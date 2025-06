Orange accélère la fermeture de son réseau de cuivre : 10 000 communes concernées

L’arrêt du réseau cuivre et de l’ADSL se poursuit. Orange annonce les prochaines communes concernées par cette transition vers la fibre optique.

L’horloge tourne, et le compte à rebours s’accélère pour Orange. L’opérateur qui s’est engagé auprès de l’État à fermer le réseau cuivre d’ici 2030, dévoile un nouveau plan de fermeture visant à accélérer la transition vers le haut débit. Le 20 juin dernier, Orange a annoncé une nouvelle liste de 10 000 communes susceptibles d’intégrer cette prochaine vague d’arrêt du réseau suivre et de l’ADSL, rapporte AlloForfait.

Une présélection

Pour le moment, il ne s’agit que d’une présélection. Ces communes qui figurent aujourd’hui dans ce qui est appelé le « lot 5 » sauront en novembre 2025 si elles sont réellement concernées. Orange précise que plusieurs critères doivent être validés, notamment l’avancée du déploiement de la fibre (FTTH) dans ces territoires.

Une fois les travaux lancés, le réseau cuivre sera définitivement fermé à partir de novembre 2028, portant à 21,2 millions le nombre total de lignes fermées, soit environ la moitié du parc national, souligne AlloForfait.

Les clients concernés ne pourront plus souscrire aux offres commerciales basées sur l’ADSL à compter du 31 janvier 2027. Ils n’auront que des offres reposant sur la fibre optique. Pour savoir si votre commune fait partie des 10 000 concernées, Orange a mis à disposition un fichier Excel permettant de les identifier.