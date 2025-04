Voici le TOP 3 des forfaits mobile à ne pas manquer cette semaine

Cette semaine, focus sur trois forfaits à ne pas manquer : ceux qui se distinguent par leur popularité ou par leur excellent rapport data/prix.

Notre comparateur de forfaits mobile met en avant une offre Ă moins de 6 euros chez NRJ Mobile, reposant sur le rĂ©seau de SFR. Toujours sur ce mĂȘme rĂ©seau, Prixtel propose un forfait Ă©volutif avec 200 Go Ă partir de 8,99 euros par mois, pouvant atteindre jusqu’Ă 250 Go en 5G selon la consommation. Enfin, sur le rĂ©seau d’Orange, l’Écho de YouPrice permet de profiter de 150 Go de 5G pour 9,99 euros par mois, ou 8,99 euros si le rĂ©seau de SFR est choisi. On dĂ©crypte ces offres plus en dĂ©tail : elles valent clairement le dĂ©tour.

Le forfait de NRJ Mobile en bref :

40 Go en 4G sur le réseau de SFR

19 Go en itinĂ©rance depuis les DOM et l’Europe

Appels, SMS et MMS illimités

En ce moment, le forfait de NRJ Mobile est Ă 5,99 euros par mois, sans engagement, sur le site de l’opĂ©rateur.

L’essentiel pour rester connectĂ© sans se ruiner

Avec 40 Go de 4G, il est possible de regarder une vingtaine d’heures de vidĂ©os en qualitĂ© standard, d’écouter de la musique en ligne plusieurs heures par jour, de naviguer confortablement sur le web, d’utiliser les rĂ©seaux sociaux, d’échanger en visio de façon modĂ©rĂ©e et d’utiliser ses applications au quotidien sans contrainte majeure.

Ce forfait NRJ Mobile convient particuliĂšrement aux utilisateurs Ă la recherche d’un abonnement mobile simple, Ă©conomique et sans superflu. Il s’adresse aux profils qui ont une consommation modĂ©rĂ©e de data, comme les Ă©tudiants, les jeunes actifs ou les personnes souvent connectĂ©es en Wi-Fi. GrĂące Ă ses 19 Go en itinĂ©rance, il peut aussi convenir Ă ceux qui voyagent ponctuellement en Europe ou dans les DOM. Une solution idĂ©ale pour rester connectĂ© sans dĂ©passer les 6 euros par mois.

L’OxygĂšne en bref :

200 Go en 5G sur le réseau de SFR

25 Go en itinĂ©rance depuis les DOM et l’Europe

Appels, SMS et MMS illimités

Le forfait l’OxygĂšne est Ă 8,99 euros par mois, sans engagement, sur le site du MVNO.

Un forfait 5G modulable pour s’adapter Ă tous les rythmes

Avec 200 Go de data, ce forfait permet de profiter pleinement des usages les plus gourmands : streaming en haute dĂ©finition, partage de connexion, jeux en ligne, tĂ©lĂ©chargements rapides ou visioconfĂ©rences fluides, mĂȘme en mobilitĂ©. La 5G apporte ici un vrai gain de confort, notamment en zone bien couverte.

Le forfait OxygĂšne de Prixtel s’adresse aux utilisateurs qui veulent une enveloppe gĂ©nĂ©reuse sans forcĂ©ment passer sur une formule premium. Son modĂšle Ă©volutif s’adapte Ă la consommation rĂ©elle : un bon compromis pour ceux qui alternent entre pĂ©riodes intensives et mois plus lĂ©gers. IdĂ©al pour les gros consommateurs de data Ă la recherche de flexibilitĂ©, le tout en s’appuyant sur le rĂ©seau 5G de SFR.

Ce forfait repose sur un systĂšme de tarification modulable : 8,99 euros par mois pour 200 Go, puis 11,99 euros jusqu’à 220 Go et 14,99 euros jusqu’à 250 Go. Une formule souple, idĂ©ale pour ceux dont les besoins en data varient d’un mois Ă l’autre.

L’Écho de YouPrice en bref :

150 Go de 5G sur le rĂ©seau d’Orange ou de SFR

14 Go utilisable en Europe et les DOM

Appels/SMS/MMS illimités

eSIM disponible sur le rĂ©seau d’Orange uniquement

L’Écho est encore disponible pendant quelques jours Ă partir de 8,99 euros par mois, directement sur le site de l’opĂ©rateur.

Le rĂ©seau d’Orange Ă prix doux

Avec 150 Go de data, le forfait Écho de YouPrice permet de couvrir sans difficultĂ© les usages gourmands : streaming en haute dĂ©finition, jeux en ligne, tĂ©lĂ©chargements rapides ou visioconfĂ©rences fluides, mĂȘme en dĂ©placement. La 5G garantit ici des dĂ©bits rapides et stables, que ce soit sur le rĂ©seau de SFR ou d’Orange.

ProposĂ© Ă 8,99 euros par mois sur le rĂ©seau de SFR, et 9,99 euros sur le rĂ©seau d’Orange, ce forfait fonctionne Ă tarif fixe, sans surprise en fin de mois. Pour ceux qui souhaitent activer une eSIM, l’option est disponible uniquement avec le rĂ©seau Orange, moyennant un supplĂ©ment de 1 euro par mois. Un surcoĂ»t Ă anticiper pour profiter de cette carte virtuelle particuliĂšrement pratique.

