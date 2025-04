Cette semaine, ces 3 forfaits mobile sont imbattables sur le rapport data/prix

Trois forfaits mobile se démarquent cette semaine avec des prix planchers, des enveloppes data solides et une vraie liberté de choix. Que ce soit pour un usage modéré, intensif ou pour profiter de la 5G sans se ruiner, ces offres sans engagement valent clairement le détour.

Face aux prix souvent élevés des grands opérateurs, certains acteurs alternatifs proposent des offres plus agressives, sans rogner sur la qualité. Cette semaine, trois forfaits sortent du lot sur notre comparateur : un petit prix chez Auchan Télécom pour les usages modérés, une enveloppe généreuse de 120 Go en 5G chez Lebara, et une offre très musclée à 200 Go chez Bouygues Telecom, avec un tarif réduit pour les abonnés fibre. Trois profils d’utilisateurs, trois bons plans, et aucun engagement.

Auchan Télécom 10 Go : le forfait essentiel à petit prix

10 Go en France et 10 Go en Europe

Appels, SMS et MMS illimités

SIM à 1 €

En ce moment, Auchan Télécom propose son forfait 10 Go de 4G à 3,99 euros par mois, sans engagement.

Les meilleurs forfaits mobile du moment chez Auchan Telecom Auchan Télécom Forfait 4G

10 Go 3.99€ /mois SIM à 1€ Découvrir Auchan Télécom Forfait 5G

150 Go 8.99€ /mois SIM à 1€ Découvrir Auchan Télécom Forfait 4G

90 Go 6.99€ /mois SIM à 1€ Découvrir Tous les forfaits mobile

À qui s’adresse ce forfait ?

Ce forfait est idéal pour les utilisateurs qui ont un usage modéré d’Internet mobile : navigation web, réseaux sociaux, mails, mais peu de streaming vidéo ou de téléchargement lourd. Il convient parfaitement aux petits budgets, aux étudiants, aux ados, ou comme second forfait pour un téléphone professionnel ou d’appoint.

Réseau utilisé

Auchan Télécom passe par le réseau Bouygues Telecom, l’un des mieux implantés en France métropolitaine. Cela permet de profiter d’une bonne couverture, aussi bien en ville qu’en zone rurale, avec un accès stable et qui couvre 99 % de la population française en 4G.

Le forfait de Lebara en bref :

120 Go de 5G en France métropolitaine

Appels et SMS illimités vers la France

7 Go utilisable en itinérance depuis l’UE et les DOM

Actuellement, le forfait Lebara Mobile à 6,99 euros par mois est proposé sans engagement sur le site.

Les meilleurs forfaits mobile du moment chez Lebara Forfait Mobile Lebara

250 Go 8.99€ /mois SIM Gratuite Découvrir Forfait Mobile Lebara

350 Go 13.99€ /mois SIM Gratuite Découvrir Forfait Mobile Lebara

120 Go 6.99€ /mois SIM Gratuite Découvrir Tous les forfaits mobile

Que faire avec les 120 Go de 5G de Lebara ?

Avec 120 Go de données mobiles, l’utilisateur peut naviguer confortablement en 4G ou 5G, streamer des contenus en HD, télétravailler à distance ou encore jouer en ligne sans se soucier de sa consommation. Ce volume permet un usage intensif des réseaux sociaux, des visioconférences ou des applications gourmandes en data. La 5G, lorsqu’elle est disponible, améliore les débits et réduit significativement la latence.

Lebara utilise le réseau de SFR, régulièrement classé parmi les meilleurs en France. Selon le dernier baromètre nPerf, il se distingue notamment sur la qualité des débits et la stabilité du signal en usage quotidien.

Un forfait pensé pour qui ?

Ce forfait s’adresse à celles et ceux qui ont besoin de beaucoup de data sans vouloir se ruiner : jeunes actifs, étudiants, professionnels nomades ou utilisateurs réguliers de services en streaming et en ligne. Sans engagement, il constitue une alternative attractive pour profiter d’un forfait généreux à prix contenu.

Ce forfait Bouygues Telecom en bref :

200 Go de 5G sur le réseau de l’opérateur Bouygues

30 Go utilisable en Europe et les DOM

eSIM disponible

Le forfait 200 Go avec 5G passe de 20,99 € à 9,99 € par mois, sans engagement.

Les meilleurs forfaits mobile du moment chez Bouygues Telecom Forfait Mobile B&You

200 Go 9.99€ /mois Découvrir Forfait Mobile B&You

40 Go 5.99€ /mois Découvrir Forfait Mobile B&You

1 Go 1.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile

À qui s’adresse ce forfait 200 Go avec 5G de Bouygues Telecom ?

Ce forfait vise les utilisateurs intensifs, ceux qui consomment beaucoup de data au quotidien. Avec 200 Go, il couvre sans difficulté le streaming en haute définition, les téléchargements fréquents, les jeux en ligne ou encore le partage de connexion pour plusieurs appareils. La 5G intégrée permet de profiter pleinement de ces usages, avec des débits plus rapides et une meilleure stabilité.

Il s’adresse aussi à ceux qui souhaitent regrouper leur forfait mobile et leur accès Internet. En optant pour la B&You Pure Fibre, le prix du forfait mobile est fortement réduit, passant à seulement 6,99 euros par mois. Une combinaison qui permet de faire des économies, le tout sans engagement.

Une qualité de réseau solide, bien positionnée sur la 5G

Bouygues Telecom bénéficie d’un bon positionnement sur la qualité de service, que ce soit en 4G ou en 5G. Les derniers rapports de l’ARCEP et de nPerf soulignent la performance globale du réseau, notamment en milieu urbain où la 5G est bien déployée. La 4G, quant à elle, couvre pratiquement tout le territoire, assurant une connexion fiable même dans les zones rurales.

En 5G, Bouygues propose de bons débits, adaptés aux usages les plus lourds comme la vidéo en haute qualité ou le téléchargement rapide. L’opérateur continue de densifier son réseau, ce qui renforce l’intérêt de ce forfait pour les utilisateurs exigeants.

Les meilleurs forfaits pas chers Forfait Mobile B&You

200 Go Appels illimités 200 Go en France 30 Go en Europe 9.99€ /mois Découvrir Prixtel Forfait

Oxygène 130 Ă 170 Go Appels illimitĂ©s 130 Go – 170 Go en France 15 Go en Europe Ă€ partir de 7.99€ /mois DĂ©couvrir NRJ Mobile Forfait 4G

6 Go Appels illimités 6 Go en France 6 Go en Europe 2.99€ /mois SIM à 5€ Découvrir Tous les forfaits mobile pas chers

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.