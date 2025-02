Toujours accroché à votre forfait mobile trop cher ? Ces trois offres risquent de vous faire franchir le pas

Découvrez trois forfaits mobiles adaptés à tous les budgets et usages : du minimalisme économique au confort des gros consommateurs de data. Cette sélection est pensée pour répondre à différents besoins.

Nous avons sélectionné trois offres variées grâce à notre comparateur de forfaits mobile. Que vous soyez un utilisateur occasionnel, intensif ou très gourmand en data, ces forfaits couvrent une large gamme d’usages et de budgets. Voici un aperçu des options retenues : un forfait économique à 1,99 euro avec 1 Go de data, une offre intermédiaire à 7,99 euros avec 250 Go en 5G, et enfin une solution premium à 11,99 euros proposant jusqu’à 350 Go en 5G.

Découvrez les détails de ces forfaits pour choisir celui qui vous convient parfaitement.

Voici le forfait B&You 1 Go

1 Go de data utilisable en France, Europe et DOM

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine

Réseau de Bouygues Telecom (4G incluse)

Le forfait B&You 1 Go est actuellement proposé à 1,99 euro par mois, sans engagement.

Les meilleurs forfaits mobile à moins de 10 euros chez Bouygues Telecom Forfait Mobile B&You

1 Go 1.99€ /mois Découvrir Forfait Mobile B&You

10 Go 6.99€ /mois Découvrir Forfait Mobile B&You

20 Go 9.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile pas chers

Un forfait parfait pour un usage léger

Ce forfait s’adresse principalement aux utilisateurs recherchant une solution économique sans engagement, idéale pour un usage léger d’internet et des communications illimitées. Avec 1 Go de data, il convient parfaitement à ceux qui utilisent leur smartphone pour des tâches simples comme consulter leurs e-mails, naviguer occasionnellement sur le web ou utiliser des applications légères.

Les appels et SMS/MMS illimités inclus permettent également de rester connecté sans contrainte, que ce soit pour des échanges personnels ou professionnels. Ce forfait est donc particulièrement adapté aux personnes ayant une consommation modérée de données mobiles, comme les seniors, les étudiants ou encore ceux disposant d’une connexion Wi-Fi à domicile et n’ayant besoin que d’un complément mobile ponctuel. À seulement 1,99 euro par mois, il offre un excellent rapport qualité-prix pour un usage minimaliste.

Voici le forfait Lebara 250 Go

250 Go de data avec accès à la 5G inclus

Appels et SMS illimités vers la France

Jusqu’à 7 Go utilisables en itinérance depuis l’UE et les DOM

Réseau de SFR

Le forfait 250 Go de Lebara est en ce moment au prix de 7,99 euros par mois, sans engagement.

Les meilleurs forfaits mobile à moins de 10 euros chez Lebara Forfait Mobile Lebara

250 Go 7.99€ /mois SIM Gratuite Découvrir Forfait Mobile Lebara

70 Go 5.99€ /mois SIM Gratuite Découvrir Tous les forfaits mobile pas chers

Un forfait 5G imbattable en data/prix, mais avec quelques concessions

Ce forfait de Lebara représente sans conteste l’un des meilleurs rapports data/prix parmi les offres 5G actuelles. Avec 250 Go pour seulement 7,99 euros par mois, il est difficile de trouver une alternative aussi compétitive. Cette enveloppe permet de profiter pleinement de vos usages numériques : regarder des films et séries en quasi-illimité avec une qualité optimale, jouer en ligne ou via le Cloud Gaming, écouter de la musique en continu ou encore naviguer sur les réseaux sociaux sans jamais craindre d’épuiser vos données.

Cependant, ce forfait n’est pas exempt de compromis. Il est particulièrement adapté à un usage en France métropolitaine, car son enveloppe en itinérance est limitée à seulement 7 Go, ce qui peut s’avérer insuffisant pour un séjour prolongé en Europe ou dans les DOM. De plus, les MMS ne sont pas inclus dans l’offre, un point notable puisque la plupart des forfaits actuels les intègrent désormais par défaut.

Malgré ces limitations, Lebara propose ici une offre extrêmement compétitive. La quantité de data incluse est incomparable à celle des concurrents qui dépassent souvent les 10 euros pour une telle enveloppe. Enfin, le forfait repose sur le réseau de SFR, reconnu pour ses excellentes performances : il a été classé numéro 1 par nPerf en 2024 pour la qualité globale de ses services et la rapidité de ses débits montants et descendants. En somme, ce forfait peut être une solution idéale pour les utilisateurs intensifs cherchant un excellent rapport qualité-prix tout en restant principalement sur le territoire français.

Voici le forfait Le Zen 350 Go

350 Go de 5G sur le réseau d’Orange ou de SFR.

Appels SMS et MMS illimités.

16 Go utilisable en Europe et les DOM

eSIM disponible sur le réseau d’Orange uniquement (+1€/mois)

En ce moment, le forfait Le Zen de chez YouPrice est actuellement disponible à 11,99 euros par mois, le tout sans engagement.

Les meilleurs forfaits mobile 5G du moment chez YouPrice YouPrice Forfait 5G

Le Swift

200 Go 9.99€ /mois SIM à 5€ Découvrir YouPrice Forfait 5G

Le Zen

350 Go 11.99€ /mois SIM à 5€ Découvrir Tous les forfaits 5G

Le seul MVNO qui propose un tel réseau pour ce prix

YouPrice est le seul MVNO à proposer le réseau d’Orange, souvent reconnu comme le plus stable parmi les opérateurs en France. Si les forfaits d’Orange ou de Sosh sont généralement perçus comme onéreux, YouPrice réussit à rendre ce réseau premium accessible en offrant 350 Go de data pour moins de 12 euros. Une telle offre représente une véritable prouesse sur le marché des télécoms.

Avec 350 Go en 5G, les possibilités sont quasiment illimitées : regarder des films et séries en streaming, jouer à des jeux vidéo en ligne, écouter de la musique sans interruption ou même partager sa connexion via un hotspot mobile. Ce forfait permet également de télétravailler partout en France, à condition de capter une antenne compatible.

À ce sujet, il est essentiel de vérifier la localisation des antennes proches de vos lieux de vie, qu’il s’agisse de votre domicile, du bureau, d’une résidence secondaire ou d’une destination touristique. Cela garantit une expérience optimale avec le réseau choisi. On rappelle qu’à la souscription, YouPrice offre la possibilité de sélectionner entre le réseau d’Orange ou de SFR, un choix stratégique qui peut s’avérer complexe selon vos besoins et votre localisation.

Les meilleurs forfaits pas chers Forfait Mobile B&You

10 Go Appels illimités 10 Go en France 10 Go en Europe 6.99€ /mois Découvrir Forfait Mobile Lebara

70 Go Appels illimités 70 Go en France 7 Go en Europe 5.99€ /mois SIM Gratuite Découvrir RED Forfait

100 Go Appels illimités 100 Go en France 26 Go en Europe 9.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile pas chers

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.