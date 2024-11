Voici le secret des performances délirantes de la fameuse Xiaomi SU7 Ultra

Récemment dévoilée, la nouvelle Xiaomi SU7 Ultra vient de pulvériser le record de Porsche sur le Nürburgring. Et le secret de cet exploit, ce serait sa batterie, capable d’encaisser de très hautes températures, au contraire de certaines de ses rivales.

Xiaomi SU7 Ultra

Si Xiaomi est surtout connu pour ses smartphones, la firme chinoise veut aussi s’offrir une place de choix sur le marché de la voiture électrique. C’est ainsi qu’elle a levé le voile en fin d’année dernière sur sa première auto, la nouvelle berline SU7. Et très vite, le succès fut au rendez-vous.

Une batterie à toute épreuve

Même le PDG de Ford en est tombé amoureux lors d’un essai, à tel point qu’il ne veut plus la rendre. Il faut dire que la voiture, qui chasse sur les terres de la Tesla Model S possède de sérieux arguments, avec une fiche technique impressionnante, quelle que soit la version. Le constructeur chinois a voulu aller encore plus loin. En juin dernier, il a décidé de lever le voile sur une nouvelle version encore plus radicale, connue sous le nom de SU7 Ultra.

D’abord présentée sous forme d’un prototype, cette dernière sera finalement commercialisée. Et comme toute sportive qui se respecte, elle se doit de montrer ce qu’elle a dans le ventre à la faveur d’un passage sur le célèbre circuit du Nürburgring, en Allemagne. Réputé comme le plus exigeant au monde, ce dernier est considéré comme un passage obligatoire dans le développement d’une nouvelle voiture.



La berline hautes performances n’a pas seulement brillé, elle a carrément atomisé le record précédemment établi par Porsche en réussissant à boucler un tour de la boucle nord en seulement 6 minutes et 46 secondes. Soit 20 secondes de moins que la Taycan Turbo GT, pulvérisant aussi la Rimac Nevera, qui a demandé 7:05:298 au mois d’août 2023 pour réaliser le même exercice. Un incroyable tour de force pour la sportive. Mais quel est son secret ?

En fait, celui-ci réside dans plusieurs éléments. Ses performances pures, bien évidemment, avec ses trois moteurs électriques développant une puissance combinée de 1 550 chevaux. Mais ce n’est pas tout. Si la nouvelle Xiaomi SU7 a réussi à battre ce record, c’est aussi grâce à sa batterie. C’est en tout cas ce qu’explique un article publié par le constructeur lui-même sur sa page Weibo, sorte d’équivalent de Facebook en Chine.

Une gestion optimisée de la chaleur

En fait, la Xiaomi SU7 Ultra fait appel à la batterie Qilin CTP 3.0 fournie par le géant chinois CATL de 2e génération, qui possède notamment l’avantage d’assurer une recharge très rapide. Mais ce n’est pas tout, car elle affiche également un taux de décharge, affiché à 16C. Ce qui signifie qu’elle peut se décharger à 16 fois sa capacité. Concrètement, plus le chiffre est élevé, plus la batterie peut se décharger rapidement en toute sécurité. Et sur la berline, cela donne 1 330 kW, tandis qu’elle atteint toujours les 800 kW même lorsque l’accumulateur affiche 20 %.

Le constructeur profite aussi d’une gestion optimisée de la chaleur, qui est souvent l’un des points faibles de voitures électriques sportives. On pense par exemple à la Tesla Model 3 Performance, qui pêche encore sur ce point, ce qui a pour effet de réduire ses performances, qui sont alors dégradées. Au contraire de la Hyundai Ioniq 5 N, qui bénéficie de vraies avancées afin d’éviter la surchauffe de la batterie, ennemi numéro 1 des autos zéro-émission (à l’échappement) conçues pour la piste.



Selon Xiaomi, la nouvelle SU7 Ultra a été conçue pour rouler en continu sur une durée équivalente à deux aller-retour entre la Chine et New York. Mais ce n’est pas tout, puisqu’elle peut être aussi rechargée très rapidement, grâce à un taux de charge affiché à 5,2 C. Seulement 11 minutes sont nécessaires pour passer de 10 à 80 %, tandis que l’autonomie est annoncée à 630 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne environ 535 kilomètres WLTP. Pour l’heure, on ne sait pas encore si la sportive arrivera en France, mais une chose est sûre, son prix devrait être salé. Il démarre à partir de 110 860 euros en Chine selon le taux de change actuel.