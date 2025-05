Bouygues Telecom casse le game de la fibre avec son offre box + forfait 5G de 200 Go à 28,98 €/mois seulement

Si vous dĂ©cidez de passer votre forfait mobile et Internet chez Bouygues Telecom, l’opĂ©rateur vous accueille Ă bras ouverts avec un forfait mobile 5G sans engagement 200 Go et l’abonnement Pure Fibre pour 28,98 euros par mois en tout et pour tout.

Bouygues Telecom lance une vaste opĂ©ration sĂ©duction, non pas aux CaraĂŻbes mais dans le portefeuille. Le cĂ©lèbre opĂ©rateur vous propose une belle rĂ©duction si vous dĂ©cidez de passer votre abonnement fibre et votre forfait mobile chez eux. Le premier, l’abonnement Pure Fibre, est Ă 23,99 euros par mois. Si vous prenez aussi le forfait 5G avec 200 Go de donnĂ©es mobiles dans la mĂŞme commande, ce dernier passe Ă 4,99 euros/mois pendant les 12 premiers mois, avant de repasser Ă 9,99 euros. Soit 28,98 euros/mois durant un an.

Pourquoi passer chez Bouygues Telecom

Moins de 30 euros pour de la fibre 8 Gb/s et 200 Go en 5G

Deux forfaits sans engagement

La 5G est offerte, avec 30 Go Ă utiliser en Europe et dans les DOM

Normalement, ces deux offres cumulées devraient coûter 32,98 euros par mois : 23,99 euros la fibre et 9,99 euros le forfait mobile. Avec cette offre chez Bouygues Telecom, si vous prenez les deux en même temps, le forfait mobile passe à 4,99 euros/mois pendant 12 mois, soit 23,98 euros/mois en tout.

Un forfait mobile généreux avec de la 5G

Dans cette offre Bouygues Telecom, vous avez donc un forfait mobile avec 200 Go de donnĂ©es mobiles. Il faut choisir celui-ci pour profiter de l’offre, sachant qu’il est sans engagement et que l’option 5G vous est offerte. Le rĂ©seau Bouygues couvre une grande partie du territoire, ce qui permet d’en profiter partout. Sur les 200 Go, vous avez 30 Go Ă utiliser en Europe et dans les DOM, idĂ©al si vous voyagez.

Le forfait inclut bien sûr les communications, avec appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Ce forfait coûte normalement 9,99 euros par mois et passe à 4,99 euros par mois pendant 12 mois, à condition que vous ajoutiez le forfait Pure Fibre affiché sur la même page.

L’abonnement Pure Fibre, purement et simplement Internet

Pour ce qui est de l’offre Pure Fibre, justement, elle est sĂ©duisante en ça qu’elle ne propose qu’une box Fibre pour accĂ©der Ă Internet. Pas de box TV, Ă l’heure oĂą tout le monde, ou presque, est Ă©quipĂ© d’un TV connectĂ© ayant dĂ©jĂ accès Ă toutes les plateformes de streaming, ou une box multimĂ©dia pour regarder la tĂ©lĂ© en streaming. Donc pas de surcoĂ»t, pas de bouquets de chaĂ®nes infinis que personne ne regarde jamais : juste de la fibre.

Et pas n’importe quoi quand mĂŞme puisque vous profitez d’un dĂ©bit descendant de 8 Gb/s et 1 Gb/s en dĂ©bit ascendant. De quoi aller sur Internet, tĂ©lĂ©charger et jouer en ligne dans les meilleures conditions. D’autant que, tout comme le forfait, c’est une offre sans engagement donc vous pouvez quitter Ă tout moment.

Au moment de changer de forfait mobile, vous pouvez demander Ă conserver votre numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone. Pour ça, c’est très simple : il faut obtenir votre numĂ©ro RIO en composant le 3179 sans frais. Ensuite, au moment de la souscription, vous reportez le, ce qui assure la portabilitĂ© de votre numĂ©ro de mobile. Et permet Ă votre nouvel opĂ©rateur, ici Bouygues, de rĂ©silier auprès de l’ancien.

