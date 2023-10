Tesla : cette subtilité révolutionne le bonus écologique et le prix des voitures électriques en France

Tesla vient d'actualiser son configurateur en ligne pour ses voitures électriques, et notamment les Model 3 et Model Y. C'est une excellente nouvelle, puisqu'une petite subtilité du bonus écologique est désormais prise en compte. Une modification simple en apparence qui change totalement la donne pour certaines options. Les autres constructeurs ne devraient pas tarder à réagir.

Article actualisé : BMW France nous informe être en discussion avec les législateurs pour mieux comprendre les possibilités offertes par cette « brèche » avant d’envisager modifier le catalogue.

Jusqu’à présent, lors de l’achat d’une voiture électrique, le bonus écologique était calculé sur le coût total du véhicule, qui prenait alors en compte toutes les options. Ainsi, une peinture extérieure, un intérieur spécial faisait grimper la note finale, et pouvait donc supprimer l’éligibilité au bonus écologique dans le cas où le coût total dépassait les 47 000 euros. Mais ça, c’était avant !

Depuis ce matin, sur le site de Tesla, on peut bénéficier du bonus écologique sur des voitures électriques de plus de 47 000 euros. Comment ? Tout simplement parce que Tesla n’intègre plus le coût des options dans le calcul du bonus écologique. Ainsi, il est possible de commander une Tesla Model Y Propulsion dont le prix de base est de 45 990 euros, d’ajouter 7 640 euros d’options, pour un prix total de 53 630 euros et de continuer à bénéficier du bonus écologique de 5000 euros comme on peut le voir dans la capture d’écran ci-dessous.

Le « nouveau » calcul du bonus écologique par Tesla

La raison est simple : le bonus écologique est alors calculé sur le prix de la voiture sans options (45 990 euros) qui ne dépasse pas le plafond de 47 000 euros imposé par l’administration. Mais pourquoi intégrer ce changement ce vendredi 27 octobre 2023, alors que le texte du bonus (disponible sur Légifrance) précise bien, depuis le 4 décembre 2022, que « les équipements non intrinsèques du véhicule, comme les options » ne sont pas pris en compte pour le calcul du bonus ?

Selon nos informations, il semblerait que certains constructeurs ont demandé à l’administration une clarification quant à la définition des « équipements non intrinsèques du véhicules » et que la réponse ait été formulée très récemment. Il est donc fortement probable que les autres constructeurs de voitures électriques s’alignent sur cette décision de Tesla, pour permettre à leur client de bénéficier du bonus écologique, même si la note finale du véhicule dépasse les 47 000 euros à cause des options.

Dans la pratique, cette lecture du texte de loi permet donc de choisir une voiture électrique sous la barre des 47 000 euros, puis d’ajouter autant d’option que l’on souhaite, tout en continuant à bénéficier du bonus écologique de 5 000 euros. C’est une excellente nouvelle, car cela permet d’avoir accès à des véhicules qui correspondent davantage aux besoin des consommateurs.

Attention, la fête est bientôt finie pour certaines voitures

Mais attention, car la fête ne va pas durer pour tous les constructeurs. On sait en effet que le nouveau bonus écologique (qui veut exclure les voitures électriques chinoises) ne devrait plus être compatible avec la Tesla Model 3, à cause de sa production en Chine. À moins que Tesla réussisse à obtenir une dérogation (comme MG par exemple qui pourrait aussi tenter) en prouvant que la production de sa voiture électrique est aussi « propre » qu’une production européenne.

Précisons aussi que contrairement à ce qu’on a pu lire sur la toile, le plafond de 47 000 euros pour le nouveau bonus écologique est toujours en vigueur. Le nouveau bonus reprend en fait toutes les anciennes conditions et en ajoute une nouvelle : celle du respect d’un score environnemental.

Si vous êtes intéressés par l’achat d’une Tesla, on vous conseille de ne pas trop traîner et de passer commande avant le 15 décembre 2023 pour une livraison avant le 15 mars 2024 afin d’être sûr de pouvoir bénéficier de l’ancien bonus écologique qui n’intègre pas le score environnemental. L’autre bonne nouvelle, c’est que les voitures en stock chez Tesla (et listées sur le site officiel) sont aussi impactées par ce changement.

Si vous avez acheté une Tesla dans les 6 derniers mois avec des options qui faisaient passer le prix au-delà des 47 000 euros, vous pouvez toujours tenter de faire la demande du bonus auprès des services de l’État.