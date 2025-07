Bientôt des exclus PlayStation sur Xbox et Switch ? Un indice suggère que Sony bougerait sur ce point

Une annonce de recrutement, émanant de Sony, suggère que l’entreprise cherche à renforcer sa stratégie multi-plateforme en lançant potentiellement plus de ses exclusivités sur les consoles de la concurrence. Une piste tangible compte tenu de la philosophie récente de Sony en la matière.

Imaginez God of War Ragnarok débouler sur Xbox Series… // Source : Sony

Assisterait-on au début de la fin de l’approche exclusive de Sony en matière d’édition et de développement de jeu vidéo ? La question est posée alors que le géant nippon déploie depuis quelques années certaines de ses meilleures licences sur PC (on pense à God of War, The Last of Us, Horizon ou encore Uncharted pour ne citer qu’eux)… et alors qu’un certain Helldivers 2, ancienne exclusivité PC et PS5 éditée, elle aussi, par Sony, arrivera sur Xbox Series fin août.

On pourrait d’ailleurs en rester là, sauf qu’une annonce de recrutement publiée il y a peu sur le site officiel de Sony pour un « Senior Director of Multiplatform and Account Management » apporte, il faut bien le dire, un peu plus d’eau encore à notre moulin.

Sony veut recruter un grand patron du multi-plateforme

La description de poste a par ailleurs le mérite d’être très transparente. On y lit qu’il sera question « d’élaborer et mettre en œuvre la stratégie commerciale globale pour les titres logiciels de PlayStation Studios sur toutes les plateformes numériques autres que le matériel PlayStation, y compris Steam, Epic Games Store, Xbox, Nintendo et mobile ».

On apprend que ce Senior Director of Multiplatform répondra directement au vice-président attaché au Management commercial. Ce poste sera donc relativement central dans l’organigramme de Sony.

La PS5 Pro, pour illustration // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Nul doute que le succès de Microsoft en matière de commercialisation multi-plateformes a poussé Sony à changer son fusil d’épaule. Ces derniers mois, d’anciens titres exclusifs à l’univers Xbox, comme Forza Horizon 5 ont compté parmi les plus vendus sur le PlayStation Store. Comme le souligne NotebookCheck, Gears of War : Reloaded est même le titre le plus vendu en précommande sur la PS5 aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Par l’intermédiaire de son CEO (Hideaki Nishino) et de son Directeur des studios (Hermen Hulst), Sony, de son côté, a déjà indiqué vouloir aller plus loin pour ouvrir ses licences à d’autres horizons… mais en conservant la PlayStation 5 en guise de plateforme centrale. Visiblement, la firme s’en tient donc bien à ces déclarations.