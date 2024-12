Bonne surprise pour l’autonomie de la voiture électrique ultra-performante de Xiaomi

Avec ses 1 548 ch en puissance de crête grâce à ses trois moteurs électriques surpuissants, la nouvelle Xiaomi SU7 pouvait laisser présager une autonomie ridiculement basse. Mais d’après de premières informations, ce ne sera pas vraiment le cas.

Xiaomi SU7 Ultra // Source : Xiaomi

La Xiaomi SU7 Ultra, nous vous en avons déjà parlé en long, en large et en travers chez Survoltés. Cette berline électrique chinoise fait mieux, sur le papier (mais aussi sur le Nürburgring avec sa version prototype ultra-légère), que la nouvelle Porsche Taycan Turbo GT ou encore la dernière Tesla Model S Plaid.

Après avoir dévoilé un prototype, Xiaomi a récemment présenté la version de série. Au programme, quelques changements esthétiques, mais aussi et surtout, la version de série utilise largement moins de carbone que le prototype. La raison : le coût de ce matériau, trop élevé pour être utilisé en masse sur une voiture de série. La carrosserie du prototype était réalisée 100 % en carbone pour un poids de 1 900 kg.

Environ 500 kg de plus que le prototype

Grâce à un récent dépôt de brevet auprès du Ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’Information (MIIT), relayé par CnEVPost, la voiture de série pèserait alors 2 360 kg (dont 638 kg de batterie).

Une vraie enclume, mais avec trois moteurs (deux V8s et un V6s) pour une puissance totale cumulée de 1 548 ch, cela devrait être imperceptible pour le client en ligne droite. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 1,98 seconde et la vitesse maximale annoncée à 350 km/h.

Xiaomi SU7 Ultra // Source : Xiaomi

Cette version Ultra embarque une batterie de 93,7 kWh (une Kirin 2.0 signée CATL, une évolution de celle déjà présente à bord des « autres » SU7) se recharge de 10 à 80 % en seulement 11 minutes grâce à son architecture 800 volts et son taux de charge de 5,2C, ce qui nous donne environ 500 kW de puissance de charge en pic.

Une autonomie digne d’une bonne berline électrique (sur le papier)

Il nous manquait simplement l’autonomie pour tout savoir sur ce modèle, et elle ne semble pas si mal que ça au vu des performances annoncées. Selon le brevet publié par le Ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’Information, le véhicule offre une autonomie allant de 520 km à 630 km, en fonction des configurations.

Une autonomie selon la norme chinoise CLTC précisons-le. Sous le cycle WLTP européen, il faudra compter moins, soit environ 470 km pour la version la moins endurante, et sans doute environ 560 km pour celle qui va le plus loin. Et sans exploiter à fond les plus de 1 500 équidés, bien évidemment.

Rappelons tout de même que les SU7 « civiles » peuvent parcourir entre 700 et 830 km CLTC, soit entre 600 et 700 km environ selon notre norme WLTP. Les performances ont un prix.

Xiaomi SU7 Ultra // Source : Xiaomi

Pour rappel, la SU7 Ultra a été dévoilée le 29 octobre dernier, et les précommandes sont ouvertes depuis en Chine à un prix de 814 900 RMB (environ 106 000 euros), soit quatre fois pus cher que le modèle de base de la SU7, dont les prix commencent à 215 900 RMB (environ 28 000 euros).

Les derniers détails, présentés de manière officielle, seront connus en mars 2025 à l’occasion des premières livraisons de l’auto en Chine.