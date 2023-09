Orange : quelle Livebox choisir en 2023 ?

L'offre Livebox Fibre et ADSL d'Orange est certainement la plus simple à lire : deux box, deux générations, deux offres bien distinctes pour des publics différents. On vous donne avis sur laquelle choisir en 2023.

Historiquement, Orange a toujours été une marque prônant l’excellence et la fiabilité, quitte à gonfler ses tarifs par rapport à la concurrence. C’est évidemment le cas du côté de ses offres Livebox qui ont mine de rien connu une belle cure d’amaigrissement ses dernières années, surtout techniquement avec la disponibilité de seulement deux box de deux générations différentes, à savoir la Livebox 5 et la Livebox 6. Pour connaître notre avis sur Orance, c’est par ici.

Un aspect technique qui est pourtant à relativiser tant les autres acteurs ont pris de l’avance, en particulier du côté des offres TV. Orange est encore loin de pouvoir rivaliser avec son matériel vieillissant et ses tarifs plus élevés que la moyenne, au point même qu’il est plus aisé de recommander une offre Sosh si l’on souhaite s’équiper d’une ligne fIbre Orange à domicile.

Orange a perdu son trône sur le débit fibre

Les performances de la Livebox vont directement dépendre de l’offre à laquelle vous souscrirez. L’offre initiale nommée Livebox Fibre propose 500 Mb/s en débit montant et idem en débit descendant. Dans cette offre, vous profiterez de 140 chaînes TV avec la box TV 4K et des appels téléphoniques illimités vers les fixes. À titre de comparaison, la SFR Fibre Starter propose 500 Mb/s en débit montant et descendant pour 20,99 euros par mois durant 1 an, puis 34,99 euros par mois.

L’offre supérieure Livebox Up Fibre propose quant à elle 2 Gbits partagés en débit descendant et 600 Mb/s en débit montant. En plus de la TV 4K et des 140 chaînes s’ajoute la possibilité d’obtenir un 2e décodeur TV. Vous aurez aussi la possibilité de demander un répéteur en Wi-Fi 6 pour booster la qualité de votre connexion ou pour étendre la portée du signal. Les appels illimités sont de plus compris vers les fixes ainsi que vers les mobiles dans toute l’Europe, en Amérique du Nord et dans les DOM.

La SFR Fibre Premium propose également 2 Gbit/s partagés pour un prix de 35,99 euros par mois, mais avec du Wi-Fi 6 intégré à la box tandis que les Freebox Revolution offre jusqu’à 1 Gbit/s descendant pour 19,99 euros mensuels la première année.

Mais qu’en est-il des débits réels ? Si l’on regarde sur le baromètre Nperf du début d’année 2023, Bouygues Télécom est aujourd’hui passe devant Orange d’une courte tête, mais devant tout de même. Mais c’est surtout Free qui a pris la place de numéro un avec des débits descendants allant au-delà des 300 Mb/s en moyenne en France, tandis qu’Orange dépasse à peine les 240 Mb/s.

Le constat est le même du côté des débits montants, Orange est distancé par Free et Bouygues Télécom.

En comparant avec d’autres baromètres, notamment celui de Degrouptest datant du mois de juillet 2023, on obtient certes des résultats supérieurs, mais le classement reste inchangé :

412 Mb/s chez Bouygues Telecom

378 Mb/s chez Free

355 Mb/s chez Orange

336 Mb/s chez SFR

Les offres Livebox en 2023

Livebox Fibre

L’entrée de gamme chez Orange est déjà plus chère que chez Sosh avec 24,99 euros par mois la première année et 42,99 euros mensuels par la suite. Cette offre est livrée avec une Livebox 5 et un débit bridé à 500 Mb/s en téléchargement et en envoi. Sortie en 2019, la Livebox 5 constitue une quintessence de sobriété qui a au moins le mérite d’être composée entièrement en plastique recyclé. On y note l’absence d’écran LED sur la face avant, remplacé par l’utilisation de diodes pour les signaux lumineux de fonctionnement d’internet, du Wi-Fi et du téléphone. À l’arrière, on retrouve (seulement) 4 ports Ethernet de 1 Gb/s et le réseau sans-fil est assuré par une puce Wi-Fi 5. Du très classique donc, mais qui permet de répondre à la plupart des usages réseaux à domicile, pourvu que votre habitation ne dépasse pas 60 m², cette offre n’étant pas éligible à l’ajout de répéteur Wi-Fi en option, mais vous avez bien sûr la possibilité d’en rajouter vous-même.

La TV est aussi délivrable avec ses 140 chaines via le décodeur Ultra HD 4K, mais celui-ci est en option. La partie téléphonie assure les appels illimités, mais seulement vers les fixes.

Livebox UP Fibre

Peu d’évolution technique sur cette offre qui reste cantonnée à la distribution d’une Livebox 5 toutefois avec un débit théorique maximum décuplé puisqu’il peut atteindre les 2 Gb/s (partagé) en téléchargement et jusqu’à 600 Mb/s en envoi. On garde aussi la même offre TV avec 140 chaines et le fait de pouvoir commander le décodeur dédié pour 40 euros. Pour 32,99 euros par mois la première année et 50,99 euros mensuels par la suite, cela fait un peu chiche.

Les seules valeurs ajoutées à cette offre concernent la possibilité de commander un répéteur Wi-Fi 6, de pouvoir enregistrer 100 h de programmes TV, mais surtout le fait d’avoir l’accès aux appels vers les fixes et mobiles en France, en Europe, dans les DOM et aux USA/Canada.

Livebox Max Fibre

Sortie dans le courant de l’année 2022, l’offre Livebox Max Fibre est la seule qui est accompagnée de la fameuse Livebox 6 tant attendue. Le design tranche cette fois-ci vraiment avec le monolithe noir qu’est la Livebox 5 et se met plus à la page avec notamment une structure pouvant se poser à la verticale et un écran e-Ink qui distille quelques informations pratiques et très économes en énergie. La véritable avancée technique provient du fait qu’elle soit compatible Wi-Fi 6E, tout comme la Freebox Delta et la Bbox Ultym.

En dehors de ça, pour 37,99 euros par mois la première année et 55,99 euros par la suite, cela reste cher payé pour une connexion théorique limitée à 2 Gb/s (partagé) en téléchargement et 800 Mb/s en envoi. Le décodeur TV et ses 140 chaines est toujours quant à lui livrable sur demande et les offres SVOD sont absentes. Clairement, cette offre se destine à ceux qui ne veulent absolument pas lâcher Orange.

Quelle Livebox nous recommandons ?

Encore une fois, le choix d’une offre dépendra avant tout de vos besoins et de votre budget. Orange n’est clairement pas l’opérateur le moins cher du marché et il est possible d’obtenir une meilleure expérience réseau et TV chez la concurrence. Cependant, avec Orange, vous êtes au moins assuré de bénéficier du meilleur service client des quatre opérateurs du marché, même si là encore, cette donnée est très aléatoire.

Si votre logement est éligible et que vous êtes décidé à passer chez Orange, nous vous recommandons l’offre Livebox Fibre à 24,99 euros par mois la première année. Notre choix s’explique d’abord économiquement et surtout, d’un point de vue très pragmatique, l’apport de la Livebox 6 n’est techniquement pas indispensable en dehors de l’ajout du Wi-Fi 6E. Au cas où vous seriez tenté, nous vous conseillons d’investir dans un routeur dédié qui fera un meilleur boulot pour moins cher à l’année. Dans tous les cas, même avec 500 mb/s, vous êtes assuré d’avoir une connexion largement suffisante pour la majorité des usages, que ce soit pour du streaming, du téléchargement de contenu ou de la domotique.

L’offre Livebox Max Fibre est certes intéressante sur le papier, mais nous estimons son tarif assez prohibitif, même pour la première année et surtout, la plupart des avantages sont en option et sur demande comme les répéteurs Wi-Fi et l’enregistrement TV multiécran.

