Box internet Wi-Fi 7 : voici les meilleures offres pour profiter du Wi-Fi dernière génération à la maison

Dernière norme Wi-Fi en vigueur, le Wi-Fi 7 représente la nouvelle génération de la connectivité sans fil avec la promesse de meilleures performances. En France, les box internet Wi-Fi 7 sont disponibles depuis plus d’un an maintenant et nous les retrouvons aujourd’hui chez trois opérateurs. Voici les offres.

À peine deux ans après l’arrivée des premières box internet avec un débit de 8 Gb/s symétrique sur le marché, une nouvelle révolution a secoué le marché : le Wi-Fi 7. Introduite en France avec la commercialisation de la Freebox Ultra début 2024, elle a ensuite été adoptée par deux autres FAI début 2025 : Bouygues Télécom et Orange. Seul SFR ne propose pas de forfait internet Wi-Fi 7 à l’heure actuelle et les chances que cela arrive sont proches de zéro si on prend en compte le projet de vente de l’opérateur au carré rouge.

Nous comptons neuf forfaits internet avec une box internet Wi-Fi 7, mais ces offres peuvent énormément varier en termes de performances, de tarification ou encore d’offre de services. Ce guide d’achat vous permet de les comparer et de choisir celle étant la plus adaptée à vos besoins.

Les meilleures box internet Fibre B&You Pure fibre WiFi 7 Débit jusqu’à 8 Gb/s Sans Player TV Téléphonie fixe non incluse 23.99€ /mois Découvrir Fibre Freebox Pop S Débit jusqu’à 5 Gb/s Sans Player TV Téléphonie vers 1 destinations 23.99€ /mois 49€ offerts Découvrir Fibre Série Spéciale Livebox Fibre Débit jusqu’à 1 Gb/s 200 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 29.99€ /mois 49€ FMS offerts Découvrir Toutes les box internet

Quelles sont les box internet Wi-Fi 7 disponibles ?

Plus d’un an après la sortie de la Freebox Ultra, le marché des FAI compte quasiment une dizaine de forfaits internet Wi-Fi 7, alors que Free était hégémonique pendant près d’un an sur ce segment. Voici en détails les box internet Wi-Fi 7 disponibles à l’heure actuelle.

Freebox Ultra La première box internet Wi-Fi 7

La Freebox Ultra est la première box internet Wi-Fi 7 en France et elle a fait couler beaucoup d’encre à sa sortie. Plus qu’un objet esthétique à l’instar de la Freebox Pop, la Freebox Ultra représente une avance technologique de plusieurs années. L’opérateur met notamment en avant son débit de 8 Gb/s symétrique ainsi qu’une offre TV et SVoD ultra-complète avec notamment trois services inclus dans le forfait : Netflix, Amazon Prime Video et Disney+.

La Freebox Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Vient ensuite le Wi-Fi 7, qui a la particularité d’être quad-band. On retrouve les bandes de fréquences de 2,4 GHz et de 6 GHz, ainsi que celle de 5 GHz qui est coupée en deux. L’une des deux parties sert de canal exclusif entre le boîtier Server et les répéteurs Wi-Fi 7 (jusqu’à quatre dans un forfait). Malgré l’innovation, le Wi-Fi 7 de la Freebox Ultra a souvent connu des problèmes d’instabilité, de portée et de débits, de nombreux correctifs ont toutefois été apportés au fur et à mesure.

Si la Freebox Ultra est la première box internet Wi-Fi 7, elle n’est cependant pas certifiée par la Wi-Fi Alliance. Si au moment du lancement, Free invoquait un lancement tardif du programme de certification, l’opérateur oubliait de préciser que sa box dernière génération n’embarquait pas le MLO, et ce jusqu’à une récente mise à jour.

Pour en savoir plus, direction notre test de la Freebox Ultra.

En parallèle de la Freebox Ultra, on retrouve une offre baptisée « Freebox Ultra Essentiel ». Ce forfait inclut le même boîtier Server avec exactement les mêmes caractéristiques techniques en termes de débits, de Wi-Fi 7, etc… La seule différence se situe dans les offres de service, il n’y a ici pas d’abonnements inclus à des plateformes de SVoD.

Freebox Pop Le Wi-Fi 7 qui voit double

La Freebox Pop commence à avoir de la bouteille puisque ce routeur a vu le jour en 2020. Elle a toutefois retrouvé un second souffle quelques mois après le lancement de la Freebox Ultra. Auparavant en Wi-Fi 5, la Freebox Pop est depuis mars 2024 compatible Wi-Fi 7 pour les clients fibre seulement. Les clients ADSL restent cantonnés au Wi-Fi 6. Le forfait reste classique avec la téléphonie illimitée, jusqu’à quatre répéteurs Wi-Fi 7 inclus dans l’offre et une période d’essai comprise pour quelques plateformes SVoD.

Pour un forfait du milieu de gamme, la Freebox Pop propose de belles caractéristiques techniques, notamment un débit max de 5 Gb/s descendant en partagés (2,5 Gb/s max sur un seul appareil) et de 900 Mb/s en montant. On a du Wi-Fi 7, mais il s’agit de ce qu’on pourrait appeler grossièrement de « faux Wi-Fi 7 ». La raison est que seule les bandes de 2,4 GHz et de 5 GHz sont prises en charge, ce qui sacrifie l’essentiel des débits en sans-fil. Malgré cela, la Freebox Pop reste un excellent choix, surtout grâce à son rapport qualité-prix.

Pour en savoir plus, direction notre test de la Freebox Pop (mais de la version Wi-Fi 5).

Afin de répondre à la Pure Fibre de Bouygues Télécom, Free a également lancé son offre dual-play avec la Freebox Pop S. Il s’agit là aussi d’une Freebox Pop avec les mêmes débits et le même Wi-Fi 7 bi-bande. Ce forfait comprend également la téléphonie illimitée vers les fixes en France et vers les DOM. On retrouve là aussi un excellent rapport qualité-prix avec un abonnement à 23,99 euros par mois, sans augmentation de prix pendant 5 ans et toujours sans engagement.

Orange Livebox 7 Une certaine idée du Wi-Fi 7

Fiche produit Une bonne couverture en Wi-Fi 7

Une bonne couverture en Wi-Fi 7 8 Gb/s en filaire Performances aléatoires en sans-fil

Performances aléatoires en sans-fil Le prix des forfaits

Après Free et Bouygues Télécom, Orange est le dernier FAI en date à se lancer dans le Wi-Fi 7 avec non pas une, mais deux nouvelles box internet. L’une d’elles est une deuxième version de la Livebox 7 optimisée afin d’accueillir le Wi-Fi 7. Par rapport à la Livebox 7 originelle, rien ne change à part le Wi-Fi. On a toujours un débit symétrique de 8 Gb/s, le décodeur TV 6, les remises sur les plateformes de SVoD ainsi que les répéteurs Wi-Fi au nombre maximum de trois mais toujours pas compatibles avec le Wi-Fi 7.

© Axel Savoye/Frandroid

En revanche, Orange a fait le choix déroutant de doter sa box internet haut de gamme du Wi-Fi 7 bi-bande. La bande des 6 GHz est exclue de l’équation, Orange invoquant une utilisation marginale de cette bande de fréquences chez ses clients alors qu’il est le premier FAI à l’avoir introduite. Cette stratégie n’a toutefois pas que des inconvénients puisqu’elle résout le problème de la portée : la bande des 5 GHz passe plus facilement les murs que la bande des 6 GHz. La Livebox 7 v2 est donc plus adaptée pour les logements avec une plus grande surface.

La Livebox 7 v2 est actuellement disponible dans deux forfaits : Livebox Up Fibre et Livebox Max Fibre. Il n’y a aucune différence au niveau du routeur, l’abonnement Max Fibre a seulement l’avantage d’inclure plus d’accessoires et de services.

Orange Livebox S Le Wi-Fi 7 d’entrée de gamme

Fiche produit Du Wi-Fi 7 en entrée de gamme

Du Wi-Fi 7 en entrée de gamme Débit de 2 Gb/s en téléchargement

Débit de 2 Gb/s en téléchargement Le crayon optique 42,99 €/mois au bout d’un an

En lançant ses deux nouvelles box internet, Orange est devenu le premier FAI à proposer un catalogue 100 % Wi-Fi 7 hors séries spéciales. La Livebox S est son deuxième nouveau routeur, il succède directement à la Livebox 5 et est disponible dans son forfait d’entrée de gamme. Également en Wi-Fi 7 bi-bande, la Livebox S embarque également une technologie inédite : un crayon optique intégré. Grâce à lui, le raccordement ainsi que les dépannages peuvent s’effectuer à distance, réduisant les délais d’attente pour les interventions.

La Livebox S // Source : Frandroid

Niveau débits, la Livebox S peut monter jusqu’à 2 Gb/s en descendant et 800 Mb/s en montant. En termes de rapport qualité-prix, il s’agit d’une des meilleures offres sur le segment du Wi-Fi 7. Orange met notamment en avant l’éco-conception de sa box internet avec son écran E-Ink basse consommation, sa coque en plastique recyclé ainsi que sa consommation électrique réduite due à l’absence de la bande des 6 GHz.

Bouygues Telecom Bbox Wi-Fi 7 Le meilleur Wi-Fi 7

9 /10 Fiche produit Voir le test Wi-Fi 7 tri-bande et certifié

Wi-Fi 7 tri-bande et certifié Box éco-conçue et facile à réparer

Box éco-conçue et facile à réparer Personnalisation du Wi-Fi Que 2 ports Ethernet Gigabit

Janvier 2025, Bouygues Télécom répond à Free sur le Wi-Fi 7 en lançant sa nouvelle Bbox. Nom de code Ederson, elle est disponible dans le forfait Bbox ultym ainsi que chez B&YOU comme nous le verrons plus bas. Il s’agit également de la première box internet de Bouygues à afficher un débit symétrique de 8 Gb/s. Il est seulement dommage que Bouygues n’en ait pas profité pour améliorer son offre TV et SVoD, actuellement la moins complète des quatre grands FAI.

© Chloé Pertuis/Frandroid

Le grand atout de la Bbox Ederson est son Wi-Fi 7. Il s’agit du seul Wi-Fi 7 tri-bande du marché : bandes de fréquences de 2,4 GHz, de 5 GHz et de 6 GHz, canal de 320 MHz, MLO, modulation 4KQAM, 16×16 MU-MIMO, chiffrement WPA3, etc… À l’instar de Free, Bouygues a également mis au point des répéteurs Wi-Fi 7 pour accompagner son routeur. Enfin, nous avons particulièrement apprécié toute la flopée d’options pour personnaliser son réseau Wi-Fi dans l’interface administration de la Bbox.

Pour en savoir plus, direction notre test de la Bbox Wi-Fi 7.

B&YOU Pure Fibre

Le « super flux sans superflu« . Fin 2024, Bouygues Télécom bouleversait le marché des forfaits internet en relançant la mode du forfait single-play. Une offre sans TV, sans téléphonie, mais seulement une connexion internet. Et pour cette connexion internet, Bouygues Télécom propose ce qu’il fait de mieux : sa Bbox Ederson.

Le Wi-Fi 7 de Bouygues Télécom est ainsi disponible dans une offre à 23,99 euros par mois, sans engagement et sans augmentation de prix. D’autant plus que cette box internet fournit également un débit de 8 Gb/s symétrique. Technologiquement parlant, cette offre est beaucoup intéressante que la Freebox Pop S. Par rapport à cette dernière, elle a pour seul inconvénient de ne pas inclure la téléphonie, mais rappelons que ce service est de moins en moins utilisé.

Pour en savoir plus sur la Pure Fibre de B&YOU, direction notre dossier sur ce forfait.

Prix et abonnement : quelle box internet Wi-Fi 7 est la plus rentable ?

Afin de vous donner une idée des dépenses engendrées pour chaque box internet Wi-Fi 7, nous nous sommes dits qu’un tableau vaut mieux que mille mots.

Freebox Ultra Freebox Ultra Essentiel Freebox Pop Freebox Pop S Livebox 7 v2 (Max Fibre) Livebox 7 v2 (Up Fibre) Livebox S Bbox ultym Wi-Fi 7 B&YOU Pure Fibre Prix mensuel 1ère année 49,99 € 39,99 € 29,99 € 23,99 € 47,99 € 39,99 € 29,99 € 44,99 € 23,99 € Prix mensuel ensuite 59,99 € 49,99 € 39,99 € 23,99 € 57,99 € 51,99 € 42,99 € 51,99 € 23,99 € Engagement Non Non Non Non 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois Non Frais d’activation 49 € 49 € 49 € 49 € 49 € 49 € 49 € 48 € 48 € Frais de résiliation 59 € 59 € 59 € 59 € 50 € 50 € 50 € 69 € 69 € Coût sur 12 mois 648,88 € 528,88 € 408,88 € 336,88 € 624,88 € 528,88 € 408,88 € 587,88 € 335,88 € Coût sur 24 mois 1 319,76 € 1 079,76 € 888,76 € 624,76 € 1 320,76 € 1 152,76 € 924,76 € 1 163,76 € 623,76 € Coût sur 36 mois 2 039,64 € 1 679,64 € 1 368,64 € 912,64 € 2 016,64 € 1 776,64 € 1 440,64 € 1 787,64 € 911,64 €

Comme on pouvait s’y attendre, ce sont la Pure Fibre de B&YOU et la Freebox Pop S qui sont les forfaits internet Wi-Fi 7 les plus abordables sur le long terme avec une dépense d’un peu plus de 900 euros sur trois ans. Mais rappelons que ce sont justement des offres dépourvues de services TV et SVoD, la Pure Fibre est également proposée sans téléphonie.

Si l’on cherche une offre triple-play, la Freebox Pop et la Livebox S sont d’excellents compromis entre performances et prix. Ces deux box internet sont cependant en Wi-Fi 7 bi-bande, ce qui ne permet pas de profiter de tout le potentiel de la dernière génération de connectivité sans-fil. En revanche, on y retrouve une offre complète au niveau de la TV et de la téléphonie. Ces deux offres coûtent autour des 1 400 euros sur trois ans.

Enfin, si on peut se permettre de payer des mensualités plus élevées afin de profiter du meilleur Wi-Fi 7 dans une offre triple-play, il y a la Freebox Ultra Essentiel et le forfait Bbox ultym Wi-Fi 7. La première revient à quasiment 1 700 euros sur trois ans et la seconde à quasiment 1 800 euros.

Quelle box internet Wi-Fi 7 recommandons-nous ?

Le marché des box internet Wi-Fi 7 a vu les offres se multiplier ces derniers mois, chacune ayant ses particularités. Nous ne pouvons donc recommander une seule offre, il faut choisir selon ses besoins et son budget. Si l’on recherche du vrai Wi-Fi 7, c’est vers Bouygues Télécom qu’il faut se tourner, et notamment l’offre Pure Fibre si l’on peut se passer de décodeur TV et de la téléphonie fixe.

Les forfaits de Free sont également intéressants, notamment la Freebox Ultra Essentiel qui propose du vrai Wi-Fi 7 depuis la mise à jour ajoutant le MLO dans la partie logicielle. À 39,99 euros par mois la première année, puis à 49,99 euros, on est sur un excellent rapport qualité-prix. Quant à la Freebox Ultra, elle est recommandée seulement pour les grands amateurs de plateformes de SVoD. Avec un accès inclus à Netflix, Amazon Prime Video et Disney+, ce forfait fait économiser une vingtaine d’euros par mois sur le streaming.

Pour ce qui est d’Orange, nous sommes loin d’avoir un rapport qualité-prix enviable, hormis pour l’offre Livebox S. Cette dernière ainsi que la Livebox 7 v2 sont recommandables uniquement auprès de clients qui ont beaucoup de surface à couvrir. Cela fait partie de la stratégie d’Orange qui privilégie des technologies plus terre à terre au lieu d’exploiter tout le potentiel des dernières innovations.

Pourquoi s’abonner à une box Wi-Fi 7 ?

Alors que le Wi-Fi 7 est commercialisé depuis plus d’un an maintenant, c’est encore le Wi-Fi 6 qui en est encore à se démocratiser dans nos foyers. Entre ces deux générations de connectivité sans fil, il existe des différences majeures, mais il faut retenir que toutes les améliorations techniques sont mises au point afin d’améliorer les débits et la latence et permettre au réseau de prendre en charge un nombre toujours plus croissant d’appareils connectés tout en garantissant une connexion stable.

Le problème, c’est qu’aujourd’hui encore, les opérateurs ont du mal à définir ce qu’est un vrai Wi-Fi 7. Certains tordent même la définition pour des besoins marketing évidents afin de proposer un « faux Wi-Fi 7 », la certification n’imposant pas l’implémentation de fonctionnalités pourtant considérées comme majeures telles que le chiffrement WPA3.

Mais depuis début 2024, la Wi-Fi Alliance a dévoilé le cahier des charges à remplir pour obtenir la certification Wi-Fi 7. Certains critères sont hyper-techniques mais il y en a deux à retenir. Tout d’abord, la largeur de canal de 320 MHz afin de faire transiter deux fois plus d’informations que le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 6E. Si on imagine le réseau Wi-Fi comme une voie de circulation, ce serait comme passer d’une route à deux voies à une 2×2 voies.

Il y a ensuite le MLO (Multi-Link Operation), une technologie qui permet de transmettre des informations via plusieurs bandes de fréquences en même temps afin d’augmenter considérablement les débits et réduire les interférences. Accumulées ensemble, toutes ces améliorations du Wi-Fi 7 permettraient d’atteindre un débit théorique maximal de 46 Gb/s, contre 9,6 Gb/s pour le Wi-Fi 6. Bien sûr, ce n’est que de la théorie, aucune chance que cela n’arrive en pratique.

© Wi-Fi Alliance

Aujourd’hui, le Wi-Fi 7 n’est pas indispensable à tous les foyers et reste réservé pour des usages avancés. D’autant plus que les appareils connectés compatibles avec le Wi-Fi 7 ne sont pas encore répandus, y compris dans le segment haut de gamme. Seuls les aficionados du cloud gaming, du streaming ultra-haute définition ou de la réalité augmentée/virtuelle/mixte en ont une réelle utilité. Hors usages domestiques, le Wi-Fi 7 trouve de nombreuses utilités dans le domaine de l’industrie, de la télémédecine et des smart cities.

Freebox vs Livebox : quelle est la meilleure box Wi-Fi 7 ?

Vous ne savez pas quelle box internet spécialisée Wi-Fi 7 choisir ? Nous avons fait un comparatif complet entre la Freebox Ultra et la Livebox 7.

