blogueur, dont les propos sont corroborés par plusieurs photos et vidéos partagées sur les réseaux sociaux chinois.

Ce n’est pas la première fois que le nom de Xiaomi croise celui de Ferrari. Un autre influenceur auto, « Zurich Beileye », affirme que des représentants de Ferrari se seraient rendus au siège de Xiaomi l’an passé, probablement pour discuter de technologies liées aux moteurs électriques haute performance. Bien qu’aucune coopération officielle n’ait vu le jour, l’intérêt de Ferrari pour les solutions techniques de Xiaomi semble se confirmer.

Il y a également eu une rencontre entre Ferrari et le chinois Leapmotor, propriété de Stellantis depuis quelques mois, mais dont les motivations n’ont pas été officiellement annoncées.

Vers la Ferrari la plus puissante de l’histoire ?

Rappelons que la SU7 Ultra est équipée de trois moteurs électriques d’une puissance maximale combinée de 1 526 ch et d’un couple maximal de 1 770 Nm. Son temps d’accélération annoncé de 0 à 100 km/h est de 1,98 seconde, et le 0 à 300 km/h prendrait un peu plus de 15 secondes… Soit 10 secondes de moins que la Porsche 911 (992) Turbo S.

Précisons aussi que la SU7 Ultra s’est récemment octroyé le record de la voiture électrique de série la plus rapide sur la boucle nord Nürbugring. Tesla s’était d’abord lancé avec sa Model S Plaid pour afficher un record de 7:30.909, avant que Porsche de lui réponde avec son Taycan Turbo GT, abattant le tour en 7:07.550. Pas de quoi faire peur à Xiaomi, qui a répliqué avec une SU7 Ultra Prototype, explosant le record en 6:46.874.

Le modèle de série a fait moins bien que le prototype, mais le résultat est quand même excellent avec un temps de 7:04.957, Xiaomi détient désormais le record des voitures électriques de série, et se paye même le luxe de battre les 7:05.298 de la Rimac Nevera, une super sportive électrique coûtant 2,3 millions d’euros. Reste à voir si la future Ferrari électrique sera aussi performante.