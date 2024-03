Ghost of Tsushima est la dernière exclusivité PlayStation à arriver sur PC

C'est un portage attendu depuis plusieurs années par les joueurs : Ghost of Tsushima va débarquer dans une version PC le 16 mai avec une flopée de nouvelles fonctionnalités.

Et c’est une autre exclusivité PlayStation qui s’invite sur PC et pas des moindres : le très apprécié Ghost of Tsushima, sorti le 17 juillet 2020 sur PS4 et le 20 août 2021, va avoir le droit à un portage sur PC pour ce printemps. L’information avait fait l’objet d’une fuite la semaine dernière, qui se vérifie donc aujourd’hui.

Il rejoint la franchise Spider-Man, Horizon, God of War ou encore Uncharted dans la liste des exclusivités phares de PlayStation à s’inviter sur une autre plateforme.

Ghost of Tsushima arrive en version Director’s Cut sur PC

Développé à l’origine par le studio Sucker Punch (Infamous), Ghost of Tsushima est un jeu d’action en monde ouvert qui faisant la part belle à l’action et à l’infiltration, le titre propose une immersion totale dans le Japon féodal.

La version PC est à nouveau développée par Nixxes, le studio qui a brillé par les portages des jeux Spider-Man, Ratchet and Clank: Rift Apart ou plus prochain Horizon Forbidden West. Selon le communiqué officiel publié sur le site de PlayStation, l’équipe « a redoublé d’efforts pour réaliser le portage du moteur interne de Sucker Punch sur PC » au cours des 12 derniers mois.

Résultat, Ghost of Tsushima va proposer son lot de nouvelles fonctionnalités débloquant les performances du jeu :

Une fréquence d’images déverrouillée (au-delà des 60 FPS)

Le support des écrans ultra-larges pour des résolutions 21:9 et 32:9 ainsi que le 48:9 (triple écrans)

Le support des technologies de supersampling avec le DLSS (Nvidia), le FSR (AMD) et le XeSS (Intel). La génération d’images sera supportée chez Nvidia et AMD

Le support du DLAA et du FSR 3 Natif pour un anti-aliasing amélioré

L’intégration des fonctionnalités de la DualSense (à condition de brancher votre manette)

Ce portage PC de Ghost of Tsushima sera disponible le 16 mai sur Steam et l’Epic Games Store dans sa version Director’s Cut, contenant l’extension Île d’Iki et le mode multijoueur en ligne, Legends.