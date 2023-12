Baisse du bonus écologique en 2024 : une mauvaise nouvelle pour les voitures électriques

Après avoir introduit un score environnemental, limitant ainsi l'accès au bonus écologique pour plusieurs marques automobiles internationales, le gouvernement français ne s'arrête pas là. En continuant sur cette lancée, le gouvernement français prévoit de réduire encore l'aide financière, posant de nouveaux défis pour l'industrie de l'automobile électrique. Voici les nouveaux montants du bonus écologique pour 2024.

Le bonus écologique en France, une aide gouvernementale incitative à l’achat de véhicules électriques, connaîtra, en 2024, une réduction significative. Cette aide va passer de 5 000 à 4 000 euros pour les véhicules neufs sous les 47 000 euros TTC. Malgré le maintien d’un bonus à 7 000 euros pour les foyers à revenus modestes (dont le revenu s’inscrit en dessous du sixième décile, soient les personnes qui font partie des 50 % de la population ayant les revenus les plus bas), cette diminution n’est pas sans conséquence.

Initialement introduit pour accélérer l’adoption des véhicules moins polluants, le bonus écologique a été récemment ajusté à la suite de l’introduction d’un score environnemental excluant de nombreux constructeurs internationaux. La liste des voitures éligibles a été publiée, on ne trouve quasiment que des véhicules construits en Europe.

Le dynamisme des ventes de voitures électriques en question

Si les constructeurs français peuvent se réjouir d’une concurrence potentiellement amoindrie, l’impact de tels changements sera important sur les ventes de voiture électriques. Les spécialistes, dont AAA Data, prévoient une baisse des ventes.

L’introduction du score environnemental et la réduction du bonus écologique pourraient inciter les constructeurs à revoir leurs politiques commerciales pour rester compétitifs.

L’agressivité des offres, les innovations en matière de technologie de véhicules électriques, ainsi que les stratégies de prix seront donc déterminantes dans la capacité des marques à attirer les consommateurs malgré la diminution de l’aide et son changement d’éligibilité. Notons aussi l’arrivée massive de véhicules électriques moins chers, dont la Renault R5 E-Tech, la Citroën ë-C3, la Volkswagen ID2.All ou encore la future Tesla à moins de 25 000 euros.

Bref, le secteur de la voiture électrique se trouve à un carrefour, entre les impératifs économiques et les objectifs écologiques, avec un cadre d’incitation gouvernementale de plus en plus restrictif. Pourtant, le rendez-vous de 2035 n’a pas (encore) bougé.