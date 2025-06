Sosh frappe fort : data doublée à l’étranger et nouveau forfait mobile 5G irrésistible pour l’été

Une grosse enveloppe de data, 50 Go utilisables en Europe et les DOM ainsi que la fiabilité du réseau Orange : ce forfait Sosh a tout pour accompagner les départs en vacances et les allers-retours transfrontaliers.

Sosh propose en ce moment 150 Go de data en 5G à 14,99 euros par mois, sans engagement. Ce qui fait la différence, c’est son enveloppe de 50 Go utilisable depuis l’Europe et les DOM, bien plus généreuse que la plupart des offres dans cette gamme de prix. Un vrai atout pour celles et ceux qui comptent bouger cet été ou qui passent régulièrement les frontières. À l’approche des vacances d’été, notre comparateur le place parmi les forfaits mobile à suivre de près.

Ce forfait Sosh en bref

150 Go en 5G depuis la France métropolitaine

50 Go utilisables en Europe et dans les DOM

Appels, SMS et MMS illimités en France et vers les DOM

Sans engagement, carte SIM ou eSIM

Ce forfait est actuellement proposé à 14,99 euros par mois sur le site de Sosh.

Ce que permet une enveloppe de 150 Go

Avec 150 Go de 5G, il est possible d’utiliser son smartphone comme unique point d’accès à internet au quotidien (sous certaines conditions évidemment). Le forfait permet de passer des messages en RCS, de faire du partage de connexion, de regarder des séries ou des films dans les transports ou au fond de son lit, sans avoir besoin du Wi-Fi.

Il est aussi parfaitement adapté pour écouter de la musique en streaming de façon illimitée, passer des appels en visio, consulter ses mails ou ses fichiers en ligne, ou encore télétravailler à distance. En dehors de téléchargements très lourds ou d’envois réguliers de fichiers volumineux, cette enveloppe couvre largement tous les besoins mobiles d’un usage courant a soutenu.

Un forfait pensé pour ceux qui bougent

Les 50 Go utilisables à l’étranger font de ce forfait une solution idéale pour les vacances ou les trajets réguliers entre pays. Suffisant pour naviguer, streamer, partager sa connexion ou bosser à distance sans se poser de questions. C’est aussi un excellent choix pour les frontaliers qui jonglent souvent entre plusieurs réseaux.

Réseau Orange, eSIM, multi-SIM : une offre complète

Le forfait s’appuie sur le réseau d’Orange, réputé pour sa couverture et la qualité de ses débits. Une garantie de stabilité, même dans les zones moins bien desservies. La souscription se fait en quelques minutes, avec une carte SIM classique ou une eSIM pour les smartphones compatibles.

L’option multi-SIM (payante) permet également de partager les 150 Go avec une tablette ou un autre appareil. Pratique pour les déplacements ou le travail nomade.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

