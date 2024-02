Grâce à cette batterie, recharger sa voiture électrique deviendra ultra-rapide

La start-up israélienne StoreDot vient de marquer une nouvelle avancée dans le développement de sa batterie innovante pour voitures électriques. La batterie peut désormais se recharger en seulement quatre minutes et sera prête pour une production en série dès 2026.

Avec des ventes en hausse de 37 % en un an, les voitures électriques ont le vent en poupe, notamment en France. Et ce même certains automobilistes sont encore freinés par le prix ainsi que l’autonomie, jugée insuffisante. La charge peut également refroidir certains, et ce même si le nombre de bornes accessibles ne cesse d’augmenter.

Une nouvelle étape

Par ailleurs, les voitures zéro-émission (à l’échappement) se rechargent aujourd’hui de plus en plus rapidement. Et cela grâce à des prises qui peuvent délivrer plus de puissance, comme celle développée par Nio capable d’atteindre les 500 kW. Mais ce n’est pas tout, car les constructeurs et équipementiers travaillent aussi sur des batteries capables de se remplir plus vite qu’auparavant.

C’est par exemple le cas de CATL avec sa Qilin CTP 3.0 ou BYD avec sa Blade, qui équipe notamment la nouvelle Seal U récemment testée. Une autre entreprise travaille aussi au développement d’une technologie très intéressante. Il s’agit de StoreDot, une start-up israélienne, qui fait régulièrement parler d’elle pour ses innovations. Et la dernière en date marque encore une nouvelle étape.

En fin d’année dernière, l’entreprise annonçait l’arrivée d’une batterie capable de récupérer 100 miles en cinq minutes, soit environ 160 kilomètres. Une belle prouesse, qui profitera en premier lieu à la future Polestar 5. Mais désormais, la firme veut aller encore plus loin. Dans un communiqué, elle indique en effet avoir franchi une nouvelle étape dans le développement de sa batterie XFC (extreme fast charging).

Ainsi, l’entreprise vient d’atteindre son objectif 100in4 en avance par rapport au planning qu’elle avait annoncé. Mais de quoi s’agit-il concrètement ? Et bien tout simplement que sa batterie peut désormais être rechargée en seulement quatre minutes. Enfin, plus précisément, que temps permet de récupérer 160 kilomètres d’autonomie.

La recharge de 10 à 80 % prendrait seulement 10 minutes. Une belle prouesse, d’autant plus que cette technologie pourrait bientôt arriver dans nos voitures. À titre de comparaison, la voiture électrique qui se recharge le plus rapidement est actuellement la Zeekr 001FR avec un 10 à 80 % en 15 minutes, ou également la Li Auto Mega, avec l’exercice réalisé en 10 minutes.

Un concentré de technologie

Et pour cause, StoreDot annonce que la production en série devrait débuter dans le courant de l’année 2026. Cependant, l’entreprise doit encore procéder à quelques ajustements pour que la batterie soit totalement opérationnelle. Elle doit notamment adapter sa technologie à une cellule d’une capacité de 140 Ah, alors que la capacité de celles utilisées dans le prototype est affichée à 3 Ah pour le moment.

Mais selon Doron Myersdorf, PDG de StoreDot, cela n’est qu’une question de mois. Par ailleurs, cette nouvelle batterie révolutionnaire devrait afficher une longévité très élevée, puisque la société annonce avoir réussi à réaliser 1 000 cycles de charge / décharge consécutifs. Pour mémoire, il s’agit d’un accumulateur semi-solide, qui offre de nombreux avantages. Parmi eux, une densité d’énergie plus élevée qu’avec une chimie LFP (lithium – fer – phosphate) classique.

La batterie 100in4 affiche en effet pas moins de 340 Wh/kg, contre environ 200 Wh/kg en moyenne pour un accumulateur LFP standard. Par ailleurs, la technologie à électrolyte solide est également moins onéreuse, ce qui devrait permettre de réduire encore le prix des voitures électriques. Elle permet également de faire le lien avec la batterie solide, qui ne devrait pas arriver avant la fin de la décennie selon les experts.

De son côté StoreDot ne veut pas s’arrêter là, puisqu’elle annonce également travailler sur une batterie 100in3. Annoncée pour 2028, cette dernière pourrait finalement voir le jour un peu plus tôt, puisque l’entreprise est légèrement en avance sur le calendrier. Celle-ci sera équipée de cellules à semi-conducteurs et affichera une densité énergétique d’environ 450 Wh/kg.