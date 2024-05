Après la débâcle Helldivers 2, la prochaine exclusivité PlayStation va encore forcer un peu avec le compte PSN sur PC

Après avoir rétropédalé sur l'obligation de lier un compte PSN pour les tous les joueurs d'Helldivers 2, Sony va cependant continuer d'imposer le compte PSN sur ses prochains portages PC.

Les fans de Helldivers 2 ont réussi à faire plier Sony : le jeu n’exigera plus la liaison ou la création d’un compte PlayStation auprès des joueurs. La décision a fait grand bruit pendant tout le week-end et pour cause, elle allait priver des milliers de joueurs d’un titre pourtant très apprécié depuis a sortie en février dernier.

Cependant, Sony ne compte pas s’arrêter là et va continuer à déployer son écosystème auprès des joueurs PC pour les futures versions PC des jeux développés par ses studios.

Ghost of Tsushima n’exigera pas le PSN sur PC… en solo

Pendant que Helldivers 2 subissait un review bomb massif sur Steam et que le studio Arrowhead était en pleine gestion de crise, certains joueurs se sont tournés vers les créateurs de Ghost of Tsushima, Sucker Punch. Le studio est sur le point de sortir le portage PC du jeu, en collaboration avec Nixxes, dès le 16 mai prochain.

À la crainte communiquée sur Twitter (X) concernant l’obligation de lier son compte Steam à un compte PSN, le studio a répondu :

Pour votre information, un compte PSN est nécessaire pour le mode multijoueur en ligne Legends et pour utiliser l’overlay PlayStation. Il n’est pas nécessaire pour jouer au jeu solo.

Ghost of Tushima a en effet intégré un mode multijoueur en ligne intitulé Legends lors de la sortie de sa version Director’s Cut sur PS4 et PS5 en 2021. Ce dernier fera bien partie de la version PC prévue sur Steam et l’Epic Games Store dans une dizaine de jours.

Tout comme Helldivers 2, Ghost of Tsushima exploitera le système de matchmaking du PlayStation Network, mais celui-ci a fonctionné sans encombre pendant près de 3 mois sans nécessiter auprès des joueurs un compte PSN (à cause notamment des soucis d’infrastructure serveurs au lancement du jeu).

La stratégie « jeux service » de Sony est-elle en péril ?

La stratégie de Sony sur PC reposera donc toujours sur une obligation à posséder et lier un compte PSN pour les composantes multijoueurs de ses jeux, même si celle-ci ne repose sur aucune nécessité technique. Ghost of Tsushima étant avant tout un jeu solo (comme une majorité des productions PlayStation Studios), une grande majorité des joueurs ne sera donc pas concernée.

Pour rappel, Sony compte sortir 12 jeux service d’ici à 2026 afin de trouver d’autres sources de revenus (Helldivers 2 en fait partie). Or, si ces derniers exigent à leur tour un compte PSN, ils se priveront d’une base de joueurs conséquente sur PC. Cependant, le cas Helldivers 2 est particulier : si la création d’un compte PSN sur PC avait été imposée dès la sortie du jeu, la situation aurait été tout autre, même si le jeu aurait été indisponible dans de nombreux pays.

Comme le rappelle PCGamer, la situation était similaire pour un portage comme Halo Master Chief Collection qui exige sur Steam la liaison à un compte Microsoft pour espérer jouer au jeu, y compris en solo. Les joueurs de jeux Rockstar sur Steam, comme GTA V et Red Dead Redemption 2, doivent carrément installer le Rockstar Games Launcher pour lancer les titres.

Si la pratique n’est pas appréciée par une partie des joueurs PC, elle n’est pas une barrière systématique au succès. Cependant, il sera sans doute nécessaire pour Sony d’étendre la disponibilité du PlayStation Network dans les nombreux pays où le système est indisponible. Les joueurs habitant dans ses pays doivent alors se rabattre sur l’utilisation d’un VPN pour accéder à l’écosystème PlayStation.