Surprise, cette voiture électrique tricolore domine tous les débats en France pour ce début d’année

Les ventes de voitures électriques en France ont reculé de 46 % en janvier par rapport au mois de décembre dernier. La Tesla Model Y recule dans le classement, qui est désormais dominé par la Peugeot e-208 qui démarre l'année sur les chapeaux de roues.

Bien aidées par les aides financières comme le bonus écologique, les ventes de voitures électriques ne cessent de progresser. À l’échelle européenne, la part de marché de cette motorisation a même dépassé les 20 %, ainsi que celle des diesel. Mais tout n’est pas rose pour autant.

Des ventes en baisse

Si les derniers mois ont été très prometteurs, avec des chiffres en hausse constante, l’année 2024 démarre nettement moins bien pour l’électrique. C’est ce que nous expliquent les chiffres tout juste dévoilés par le cabinet AAA Data, et ils ne sont pas bons du tout. En effet, dire que les immatriculations sont décevantes est un doux euphémisme, alors que ces dernières ont chuté de 46 % par rapport au mois de décembre 2023.

Ce ne sont donc que 20 017 voitures électriques qui ont été écoulées sur l’ensemble du mois de janvier en France, comme l’expliquent nos collègues de Numerama. Cependant, ces données décevantes doivent être mises en perspectives avec le début d’année dernière. Les ventes de modèles zéro-émission (à l’échappement) ont augmenté de 37 % en comparaison avec janvier 2023, où seulement 14 626 autos avaient trouvé un acheteur.

Mais quelle est la raison de cette chute libre par rapport au mois de décembre ? Et bien il s’agit notamment de la fin de l’octroi du bonus écologique aux voitures produites en Chine. De ce fait, les ventes de ces autos, comme la MG4 ou encore la Tesla Model 3 et la Dacia Spring ont forcément été plus importantes au mois de décembre. Car elles étaient encore éligibles à l’aide jusqu’au 15, ce qui avait incité les derniers indécis à sauter le pas sans attendre.

Cependant, les immatriculations des automobiles privées de toute aide financière sont encore assez hautes, car celles-ci ont probablement été commandées en décembre mais livrées en janvier. Nul doute que les chiffres pour février risquent donc d’être encore plus bas. On note par exemple que la Dacia Spring arrive en seconde position, avec pas moins de 1 937 unités vendues le mois dernier. Elle est suivie par la Tesla Model 3 et ses 1 623 exemplaires.

La Chine en force

De son côté, la MG4 déçoit un peu, puisque seulement 924 d’entre elles ont été vendues dans l’Hexagone en décembre. Elle se laisse ainsi devancer par la Renault Mégane E-Tech, du haut de ses 1 063 ventes. On remarque également la présence dans le top 10 du Kia Niro EV, vendu à 511 exemplaires. Désormais privé de bonus, le SUV électrique avait bénéficié d’une belle remise de 5 000 euros offerte par le constructeur jusqu’au 31 décembre dernier.

En descendant un peu plus bas, on découvre également le premier modèle BYD du classement, à savoir l’Atto 3. Certes, seulement 328 unités ont été écoulées le mois dernier, mais cela nous montre que le numéro 1 mondial de l’électrique commence à prendre ses marques sur le marché français. Il mise désormais beaucoup sur son Seal U que nous avons récemment essayé et qui va commencer sa carrière sur le sol européen au mois de février.

Si la Tesla Model Y a longtemps été la voiture électrique la plus vendue en France et fut même en tête dans le monde en 2023, le SUV descend à la 4e place. Encore éligible au bonus écologique car produit en Allemagne, il fut écoulé à 1 477 unités le mois dernier. Mais qui arrive sur la plus haute marche du podium ? Et bien il s’agit de la Peugeot e-208, vendue à 2 178 exemplaires. Une belle performance pour la citadine récemment restylée.

Cette dernière profite sans doute – dans une petite mesure selon nous – de son éligibilité au leasing social, qui la rend accessible à partir de 99 euros par mois, sous conditions de revenus. De son côté, la Fiat 500 a également rencontré un beau succès avec ses 1 393 ventes, alors qu’elle est désormais proposée dans le cadre de cette même opération pour un montant mensuel de seulement 89 euros.

Ventes de voitures électriques en France en janvier 2024

Modèle Immatriculations Peugeot e-208 2 178 Dacia Spring 1 937 Tesla Model 3 1 623 Tesla Model Y 1 477 Fiat 500 1 393 Renault Mégane e-tech 1 063 MG4 924 Renault Twingo 620 Kia Niro EV 511 BMW iX1 467 Fiat 600 445 Mini Cooper SE 423 Hyundai Kona 367 BYD Atto3 328 Citroën ë-C4 308 Volvo EX30 307 Renault Zoé 274 Skoda Enyaq 253 Kia EV6 241 Volvo XC40 228