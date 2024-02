Pourquoi Sony pense que l’avenir de PlayStation se joue aussi sur PC

Alors que la PS5 aborde « la dernière phase de son cycle de vie », la stratégie de Sony pourrait changer concernant ses exclusivités.

Si les ventes de PlayStation 5 sont largement devant celles des consoles Xbox Series (quasiment le double selon les derniers chiffres), la console de Sony aborde la « dernière phase de son cycle de vie » selon le constructeur.

En cause, des ventes de machines décevantes par rapport aux prévisions, mais une évolution attendue de la stratégie de Sony qui, comme ses concurrentes, aborde une période de transition avec la nouvelle génération de consoles.

Baisse des ventes et absence de « gros jeux » en 2024

Au dernier trimestre, Sony a vendu près d’un million de consoles de moins que son objectif et a donc abaissé ses précisions à 21 millions de ventes lors de la prochaine année fiscale, contre 25 millions auparavant (via Bloomberg). Naomi Matsuoka, vice-présidente chez Sony, a évoqué la vision du constructeur pour le futur proche :

À l’avenir, la PS5 entrera dans la dernière phase de son cycle de vie. Nous mettrons donc davantage l’accent sur l’équilibre entre la rentabilité et les ventes. C’est pourquoi nous nous attendons à ce que le rythme annuel des ventes de matériel PS5 commence à baisser à partir de la prochaine année fiscale.

Sony a cependant eu un trimestre avec deux gros temps forts commerciaux : la sortie de Marvel’s Spider-Man 2, qui s’est vendu depuis à 10 millions d’exemplaires, mais aussi la sortie de la PS5 Slim en décembre (et de nombreuses promotions en ligne).

Mais la console arrive désormais dans sa quatrième année d’existence, une année 2024 qui n’annonce pas de gros titres à venir selon, Hiroki Totoki, président de Sony :

Bien que des projets majeurs soient en cours de développement, nous ne prévoyons pas de sortir de nouveaux titres de franchises existantes majeures au cours du prochain exercice, comme God of War : Ragnarok et Marvel’s Spider-Man 2.

Une approche multiplateforme assumée par PlayStation ?

Lors d’une séance de questions-réponses avec les investisseurs ce mercredi, Hiroki Totoki a évoqué les défis de Sony PlayStation pour cette année 2024 (via Eurogamer). Après le succès de plusieurs de ses jeux first-party (développé par des studios appartenant à Sony) sur PC, le constructeur semble confirmer sa stratégie de favoriser le multiplateforme aux seules exclusivités.

Alors que par le passé, Sony développait des jeux compatibles exclusivement sur PlayStation pour « rendre sa console populaire », l’industrie du jeu vidéo et les habitudes des joueurs ont depuis évolué. Pour Totoki, il est désormais essentiel d’adopter une certaine « synergie » en proposant un portefeuille de jeux « non seulement avec notre console, mais aussi avec d’autres plateformes comme les PC ».

Et il faut dire que le PC est devenu progressivement la seconde destination des jeux Sony sur PS5, avec un succès franchement prometteur pour la suite. Selon une fuite en décembre dernier, le titre PS5 le plus vendu ces depuis 2022 sur PC est Horizon Zero Dawn, suivi de près par God of War et Day’s Gone.

Prochainement, on attend les portages PC de Horizon Forbidden West, The Last of Us Part II Remastered, mais aussi Ghost of Tsushima et on l’image Marvel’s Spider-Man 2 (mais ne rêvez pas pour Bloodborne). Si ces jeux sont disponibles sur PC au moins 2 ans après leur sortie sur PlayStation, il autre stratégie semble s’esquisser pour Sony.

Le succès inattendu de Helldivers 2 (plus d’un million de copies vendues en une semaine), un titre édité par PlayStation, offre une autre opportunité pour Sony : la sortie en simultanée de « jeux service » pour plusieurs plateformes. Selon le président du studio Arrowhead, responsable du jeu, la base de joueurs est répartie équitablement entre PlayStation et PC (via PCGamer), chose assez rare pour être soulignée.

Les grandes franchises de Sony (Uncharted, The Last of Us, Horizon et même Spider-Man) sont cependant d’importants produits d’appel qui resteront des system sellers pour cette génération et la suivante. Mais on s’attend à une plus grande ouverture de la part de Sony vers une stratégie multiplateforme encore plus assumée.