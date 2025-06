Sosh : quels sont les forfaits 4G et 5G de cet opérateur ?

Vous connaissez surement Sosh, la branche low cost de la marque Orange réputée pour ses prix plus bas côté forfaits mobile. Voici ce qu’il propose sur ces forfaits mobile en 2024.

La marque low cost d’Orange baptisée Sosh est centré sur les offres de forfaits mobile sans engagement. Les services de cette dernière sont alors exclusivement accessibles à travers un portail Web. Originellement pensée pour les offres de forfaits mobiles, la marque a aussi développé ses activités sur le marché de l’internet fixe dès 2013 avec des offres Livebox.

Quels sont les forfaits mobiles proposés par Sosh en 2025 ?

Sosh propose une gamme variée de forfaits mobile sans engagement répondant aux divers besoins des utilisateurs. À l’heure actuelle, il existe plusieurs offres Sosh 4G et 5G en vogue.

Les meilleurs forfaits mobile du moment chez Sosh

40 Go 5.99€ /mois Découvrir Sosh Forfait Mobile 4G

200 Go 9.99€ /mois Découvrir Sosh Forfait Mobile

1 Go 1.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile

Chaque forfait comprend des appels et des SMS/MMS illimités en France et en Europe (à l’exception du forfait 100 Mo qui comprend 2h d’appels), pratique pour ceux qui voyagent souvent ou qui ont besoin de rester en contact avec des personnes dans différents pays européens. Ces forfaits Sosh à l’international sont sans engagement.

Quels sont les forfaits 4G disponibles chez Sosh en 2025 ?

Il existe quelques offres sur le réseau 4G Sosh, à commencer par celle avec une enveloppe data de 100 Mo. Il est aussi possible d’avoir des forfaits internet un peu plus conséquents à condition de rester sur le réseau 4G.

Les meilleurs forfaits mobile à moins de 10 euros chez Sosh

40 Go 5.99€ /mois Découvrir Sosh Forfait Mobile 4G

200 Go 9.99€ /mois Découvrir Sosh Forfait Mobile

1 Go 1.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile pas chers

Quelles sont les offres 5G de Sosh et à quel prix ?

L’offre 5G est un peu plus réduite sur le catalogue de chez Sosh. Vous bénéficiez ainsi de la qualité du réseau Orange avec un haut débit et beaucoup de stabilité. Là encore, l’offre est sans engagement.

Les meilleurs forfaits mobile 5G du moment chez Sosh

150 Go 14.99€ /mois Découvrir Sosh Forfait Mobile 5G

200 Go 20.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits 5G

Puis-je obtenir une eSIM avec un forfait Sosh ?

Sosh propose l’utilisation des eSIM depuis septembre 2020. La filiale sans engagement d’Orange donne depuis cette date le choix d’une carte SIM virtuelle sur tous ses forfaits mobiles. Pour en bénéficier, il suffit d’en faire la demande lors de la commande en ligne. L’eSIM Sosh permet de gagner en temps et en praticité dans l’usage de son mobile. De nombreux clients l’ont déjà adoptée pour simplifier leurs démarches.

Les autres opérateurs qui proposent des forfaits eSIM

Pour bénéficier d’une carte virtuelle, les nouveaux clients doivent simplement souscrire le forfait mobile Sosh de leur choix et indiquer quelle technologie SIM ils souhaitent. Dans les faits, voici les différentes étapes à suivre pour obtenir une eSIM Sosh :

Se rendre sur le site internet de Sosh et sélectionner le forfait mobile de son choix.

Cocher la case correspondante à l’eSIM Sosh lors de la commande.

Régler les différents frais pour recevoir un QR code pour activer son eSIM.

Pour aller plus loin

Il est possible de contacter le service client de Sosh au 3976 depuis son mobile ou au 01 86 26 69 52 depuis un fixe (numéro non surtaxé) du lundi au samedi de 8h à 20h (hors jours fériés).

Il existe aussi la possibilité d’envoyer un message aux équipes de Sosh depuis l’espace client. En dernier recours, il y a aussi la possibilité de se rendre en boutique Orange.

L’opérateur dispose aussi d’une page assistance complète sur son site permettant de répondre aux questions les plus courantes en plus des liens directs de contact avec l’opérateur.

En cas de changement de forfait, il suffit de fournir le code RIO de votre ligne actuelle au nouvel opérateur. Pour obtenir ce RIO, il faut appeler le 3179. Vous recevez un SMS avec le code suite à l’appel. Une fois l’inscription terminée auprès de votre nouvel opérateur, la résiliation du forfait Sosh se fait automatiquement et sans frais supplémentaires.

Depuis la loi résiliation en trois clics mis en vigueur le 1ᵉʳ septembre 2023, Sosh fait aussi partie des opérateurs ayant dû faire en sorte de proposer la possibilité de résilier un forfait souscrit chez eux plus facilement. Le but de cette loi est de simplifier les résiliations afin que les consommateurs puissent s’orienter vers des contrats plus avantageux.

Le parcours de résiliation d’un forfait mobile se fait en quelques étapes :

Depuis l’espace client Sosh, cliquez sur Offre et options

Cliquez ensuite sur Résilier votre offre

Suivez le parcours résiliation jusqu’à son terme

