BYD pourrait être le nouveau numéro 1 de l’électrique devant Tesla : le suspense est à son comble

Avec près de 1,6 million de voitures électriques vendues dans le monde en 2023, le constructeur chinois BYD pourrait avoir dépassé son rival Tesla. Mais attention, car la firme américaine n'a pas encore officialisé ses chiffres pour l'année qui vient de se terminer.

Depuis quelques mois, les constructeurs se livrent une guerre des prix acharnée, notamment dans le domaine de la voiture électrique. Cela passe par les prix, notamment depuis l’incroyable baisse opérée par Tesla l’an dernier, mais également par les chiffres de vente. Et si le constructeur américain a toujours dominé le marché, restant en tête pendant plusieurs années, sa souveraineté est en train de vaciller.

BYD au top

À vrai dire, ce n’est pas vraiment une surprise puisque les spécialistes mettaient déjà la firme d’Elon Musk en garde à la fin de l’année 2022. Des prédictions qui se sont malheureusement plus ou moins réalisées pour Tesla, qui est de plus en plus chahutée par ses rivaux venus de l’Empire du Milieu. Et parmi eux, BYD, en passe de devenir le numéro 1 mondial de l’électrique. Le constructeur avait déjà dépassé la firme américaine si l’on comptait ses autos hybrides.

Et voilà que le géant de l’Empire du Milieu vient tout juste de dévoiler ses résultats pour l’ensemble de l’année 2023. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces derniers sont très bons, ce qui ne devrait pas faire les affaires de Tesla. En effet, sur l’ensemble de l’année qui vient de s’achever, BYD a écoulé pas moins de trois millions de voitures électrifiées. Attention, car ce chiffre inclut aussi les modèles hybrides rechargeables qui seront bientôt vendus en France.

Une motorisation que la firme veut aussi développer en Europe afin d’asseoir sa supériorité sur Tesla. Mais qu’en est-il des ventes de voitures 100 % électriques ? Et bien là aussi, les résultats sont très bons, puisque l’entreprise a vendu pas moins de 1,574 million d’autos zéro-émission (à l’échappement) depuis le début de l’année. Au total, c’est une production de 1,589 unités qui a été enregistrée depuis le mois de janvier.

Une très belle performance pour le constructeur chinois, qui a également vendu 1,438 million de voitures hybrides rechargeables sur la même période. Comme l’indique le site Car News China, les ventes du constructeur chinois n’ont cessé de progresser au fil des mois, passant de 71 338 voitures électriques livrées en janvier à 190 754 exemplaires au mois de décembre dernier.

Quid de Tesla ?

Si le constructeur connaît évidemment un grand succès sur son marché natal, la Chine, il se développe aussi de plus en plus dans le reste du monde. En témoignent les chiffres des exportations, avec 10 409 voitures vendues à l’étranger en janvier, contre 36 095 en décembre. Et cela devrait encore augmenter, puisque BYD veut notamment se développer en Europe. La firme commercialise déjà plusieurs modèles chez nous comme la Seal et la Dolphin mais veut encore aller plus loin.

C’est notamment pour cela qu’elle prévoit d’installer une usine en Hongrie au cours des prochains mois. Ce qui pourra aussi peut-être lui permettre de profiter du bonus écologique, dont le montant a été abaissé à 4 000 euros depuis le 1er janvier. Mais alors, le constructeur chinois est-il devenu le numéro 1 mondial de l’électrique ? Pour le moment, rien n’a encore été confirmé. Et pour cause, Tesla n’a pas dévoilé ses chiffres de vente pour l’année 2023. Mais on sait que le constructeur a déjà battu son record de 2022.

Pour mémoire, la firme avait vendu 1,3 million de voitures électriques l’an dernier, et prévoyait d’approcher la barre des deux millions à la fin 2023. Il faudra donc encore patienter sans doute quelques heures avant de savoir si le constructeur a atteint ses objectifs et s’il domine toujours le marché. Mais rien n’est gagné, puisque BYD était sur ses talons quelques mois plus tôt, et à deux doigts de passer en tête du classement.

Mais Tesla avait encore un peu de marge, puisqu’il ne lui suffirait d’avoir vendu que 250 000 unités sur le quatrième trimestre 2023 pour rester leader de la voiture électrique. Sachant qu’en 2023, Tesla a écoulé 422 000 voitures lors du premier trimestre, le moins bon des trois premiers de l’année.

De son côté, Volkswagen devrait rester sur la 3ème marche du podium mais fait toujours face à d’importantes difficultés. La firme a cependant dévoilé un vaste plan afin de reprendre un peu du poil de la bête, alors qu’elle prépare le lancement de son ID.2 qui pourrait rivaliser avec la Tesla Model 2 actuellement en développement.