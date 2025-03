Cette semaine, ces 3 forfaits mobile tirent clairement leur épingle du jeu

Comme chaque semaine, focus sur trois forfaits mobiles qui se distinguent par leur excellent rapport data/prix ou par leur fiabilité. Une sélection pensée pour mieux naviguer dans le flux constant d’informations autour des offres télécom. Voici notre classement.

Cette semaine, la sélection s’ouvre avec un forfait Prixtel à moins de 6 euros, idéal pour une utilisation modérée d’internet mobile, notamment si le Wi-Fi prend le relais à domicile. En deuxième position, le comparateur met en lumière une offre YouPrice avec 150 Go de 5G sur le réseau d’Orange ou de SFR, au choix lors de la souscription. Enfin, focus sur le dernier forfait Cdiscount Mobile : 200 Go de 5G pour 10,99 euros par mois en s’appuyant sur le réseau Bouygues Telecom.

Le Petit de Prixtel en bref :

40 à 60 Go de 4G sur le réseau de SFR

15 Go utilisable en Europe et les DOM

Appels, SMS et MMS illimités

Sans engagement

Le Petit de Prixtel est actuellement proposé à 5,99 euros par mois sur le site de l’opérateur.

Que faire avec ce forfait de Prixtel ?

Ce forfait se distingue par sa flexibilité, un positionnement encore rare sur le marché. Il inclut 40 Go de 4G pour 5,99 euros par mois, avec la possibilité de dépasser ce volume en cas de besoin, jusqu’à 60 Go pour 9,99 euros.

Pour éviter tout surcoût, l’usage du Wi-Fi à domicile reste recommandé. Avec 40 Go, il est tout à fait possible de naviguer sur les réseaux sociaux, regarder des contenus en VOD avec modération, consulter ses mails ou encore jouer en ligne sans contrainte.

Les meilleurs forfaits mobile du moment chez Prixtel Prixtel Forfait

Oxygène 120 à 140 Go À partir de 7.99€ /mois Découvrir Prixtel Forfait 4G

Le petit 40 à 60 Go À partir de 4.99€ /mois Découvrir Prixtel Forfait 5G

Le grand 200 à 250 Go À partir de 9.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile

Le Speed de YouPrice en bref :

150 Go de 5G sur le réseau de d’Orange ou de SFR

14 Go utilisable en Europe et les DOM

eSIM disponible sur le réseau d’Orange uniquement

Appels, SMS et MMS illimités

Carte SIM à 5€

Le Speed de YouPrice est actuellement proposé à 8,99 euros par mois sur le réseau de SFR ou 10,99 euros par mois sur le réseau d’Orange.

Que permet de faire ce forfait ?

Le forfait Speed de YouPrice offre un bon équilibre entre volume de données et flexibilité. Il permet de choisir son réseau — Orange ou SFR — au moment de la souscription, puis de profiter chaque mois de 150 Go de data en 5G. Une enveloppe largement supérieure à la consommation moyenne des Français, qui tourne autour de 16 Go par mois.

Ce volume permet de profiter pleinement de toutes les fonctionnalités d’un smartphone : streaming vidéo, jeux en ligne, appels en visio ou usage intensif des réseaux sociaux. Si les téléchargements lourds restent à privilégier en Wi-Fi, ce forfait couvre sans problème les usages quotidiens.

L’eSIM est proposée en option, uniquement sur le réseau Orange, avec un surcoût de 1 euro par mois. Un détail à prendre en compte, puisque le forfait initialement affiché à 10,99 euros passe ainsi à 11,99 euros par mois en version dématérialisée.

Les meilleurs forfaits mobile du moment chez YouPrice YouPrice Forfait 5G

Le Speed

150 Go 8.99€ /mois SIM à 5€ Découvrir YouPrice Forfait 4G

Le Starter

60 Go 5.99€ /mois SIM à 5€ Découvrir YouPrice Forfait 5G

L’Infinity

250 Go 11.99€ /mois SIM à 1€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Le forfait de Cdiscount en bref :

200 Go de 5G sur le réseau de Bouygues Telecom

34 Go utilisable en Europe et les DOM

Appels, SMS et MMS illimités

Carte SIM à 1€

Ce forfait 200 Go de Cdiscount Mobile est actuellement proposé à 10,99 euros par mois sur le réseau de Bouygues Telecom.

Généreux pour le prix

Ce forfait 5G de 200 Go s’appuie sur le réseau Bouygues Telecom, reconnu pour sa couverture nationale qui atteint 99 % de la population selon l’Arcep. Proposé à 10,99 euros par mois, il se démarque par un excellent rapport data/prix, tout en offrant une enveloppe particulièrement généreuse.

À l’étranger, l’offre inclut 34 Go en itinérance depuis 30 destinations européennes (les 27 pays de l’UE, ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège), ainsi que depuis 8 territoires d’Outre-mer.

Avec 200 Go par mois, difficile d’atteindre la limite, même avec des usages intensifs : streaming audio ou vidéo, jeux en ligne, télétravail… Ce forfait permet de tout faire, sans contrainte.

Les meilleurs forfaits mobile du moment chez Cdiscount Mobile Cdiscount Mobile

30 Go 4.99€ /mois SIM à 1€ Découvrir Cdiscount Mobile

100 Go 7.99€ /mois SIM à 1€ Découvrir Cdiscount Mobile

300 Go 13.99€ /mois SIM à 1€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Un tarif attractif ne garantit pas à lui seul la qualité d’un forfait. Avant toute souscription, il est recommandé de vérifier la couverture réseau autour de son domicile ou de son lieu de travail. Pour cela, l’Arcep met à disposition une carte interactive permettant de visualiser précisément les antennes mobiles en France.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.