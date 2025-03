Des forfaits à partir de 2 € et jusqu’à 300 Go de 5G : voici les meilleures offres de la semaine

FĂ©vrier s’est achevĂ© en laissant derrière lui une impression de stagnation des prix mobiles, voire de lĂ©gères hausses, Ă l’image de la mĂ©tĂ©o du mois. Cela ne nous a pas empĂŞchĂ©s de dĂ©nicher les meilleures offres de la semaine, avec une sĂ©lection pensĂ©e pour tous les budgets.

Cette semaine, focus sur trois forfaits très diffĂ©rents mis en avant par notre comparateur mobile. D’abord, NRJ Mobile frappe fort avec une offre sous la barre des 2 euros, rappelant le forfait B&You de la semaine dernière. Pour ceux qui prĂ©fèrent les MNO aux MVNO, RED propose un forfait 100 Go bien Ă©quilibrĂ©. Enfin, notre dernière sĂ©lection se distingue par une enveloppe data ultra-gĂ©nĂ©reuse Ă un prix particulièrement compĂ©titif dans sa catĂ©gorie.

Voici le forfait de NRJ Mobile

1 Go de 4G depuis la France métropolitaine

+1 Go depuis l’Europe et les DOM

Appels, SMS et MMS illimités

Carte SIM à 5€

1,99 euro par mois, sans engagement

Le nouveau forfait de NRJ Mobile est disponible au prix de 1,99 euro par mois, sur le site de l’opĂ©rateur.

Ă€ qui s’adresse cette offre ?

Cette offre est idéale pour ceux qui utilisent peu leur téléphone et privilégient l’essentiel : appeler et envoyer des messages. Avec 1 Go de data, il sera difficile de se permettre des excès, et il est fortement conseillé d’effectuer les mises à jour d’applications uniquement en Wi-Fi.

Mais à seulement 1,99 euro par mois, ce forfait s’impose sur un segment qui séduit de plus en plus d’utilisateurs : l’essentiel, rien de plus. Un forfait pensé pour téléphoner, échanger des messages, utiliser le GPS avec parcimonie et consulter occasionnellement internet.

Voici le forfait de RED :

100 Go de 5G depuis la france métropolitaine

26 Go depuis l’Europe et les DOM

Appels, SMS et MMS illimités

eSIM disponible

9,99 euro par mois, sans engagment

Le forfait RED by SFR, incluant 100 Go de 5G, est accessible pour 9,99 euros par mois sur le site de l’opérateur.

Un forfait équilibré

Ce forfait RED propose 100 Go de 5G sur le réseau classé numéro 1 par nPerf sur l’ensemble de l’année 2024. Avec une telle enveloppe data, il permet une navigation fluide et illimitée sur le web, des heures de scrolling sur les réseaux sociaux, du streaming en haute qualité et des sessions YouTube sans contrainte.

Un forfait bien équilibré qui se distingue aussi par son prix. À titre de comparaison, Bouygues Telecom facture actuellement 13,99 euros pour une offre équivalente. Du côté d’Orange, la note est encore plus salée : 120 Go de 5G sont proposés à 24,99 euros par mois, ou à 19,99 euros avec le code promo HIVER25.

Pour 5 euros de plus, ce forfait offre une enveloppe conséquente de 40 Go en Europe et dans les DOM, dont 20 Go utilisables en Suisse, Andorre, aux États-Unis et au Canada. Une option idéale pour voyager l’esprit tranquille, avec un tarif à l’international qui reste plus que raisonnable.

Voici le forfait de Lebara :

300 Go de 5G sur le réseau de SFR

12 Go utilisable en europe et les DOM

Appels et SMS illimités

La Carte SIM est gratuite

Le forfait de Lebara est disponible à moins de 15 euros par mois sur le site de l’opérateur.

Ultra généreux, mais avec des concessions

Tout d’abord, il est intĂ©ressant de noter que ce forfait bĂ©nĂ©ficie de la mĂŞme qualitĂ© de rĂ©seau que les offres de SFR et RED. Avec ses 300 Go pour moins de 15 euros par mois, il affiche un rapport data/prix imbattable. Jusqu’Ă prĂ©sent, le forfait Lebara Ă©tait souvent critiquĂ© pour son usage limitĂ© Ă la France et une itinĂ©rance peu convaincante, ce qui n’Ă©tait pas totalement infondĂ©.

Cependant, avec désormais 12 Go utilisables en roaming, il devient une alternative plus crédible pour les voyageurs. Certes, cette enveloppe reste inférieure à certaines offres concurrentes dans la même gamme, mais elle permet tout de même une certaine flexibilité hors de France. À titre de comparaison, un Français consomme en moyenne 16 Go de données par mois selon l’Arcep, ce qui place ces 12 Go en itinérance dans une zone acceptable, bien que modeste par rapport aux 300 Go de 5G disponibles sur le territoire national.

Ce qui intrigue davantage, c’est l’absence des MMS dans ce forfait, une rareté quand on sait que la plupart des offres, même à partir de 1,99 euro par mois, les incluent systématiquement. Cette particularité s’explique par la stratégie de Lebara, qui préfère allouer davantage de data en 5G en faisant quelques concessions. Un compromis qui, soyons honnêtes, a peu d’impact à l’ère du RCS et des applications comme WhatsApp ou Messenger, où l’envoi d’images passe désormais majoritairement par internet.

