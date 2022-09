Résilier son forfait mobile : tout savoir sur les démarches

Envie de quitter votre opérateur mobile ? Une autre offre qui vous fait de l'œil ? On vous explique comment effectuer les démarches en toute quiétude.

Vous êtes abonné à un forfait mobile trop coûteux et vous avez choisi de le résilier pour un autre ou simplement parce qu’il ne vous convient plus ? Pas de panique, on vous explique comment faire.

Résilier un forfait mobile en gardant son numéro

Si vous souhaitez garder votre numéro de téléphone, tout en profitant d’un nouveau forfait chez un autre opérateur, la procédure est aujourd’hui plus simple. En effet, la loi oblige votre nouvel opérateur à s’occuper de la résiliation de votre ancien forfait, simplifiant de fait les démarches. Il faut tout d’abord prendre connaissance de votre numéro RIO, l’identifiant unique associé à votre ligne téléphonique. Pour cela, il suffit de composer le 3179 (service gratuit) depuis le téléphone associé à la ligne téléphonique. Un SMS sera automatiquement envoyé avec les informations concernant la ligne, comme la durée d’engagement et l’identifiant RIO.

Résilier sans prendre un nouvel opérateur

Si vous ne souhaitez pas souscrire à un nouvel abonnement dans l’immédiat et si vous n’êtes pas intéressé par le portage de votre ancien numéro, certains opérateurs proposent des démarches simplifiées depuis leurs plateformes en lignes. Cependant, attention, si votre forfait est soumis à un engagement, vous êtes tenu de rembourser la totalité des frais restants à votre opérateur. Fort heureusement, la plupart des opérateurs ont aujourd’hui pris la tangente des offres sans engagement.

Cependant, le plus simple pour résilier votre abonnement de manière définitive sans l’apport d’un autre opérateur reste la méthode par lettre recommandée avec accusé de réception. Vous devez adresser ce courrier à l’adresse indiquée par votre opérateur. La résiliation devient effective passé un délai de 10 jours à partir de la date de réception de votre courrier. Durant ce laps de temps, vous pouvez revenir sur votre décision et conserver votre forfait actuel.

Résiliation d’un forfait chez un opérateur spécifique

En fonction des opérateurs, les méthodes de résiliation peuvent changer ou contenir quelques spécificités. Pour mieux vous aider, nous avons publié des guides pour chaque opérateur et leurs équivalents low cost.

