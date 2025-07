Pendant les soldes, Sosh réduit le prix mensuel de sa Boîte Fibre avec la nouvelle Livebox S (Wi-Fi 7)

Nouvelle box avec une connexion bien stable, fibre très haut débit, appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations… Sosh ne fait pas les choses à moitié avec sa Boîte Sosh Fibre et sa Livebox S. Et pendant les soldes d’été, l’abonnement passe à 19,99 euros par mois durant un an au lieu de 24,99 euros.

Lancée récemment par Orange, la Livebox S est un routeur Wi-Fi 7 qui offre des débits allant jusqu’à 2 Gbit/s en téléchargement. Oui, c’est tentant, et la bonne nouvelle, c’est qu’elle se retrouve en ce moment dans l’offre Boîte Sosh Fibre de l’opérateur low-cost d’Orange, qui peut vous revenir, à l’occasion des soldes d’été, à moins de 20 euros par mois.

Ce qu’il faut savoir sur cette offre Boîte Sosh

La Livebox S avec le Wi-Fi 7

Jusqu’à 2 Gbits/s en téléchargement

Les appels illimités vers les fixes

Actuellement, l’abonnement Boîte Sosh Fibre avec la récente Livebox S est disponible à 19,99 euros par mois pendant un an, avant de repasser à 24,99 euros. Et c’est sans engagement.

Les meilleures box internet du moment chez Sosh Fibre La boîte Sosh Fibre 24.99€ /mois 25.99€ 39€ FMS offerts Découvrir ADSL La boîte Sosh ADSL 20.99€ /mois Découvrir Toutes les box internet

Une connexion bien rapide

Enfin un super flux, sans superflu Pas besoin de téléphone et de décodeur TV ? Avec B&YOU Pure Fibre, payez uniquement pour l’essentiel, sans engagement. Une offre 100 % fibre, 0 superflu, pour ceux qui veulent le meilleur… et rien d’autre.

Remplaçante de la Livebox 5 d’Orange, la Livebox S est la pièce maîtresse de cette offre Boîte Sosh Fibre. Ce routeur Wi-Fi 7 vertical garantit une connexion rapide et stable, y compris lorsque plusieurs appareils y sont connectés en même temps. Surtout, elle offre des débits allant jusqu’à 2 Gbit/s en téléchargement et 800 Mbit/s en envoi. Une fibre très haut débit, donc, qui conviendra tout à fait aux télétravailleurs, gamers ou encore celles et ceux qui ont l’habitude de regarder des séries en streaming ou de télécharger des fichiers lourds.

Cette box promet par ailleurs une latence réduite par rapport au Wi-Fi 6. Elle comprend aussi plusieurs ports Ethernet, dont un port 2,5 Gbit/s et trois ports 1 Gbit/s. Mais notez tout de même que bien qu’elle soit compatible avec le Wi-Fi 7, elle ne prend pas en charge la bande de fréquence 6 GHz.

Une appli TV et des communications illimitées

Côté téléphonie, cette offre Sosh propose les appels illimités vers les fixes de France métropolitaine et des DOM, mais aussi ceux dans plus de 100 destinations internationales. Et si vous souhaitez aussi bénéficier des appels illimités vers les mobiles dans l’Hexagone et dans les DOM, vous pourrez ajouter cette option pour 5 euros par mois.

Enfin, côté TV, vous pourrez profiter gratuitement de l’appli TV d’Orange sur votre ordinateur, votre tablette ou votre mobile, mais pas sur votre téléviseur. Cette application contient 72 chaînes TV, accessibles en direct ou en replay, et sans décodeur, donc. Si ce n’est pas assez pour vous, sachez qu’un décodeur Ultra HD 4K, avec toutes les chaînes TV d’Orange et un accès aux plateformes de streaming (Netflix, Prime Video, Disney+…), est disponible en option à 5 euros par mois.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur l’opérateur Sosh.

Les meilleures box internet Fibre B&You Pure fibre WiFi 7 Débit jusqu’à 8 Gb/s Sans Player TV Téléphonie fixe non incluse 23.99€ /mois Découvrir Fibre Freebox Pop S Débit jusqu’à 5 Gb/s Sans Player TV Téléphonie vers 1 destinations 23.99€ /mois 49€ offerts Découvrir Fibre Série Spéciale Livebox Fibre Débit jusqu’à 1 Gb/s 200 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 29.99€ /mois 49€ FMS offerts Découvrir Toutes les box internet

Les Soldes d’été 2025 avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été 2025

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.