SFR et Bouygues se débarrassent de leurs tours télécoms en zone rurale, faut-il s’inquiéter pour son réseau mobile ?

Infracos, c’est le nom de cette entreprise co-gérée par Bouygues Télécom et SFR, deux des quatre grands opérateurs mobiles du marché français. Elle et ses 3 500 infrastructures télécoms en zone rurale sont aujourd’hui en vente, une opération attendue par SFR pour réduire sa dette qui se compte en milliards.

Créée en 2014, Infracos était un moyen pour Bouygues Télécom et SFR de partager les coûts en mutualisant leur réseau mobile dans les zones rurales jugées peu rentables. Selon Le Monde, cette TowerCo est en vente et ses 3 500 toits-terrasses, pylônes et antennes-relais 4G et 5G cherchent repreneur. Une cession attendue depuis un moment par les co-gérants, ces infrastructures n’ayant plus aucun intérêt stratégique.

Une valorisation à un milliard d’euros

Selon les informations recueillies par Le Monde, la valorisation d’Infracos est estimée entre 800 millions et 1 milliard d’euros. On est même plus proche du milliard sachant qu’une tour télécom peut valoir 300 000 euros à l’unité. Infracos étant gérée à 50/50, chacun des opérateurs repartirait avec une moitié du fruit de la vente.

Le groupe Altice voit là un moyen d’alléger sa dette qui s’élève à plus de 15 milliards d’euros et qu’il entend ramener à 13 milliards avant une vente de l’opérateur au carré rouge. Cela passe notamment par la cession d’actifs non essentiels tels qu’Infracos et XpFibre, son OI spécialisé dans la fibre optique. De son côté, Bouygues n’a fait que vendre ses tours télécoms ces dernières années et nouer des partenariats avec les TowerCo.

Les réseaux mobiles impactés par cette vente ?

La vente d’Infracos n’aura en principe aucun impact sur la qualité du réseau mobile. Les 3 500 tours télécoms ne seront pas démantelées mais remises à la location par le repreneur. SFR et Bouygues passeraient alors directement du statut de propriétaire à celui de locataire à long terme afin d’assurer une continuité des services. Les opérateurs dépendraient du nouvel acquéreur pour tout ce qui concerne l’exploitation et l’évolution des infrastructures.

Le repreneur ne s’est pas encore fait connaître mais cela pourrait être le géant espagnol Cellnex qui a annoncé un investissement de 2,5 milliards d’euros dans l’Hexagone lors du sommet Choose France. On pense aussi à son rival américain, Phoenix Tower International (PTI) qui avait racheté presque 2 000 sites à Bouygues et SFR en 2023. N’oublions pas Totem, la TowerCo d’Orange qui aurait là l’occasion d’agrandir son parc de 20 000 tours télécoms en France.

