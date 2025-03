Le « vrai » Wi-Fi 7 arrive enfin sur la Freebox Ultra ! Voici ce que change la dernière mise à jour

Free vient de déployer la mise à jour 4.9.0 de Freebox OS sur ses box internet majeures : les Freebox Révolution, Pop, Delta et Ultra. Une mise à jour qui n’est pas des moindres car elle apporte de nouvelles fonctionnalités qui, associées au Wi-Fi 7, pourraient valoir à la Freebox Ultra une certification.

Freebox Ultra

Quelques mois après la plainte de Bouygues Telecom qui l’accuse de faire sa communication sur du faux Wi-Fi 7, Free déploie une mise à jour majeure sur ses Freebox, dont la Ultra qui pourrait devenir certifiable Wi-Fi 7. En plus des corrections de bugs, ce sont de nouvelles fonctionnalités qui viennent améliorer le Wi-Fi des Freebox Révolution, Pop, Delta et Ultra.

À lire aussi :

Ultra, Pop, Revolution Light : quelle Freebox choisir en 2025 ?

La Freebox Ultra bientôt certifiée Wi-Fi 7 ?

Parmi les nouveautés de cette mise à jour, on trouve le chiffrement WPA3 pour améliorer la sécurité du Wi-Fi qui arrive sur certaines box (la Freebox Pop en profitait déjà) et l’ajout des paramètres MLO (Multi-Link Operation) dans Freebox OS. Pour rappel, le MLO permet de se connecter à plusieurs bandes de fréquences en simultané afin d’améliorer la latence et de passer outre d’éventuelles saturations. C’est là un critère nécessaire à l’obtention du certificat Wi-Fi 7 et l’absence de MLO était d’ailleurs un reproche récurrent envers la Freebox Ultra.

© Wi-Fi Alliance

Avec cette mise à jour, la Freebox Ultra pourrait ainsi être certifiée Wi-Fi 7. La certification demande de cocher au minimum cinq cases : un canal large de 320 MHz dans la bande des 6 GHz, le MLO, les technologies Multi-RU et Puncturing, une modulation 4KQAM et une certaine quantité de données par trame. Cette mise à jour de Freebox OS redistribue les cartes alors que la Freebox Ultra est concurrencée par la Bbox Wi-Fi 7, certifiée dès son lancement.

À lire aussi :

Wi-Fi 7 : routeurs, cartes PC, box internet… Quel appareil compatible Wi-Fi 7 choisir ?

Freebox OS 4.9.0 en détails

En plus des paramètres MLO et du chiffrement WPA3, voici ce qu’apporte la dernière mise à jour déployée sur les Freebox Server :

Un mode « WPA3 compatibilité » pour les appareils plus anciens, qui se connecteront tout de même en WPA2 par défaut ;

Un nom de réseau dédié pour le Wi-Fi invité, pour une séparation plus claire entre le réseau principal et celui secondaire ;

La possibilité de contrôler les LED frontales sur les Freebox Pop et Ultra sur Freebox OS ;

Amélioration du Wi-Fi 2,4 GHz sur les Freebox Pop et Ultra ;

Optimisation des performances des VMs (machines virtuelles) sur Freebox Delta.

Enfin, cette mise à jour corrige plusieurs bugs comme la blocklist du gestionnaire de téléchargement qui se désactivait à chaque redémarrage ou encore les problèmes de partage SMB en lecture seule sur iOS 18 avec l’application Apple File.

Les meilleures box internet du moment chez Free ADSL, Fibre Freebox Révolution Light 19.99€ /mois 29.99€ Pendant 1 an Découvrir Fibre Freebox Ultra Essentiel 39.99€ /mois 49.99€ Pendant 12 mois Découvrir ADSL, Fibre Freebox Pop 29.99€ /mois 39.99€ Pendant 12 mois Découvrir Toutes les box internet