Canicule : le réseau mobile est aussi impacté. Voici pourquoi la connexion mobile rame sous la chaleur

SMS qui mettent du temps à partir, latence qui se compte en secondes pendant les appels, baisse de débits, voire coupure totale du réseau… La canicule a aussi des effets, directs et indirects, sur la qualité du réseau mobile.

Si vous avez constaté des perturbations sur le réseau mobile lors du pic de chaleur ces derniers jours, ce n’est pas une coïncidence. Les infrastructures télécoms sont fortement éprouvées par les températures caniculaires, ce qui amène une baisse de qualité du service mobile. Nous l’avons nous-même constaté ce mardi matin lors d’un appel téléphonique, la latence entre émission et réception de la voix se comptait en plusieurs secondes et donnait une conversation totalement décalée.

La canicule : un risque pour les infrastructures télécoms

Rassurez-vous, nous n’allons pas faire un cours de physique sur les effets de la chaleur sur les ondes radio. Notamment parce que les bandes de fréquences utilisées pour la téléphonie mobile ne sont que peu affectées par les températures élevées. Et ce d’autant plus que les réseaux mobiles en France profitent d’un maillage dense d’antennes-relais afin que la propagation des ondes soit plus efficace et que celles-ci rencontrent moins d’obstacles entre deux antennes.

Mais lors des périodes caniculaires, ce sont justement les infrastructures télécoms elles-mêmes qui peuvent poser problème. Situées en hauteur, sur le toit d’un immeuble ou au sommet d’un pylône, les antennes sont exposées toute la journée au soleil et peuvent se mettre automatiquement en veille pour éviter la surchauffe si le système de ventilation ne suffit pas.

Les mises en veille des antennes-relais entraînent une baisse de débits et une augmentation de la latence sur le réseau mobile. Cela peut même aller jusqu’à une perte du signal si elles se généralisent.

Enfin, on observe souvent une augmentation de la consommation des données lors des canicules. On aurait tendance à sortir plus souvent son smartphone pendant les fortes chaleurs, notamment pour prendre des nouvelles de ses proches et des personnes fragiles, ce qui peut constituer une pression supplémentaire sur le réseau mobile.

Et pour le réseau fibre optique ?

Contrairement au réseau mobile, le réseau internet fixe vit assez bien la canicule. En particulier le réseau fibre optique, la silice et le plastique résistent très bien à la chaleur, contrairement aux câbles en cuivre du réseau ADSL qui ont tendance à se dilater.

En revanche, les équipements eux-mêmes ne sont pas insensibles aux fortes chaleurs. Les NRO (Nœuds de Raccordement Optique) sont conçus pour résister à une température de 70 degrés Celsius maximum mais plusieurs jours de canicule ont tout de même un effet délétère sur les performances et le refroidissement.

Les box internet et les routeurs peuvent aussi être à la ramasse, à l’instar des antennes-relais, ces équipements peuvent passer en mode sécurité pour préserver leurs composants.

