La Freebox Ultra proposerait du faux Wi-Fi 7 : Bouygues Telecom attaque Free en justice pour publicité mensongère

La rivalité entre Bouygues Telecom et Free continue de s’intensifier, d’autant plus que les deux opérateurs sont les seuls à commercialiser des box internet Wi-Fi 7. Toutefois Bouygues accuse son concurrent de promouvoir cette technologie sans en avoir la certification et demande à la justice de trancher.

Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Une nouvelle affaire qui ne manque pas de rappeler celle de la « fausse 5G » de Free en 2021, que le trublion des télécoms a remporté. Mais il semblerait que Free n’en ait pas fini avec les accusations de publicité mensongère, qui touchent cette fois le fer de lance de l’opérateur : la Freebox Ultra. Selon L’Informé, Bouygues Telecom a saisi la justice en septembre dernier afin de trancher sur la vraie nature du Wi-Fi 7 de cette box internet.

Un Wi-Fi 7 « partiel » et non-certifié

On savait les relations entre les deux opérateurs tendues, et ces tensions n’ont fait que s’accroître ces derniers temps, aussi cette plainte n’est en rien étonnante. Lors du lancement de la Freebox Ultra, Xavier Niel ne s’est effectivement pas privé de tacler ses rivaux qui considéraient la fibre 10 Gb/s inutile. Il est vrai qu’à une époque, Bouygues Telecom jugeait que cette fibre avancée n’avait aucun intérêt pour le client. Mais le conflit entre les deux géants des télécoms tourne en réalité autour du Wi-Fi 7 de la Freebox Ultra, qui n’a reçu aucune certification à ce jour.

Au moment de la présentation de sa Bbox Wi-Fi 7, c’était au tour de Bouygues Telecom de dénigrer Free et sa Freebox Ultra au « Wi-Fi 7 partiel« , mettant au passage la certification Wi-Fi 7 de sa nouvelle box internet au cœur de sa communication. Une année entière, Free a surfé sur le Wi-Fi 7 de sa Freebox Ultra, se targuant d’être le seul opérateur à proposer cette technologie, or, les critiques sur les performances de ce Wi-Fi n’ont pas tardé à fuser sur plusieurs forums.

© Chloé Pertuis/Frandroid

Premièrement, il y a le « faux Wi-Fi 7 » de Free proposé sur sa Freebox Pop, sa box 5G ainsi que les répéteurs Wi-Fi qui accompagnent la Freebox Ultra. Faux, car il lui manque la bande de fréquences des 6 GHz, essentielle pour profiter des canaux de 320 MHz qui assurent une énorme partie des débits. D’autre part, la Freebox Ultra ne propose toujours pas le MLO (Muli-Link Operation), une fonctionnalité qui permet d’agréger les bandes de fréquences et passer outre une saturation du réseau. Ainsi, la Freebox Ultra n’est toujours pas en mesure de recevoir une certification Wi-Fi 7.

Les critères à cocher pour obtenir une certification Wi-Fi 7/© Wi-Fi Alliance

À l’heure actuelle, Bouygues Telecom et Free n’ont pas encore réagi à cette plainte et le montant des dommages et intérêts réclamés par Bouygues Telecom est encore en cours d’évaluation.

