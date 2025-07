Prise en main de la Galaxy Watch 8 Classic, une montre à lunette qui a tout d’une Ultra

Ă€ l’occasion de la confĂ©rence Galaxy Unpacked de ce mercredi 9 juillet, ce ne sont pas moins de trois nouvelles montres Samsung qui ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es par le constructeur. Outre la nouvelle Galaxy Watch 8 et la Galaxy Watch Ultra, la marque corĂ©enne a aussi levĂ© le voile sur sa nouvelle Galaxy Watch 8 Classic qu’on a eu l’occasion de prendre en main.

Sur le papier, la nouvelle Galaxy Watch 8 Classic reprend les principales innovations de la Galaxy Watch 8. On a ainsi droit au mĂŞme Ă©cosystème logiciel et aux fonctionnalitĂ©s introduites par One UI 8 Watch. Il en va de mĂŞme pour les composants, repris cette fois de la Galaxy Watch Ultra, avec 64 Go de stockage, 2 Go de RAM et le mĂŞme processeur Exynox W1000 que sur les modèles de l’an dernier.

Samsung Galaxy Watch 8 Classic Une montre plutĂ´t massive

Mais, surtout, la Galaxy Watch 8 Classic marque le retour de la lunette rotative sur les montres Samsung, deux ans après la Galaxy Watch 6 Classic.

La Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Comme pour les prĂ©cĂ©dents modèles Classic, cette lunette est crantĂ©e et permet de naviguer de manière fluide dans l’interface, sans avoir Ă toucher l’Ă©cran tactile. C’est un fonctionnement similaire Ă celui que l’on retrouve avec la couronne rotative de certaines montres, mais qui a le mĂ©rite d’ĂŞtre plus original et clairement distinctif des montres Samsung.

Seulement, cette couronne n’est pas sans incidence sur le format de la montre. Ici, on a droit Ă une Galaxy Watch 8 Classic disponible dans un seul format — contrairement Ă la Galaxy Watch 8 — de 46 mm. Comptez ainsi sur un gabarit de 46,7 x 46,7 x 10,6 mm et un poids de 63,5 grammes.

La Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Ă€ titre de comparaison, la montre est plus Ă©paisse de 2 mm par rapport Ă la Galaxy Watch 8 et plus lourde de 29,5 grammes par rapport Ă la Galaxy Watch 8 44 mm. Une diffĂ©rence qui s’explique notamment par l’intĂ©gration de la lunette rotative, mais pas seulement. En effet, ce poids accru est justifiĂ© par le choix d’un matĂ©riau diffĂ©rent pour le boĂ®tier, puisque la Galaxy Watch 8 Classic est conçu en acier inoxydable, contre de l’aluminium pour le modèle standard.

La Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

De fait, avec le choix de l’acier pour la montre, la Galaxy Watch 8 Classic est la montre la plus rĂ©sistante de la gamme 2025 de Samsung, face Ă l’aluminium de la Galaxy Watch 8 Classic et au titane de la Galaxy Watch Ultra.

Samsung Galaxy Watch 8 Classic Un écran plus petit que sur le modèle standard

Du cĂ´tĂ© de l’Ă©cran aussi, la Galaxy Watch 8 Classic est un peu moins bien lotie que la Galaxy Watch 8. On a affaire ici Ă une dalle Amoled circulaire de 1,34 pouce affichant une dĂ©finition de 438 x 438 pixels pour une densitĂ© de 327 ppp.

C’est en fait la mĂŞme dalle que pour la Galaxy Watch 8 en version 40 mm, sachant que la Galaxy Watch 8 44 mm a droit Ă un Ă©cran de 1,47 pouces, au mĂŞme titre que la Galaxy Watch Ultra. Dit simplement, mĂŞme si la Galaxy Watch 8 Classic est plus large que les deux modèles de Galaxy Watch 8 standard, elle propose un Ă©cran de mĂŞme taille que le plus petit modèle. Encore une fois, ce choix s’explique par l’intĂ©gration de la lunette rotative.

La Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

PortĂ©e au poignet, cela ne gĂŞne cependant nullement tant la lunette est pratique Ă l’utilisation. On aurait certes apprĂ©ciĂ© un Ă©cran plus grand pour plus de confort de lecture, mais la dalle reste suffisamment confortable pour consulter ses donnĂ©es. Surtout, elle est particulièrement lumineuse, avec un pic de luminositĂ© qui atteint les 3000 cd/m², pratique notamment pour l’exercice en plein soleil.

Samsung Galaxy Watch 8 Classic Un bouton d’action et une plus grosse batterie

Si la Galaxy Watch Ultra reste en gamme Ă un prix plus Ă©levĂ© que les deux nouvelles montres, la Galaxy Watch 8 Classic vient cependant se positionner comme un modèle aussi intĂ©ressant Ă plus d’un titre.

D’abord, contrairement Ă la Galaxy Watch 8, la nouvelle Galaxy Watch 8 Classic a droit Ă ce qui Ă©tait jusqu’Ă prĂ©sent le prĂ©-carrĂ© du modèle « Ultra » : le bouton d’action.

La Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Cette touche, positionnĂ©e entre les deux boutons sur la droite de la montre, vous permet non seulement de lancer une activitĂ© sportive, mais peut aussi ĂŞtre personnalisĂ© et utilisable comme touche « lap » durant un entraĂ®nement. C’Ă©tait l’une des nouveautĂ©s les plus intĂ©ressantes de la Galaxy Watch Ultra, permettant d’en faire une vĂ©ritable montre de sport, et on est bien heureux de le voir arriver sur un modèle plus accessible.

L’autre atout hĂ©ritĂ© de la Galaxy Watch Ultra concerne la batterie. En effet, compte tenu de son gabarit plus grand que la Galaxy Watch 8, le modèle Classic a droit Ă une plus grande capacitĂ©, Ă 445 mAh contre 435 mAh pour le modèle 44 mm. Or, puisque l’Ă©cran est plus petit, on devrait avoir droit Ă une meilleure autonomie que sur la version standard.

La Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Rappelons nĂ©anmoins que l’autonomie est le principal avantage de la Galaxy Watch Ultra qui joue dans une autre catĂ©gorie avec sa batterie de 590 mAh. Surtout, il faudra tester les diffĂ©rents modèles pour avoir une idĂ©e de l’autonomie rĂ©elle des diffĂ©rentes montres sur le long terme, en dehors d’une simple prise en main.

Samsung Galaxy Watch 8 Classic Prix et disponibilité de la Samsung Galaxy Watch 8 Classic

La Samsung Galaxy Watch 8 Classic est proposée en France en deux coloris : blanc ou noir. La montre est disponible dans un unique format de 46 mm, mais en deux versions : avec connectivité Wi-Fi ou en version 4G.

La Samsung Galaxy Watch 8 Wi-Fi est affichée au prix de 529 euros, tandis que le modèle 4G est proposé à 50 euros de plus soit 579 euros.