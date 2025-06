5G+ sur les iPhone chez Free : enfin compatible, voici ce que ça change et comment l’activer

Fini d’attendre : Free active enfin la 5G+ sur iPhone. Les abonnés Apple peuvent désormais profiter du réseau 100 % autonome de l’opérateur, avec ses promesses de débits supérieurs et de latence réduite.

Comme on s’en doutait, Free active la 5G+ sur iPhone à partir du modèle d’iPhone 15. L’opérateur étend enfin sa technologie aux utilisateurs Apple. Enfin, c’est plutôt Apple qui a finalement activé la 5G+ chez les opérateurs français.

Après avoir lancé la 5G+ en exclusivité sur Android en septembre 2024, chez certains fabricants, Free l’étend enfin aux iPhone. Une bonne nouvelle pour les abonnés Apple qui peuvent désormais profiter du réseau 100 % 5G de Free avec tous ses avantages.

Ce qui change vraiment avec la 5G+

La différence entre 5G et 5G+ ne se résume pas à un simple gain de débit. La 5G+, ou plutôt 5G SA (pour Stand Alone), de Free repose sur une infrastructure entièrement nouvelle qui change l’expérience utilisateur en profondeur.

Contrairement à la 5G « non autonome » (ou NSA) classique qui s’appuie encore sur le cœur de réseau 4G, la 5G+ Free utilise une infrastructure 100 % 5G sur les fréquences 3,5 GHz (pour le moment uniquement ces fréquences).

Cette indépendance technique permet des performances impossibles avec la 5G traditionnelle.

Votre iPhone peut théoriquement atteindre des débits bien plus élevés, même si ce ne sera pas forcément le cas dès aujourd’hui. En effet, la 5G NSA (la 5G classique, en gros) permet d’agréger les bandes 4G et 5G, et donc bénéficier d’un plus gros débit en fonction des lieux.

Par contre, la latence diminue considérablement, ce qui essentiel pour le gaming en ligne, les visioconférences ou les applications AR/VR.

L’autre nouveauté, c’est la VoNR (Voice over New Radio) qui permet de passer vos appels directement sur le réseau 5G au lieu de basculer en 4G. Résultat : qualité audio améliorée et établissement d’appel plus rapide. L’architecture 100% 5G intègre également des protocoles de sécurité plus avancés que le réseau hybride classique.

Quels iPhone peuvent en profiter

Free limite la 5G+ aux iPhone récents, à partir de l’iPhone 15. Toute la gamme 2024 est compatible : iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max. Pour 2023, les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max fonctionnent également.

L’activation ne se fait pas automatiquement, même avec un iPhone compatible. Il faut d’abord vérifier son éligibilité : smartphone iPhone 15 minimum, abonnement Forfait Free 5G et zone couverte par le réseau 5G 3,5 GHz Free.

Ensuite, installer la dernière version d’iOS disponible car les optimisations 5G+ nécessitent souvent les derniers correctifs Apple.

La procédure passe par l’Espace Abonné Free, rubrique « Mes options », où il faut activer l’option « 5G+ ». Dernière étape cruciale : redémarrer l’iPhone ou activer/désactiver le mode Avion pour appliquer les nouveaux paramètres réseau et que votre iPhone se connecte effectivement en 5G+.

Du côté d’iOS, il faut aller dans Réglages > Données cellulaires > Options > Voix et données, sélectionner 5G Auto et activer les options 5G SA et Voix sur 5G Standalone.

Faut-il foncer vers la 5G+ ?

Attention cependant à ne pas foncer tête baissée sur la 5G+ : nous sommes encore au début du déploiement de cette technologie.

Si Free annonce une couverture nationale, la réalité terrain montre des zones d’ombre importantes, particulièrement en périphérie des grandes villes et en zone rurale. Les débits promis ne sont pas toujours au rendez-vous, surtout aux heures de pointe quand le réseau se sature.

La 5G Standalone reste une technologie jeune qui nécessite encore des optimisations, tant côté infrastructure qu’applications.

Sans compter que peu de services exploitent réellement ses capacités avancées aujourd’hui. Pour la plupart des usages courants – navigation, réseaux sociaux, streaming classique – la 5G NSA reste largement suffisante. Elle permet surtout de bénéficier de l’agrégation des bandes de fréquences 4G et 5G.

Mieux vaut attendre quelques mois que le réseau 5G+ mature et s’étende vraiment avant de considérer un changement de forfait ou d’appareil uniquement pour cette technologie.

