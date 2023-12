Voici la liste officielle des 53 voitures électriques qui gardent le bonus écologique en 2024

Le gouvernement français a publié la liste des véhicules électriques qui auront le droit au nouveau bonus 2024 basé sur un score environnemental prenant en compte le lieu de production, la technologie de batterie, l’importation des voitures… en autres. Qui sont les heureux élus ? Voici la liste des 53 voitures électriques.

Ça y est, la sentence est tombée. Et les potentiels acheteurs de véhicules électriques savent désormais quels modèles ils auront le droit d’acheter en 2024… s’ils veulent encore bénéficier d’un bonus ! Parce que dans les faits, ils pourront toujours s’offrir le véhicule électrique de leur rêve. Mais s’il n’est pas dans la liste des bons élèves telle que décidée par le gouvernement avec son score environnemental, fini la ristourne de 5000 euros !

En effet, ce bonus a été entièrement remanié pour répondre non plus seulement à des critères de prix (et accessoirement de poids), mais en plus de manière plus large à des critères environnementaux prenant en compte des éléments comme la composition des batteries, le lieu de production et l’acheminement jusqu’à nous. Le tout selon de savants calculs à base de coefficients…

Un casse-tête pour les constructeurs automobiles qui ont constitué un dossier pour chacun de leur modèle électrique, parfois même plusieurs en raison de batteries provenant d’endroits différents par exemple, espérant pouvoir garder leur bonus ! Comme l’ont précisé nos confrères de Capital il y a quelques jours, pas moins de 485 dossiers auraient été envoyés au total. Et voici donc en ce jeudi 14 décembre 2023, avec un jour d’avance sur la date initiale de la publication de la liste finale, quels sont les véhicules électriques qui sont éligibles au bonus pour 2024. Ou plus exactement, à partir du 15 décembre 2023.

ABARTH

AUDI

Q4 45 e-tron : Proposé au catalogue à partir de 53 000 euros, le Q4 45 e-tron fait partie de la liste des véhicules éligibles au bonus 2024.

BMW

iX1 : Le BMW iX1 est produit en Allemagne, dans l’usine de Ratisbonne. Ce qui lui vaut de conserver son bonus écologique. Celui qui gagnait déjà le bonus sur sa version de base eDrive20 dont le prix est fixé à 46 900 euros conserve donc son avantage de 5000 euros.

iX2 : Présenté en octobre dernier, son lancement est prévu en 2024.

i4 : Actuellement proposée à partir de 57 550 euros, donc trop chère pour prétendre à un bonus, la BMW i4 serait malgré tout éligible grâce à son score environnemental dans le cas où une version moins chère, sous les 47 000 euros, arriverait au catalogue.

iX : Étonnant de retrouver le BMW iX dans la liste des véhicules qui peuvent prétendre au bonus puisqu’il dépasse les 80 000 euros. Une version moins chère serait-elle en préparation ?

CITROËN

CUPRA

Born (150 / 170 kW)

DS

DS3

DS3 Crossback

FIAT

500e : La Fiat 500e étant produite dans l’usine de Mirafiori en Italie, elle garde son bonus pour 2024.

600e : Produite à Tychy, en Pologne, la Fiat 600e conserve son bonus pour 2024.

e-Doblo

e-Ulysse

HYUNDAI

Kona Electric : Chez Hyundai, le seul véhicule électrique à conserver son bonus est le Kona Electric pour la simple et bonne raison qu’il est produit en République Tchèque, et que les cellules de sa batterie sont produites par LG en Pologne.

JEEP

Avenger : Si l’Avenger a une batterie chinoise, sa production en Slovaquie a sans doute joué en sa faveur dans son score environnemental.

MAZDA

MERCEDES

EQA : Le petit SUV électrique de Mercedes est produit à Rastatt en Allemagne. La production y est annoncée neutre en carbone. Quant au prix, Mercedes a réussi à le faire rentrer tout pile sous les 47 000 euros, à 50 euros près, pour la version EQA 250+ Edition.

EQB : Comme son petit frère EQA, le Mercedes EQB conserve son bonus grâce à une production européenne en Hongrie dans l’usine neutre en carbone de Kecskemét. Le Mercedes EQB débute à 46 950 euros en version EQB 250+ Edition.

EQT

MINI

NISSAN

Leaf : La Leaf étant produite en Grande-Bretagne, à Sunderland, elle peut continuer à bénéficier de son bonus.

Townstar

OPEL

PEUGEOT

RENAULT

SKODA

SMART

TESLA

TOYOTA

ProAce City Verso Electric : Cet utilitaire étant basé sur une plate-forme partagée avec le groupe Stellantis et assemblée en France, il peut bénéficier du bonus.

VOLKSWAGEN

Up!

ID.3 (Pro 150 kW / Pro S 150 kW / Pro 107 kW

ID.4 (Pure 125 kW / Pro 150 kW / Pure 109 kW / Pro 128 kW / Pure 125 kW / Pro 210 kW / GTX 250 kW)

ID.5 (Pro 150 kW / Pro 128 kW / Pro 210 kW / GTX 220 kW / GTX 250 kW)

ID.7 Pro 210 kW

VOLVO

C40

XC40 Recharge : Contrairement à son nouveau petit frère EX30, dont la production se fait en Chine, le XC40 Recharge, dans sa version électrique donc, est produit à Gand, en Belgique.