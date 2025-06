Difficile de trouver un meilleur équilibre entre prix et quantité de data. Avec 200 Go pour 9,99 euros par mois, ce forfait B&You frappe fort. Une offre solide, sans engagement, qui s’appuie sur la qualité du réseau de Bouygues Telecom.

Proposé à seulement 9,99 euros par mois, ce forfait permet d’accéder à 200 Go de data en 5G, soit un coût au gigaoctet dérisoire de 0,05 euro. Un excellent rapport qualité/prix, parfaitement taillé pour tous les usages intensifs sur smartphone : streaming, navigation, réseaux sociaux, jeux mobiles ou visioconférences.

Cerise sur le gâteau : en combinant ce forfait avec une offre Box Bouygues Telecom Pure Fibre, le tarif tombe à 6,99 euros par mois pendant un an. Ce qui en fait tout simplement le meilleur rapport qualité/prix de notre comparateur en ce moment.

Le forfait en question

200 Go de données en 5G sur le réseau de Bouygues Telecom

Appels, SMS et MMS illimités en France

30 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM

Ce forfait B&You 200 Go est actuellement affiché à 9,99 euros par mois sur le site de Bouygues Telecom.

Un forfait pensé pour les grands consommateurs de data

Ce volume de 200 Go donne une liberté totale : visionnage de séries en streaming, téléchargement de fichiers lourds, visios ou jeux en ligne. En moyenne, une heure de vidéo HD consomme 3 Go, ce qui laisse une très large marge mensuelle avant d’atteindre le plafond.

Ce forfait intéressera aussi les utilisateurs en zone mal couverte par la fibre, qui peuvent s’appuyer sur leur mobile comme point d’accès en 5G. C’est une option sérieuse pour les étudiants, les professionnels qui sont souvent en déplacement, ou tout simplement ceux qui veulent un forfait avec une grosse enveloppe, sans se ruiner.

Réseau performant, 5G incluse, et itinérance généreuse

La couverture 5G de Bouygues Telecom est aujourd’hui l’une des plus étendues sur le territoire, avec des performances stables, notamment en zone urbaine et périurbaine.

À l’étranger, le forfait inclut 30 Go utilisables depuis les pays de l’Union européenne et les DOM, avec appels, SMS et MMS inclus également. De quoi partir sereinement en voyage sans avoir besoin d’une option supplémentaire.

Une réduction supplémentaire avec la Pure Fibre

Pour les abonnés à une offre Box Pure Fibre de Bouygues Telecom, le prix de ce forfait tombe à 6,99 euros par mois pendant 12 mois. Une remise automatique qui positionne ce forfait 200 Go comme le meilleur rapport qualité/prix actuellement disponible sur le marché.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

