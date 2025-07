La Galaxy Watch Ultra se refait une beauté avec une nouvelle version, voici les nouveautés

Samsung a dévoilé une nouvelle version de sa Galaxy Watch Ultra. Désormais proposée aussi en version bleue, elle profite également d’une capacité de stockage doublée.

La Samsung Galaxy Watch Ultra // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

En parallèle de ses nouvelles Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch 8 Classic, Samsung a profité de son événement Galaxy Unpacked pour dévoiler une nouvelle version de sa Galaxy Watch Ultra.

Pour aller plus loin

Test de la Samsung Galaxy Watch Ultra : une montre massive, mais pleine de qualités

Cette édition 2025 de la Galaxy Watch Ultra ne réinvente pas la roue et profite, dans l’ensemble, des mêmes caractéristiques que le modèle lancé en 2024. On va ainsi retrouver un design similaire, le même écran et, surtout, la même autonomie.

Une nouvelle Galaxy Watch Ultra en version bleue

La meilleure caméra 360 du marché déjà en promo ! Avec la Insta360 X5, filmez vos vacances ou vos exploits sportifs à 360° en une seule prise, avec une qualité pro et une perche invisible ! En ce moment, 30 € de réduction + 6 mois de stockage cloud Insta360+ offerts.

La montre profite ainsi d’une dalle Amoled de 1,47 pouce de diamètre atteignant une luminosité de 3000 cd/m². Pour le boîtier, on retrouve le format massif de 47,4 x 47,4 x 12,1 mm. La montre profite par ailleurs de la même batterie que la version originelle, avec une capacité de 590 mAh.

La Samsung Galaxy Watch Ultra // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Finalement, c’est en premier lieu sur le coloris que Samsung a revu sa copie. En plus des déclinaisons gris, argent et blanc, la Galaxy Watch Ultra en version 2025 est désormais proposée en version bleue. Ainsi, si le boîtier est en argent et que l’orange est toujours utilisé comme couleur d’accentuation, cette nouvelle version intègre une lunette fixe bleue autour de la dalle. Par ailleurs, elle est accompagnée d’un bracelet en silicone bleu de type « sport extrême ».

Un stockage plus généreux pour la version 2025

L’autre nouveauté principale de cette version 2025 de la Galaxy Watch Ultra concerne le stockage. Alors que le modèle initial se contentait de 32 Go de stockage, la version 2025 intègre quant à elle 64 Go de stockage. Une capacité doublée qui devrait permettre d’installer davantage d’applications, de télécharger plus de musique ou de profiter de davantage de cartographies en local.

La Samsung Galaxy Watch Ultra // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Pour le reste, on retrouve la même mémoire RAM de 2 Go, le même processeur Exynos W1000 et les mêmes capteurs. Bien évidemment, la montre profite par ailleurs des nouveautés de One UI 8 Watch auxquelles auront également droit la version de 2024 via une mise à jour à venir.

Prix et disponibilité de la nouvelle Galaxy Watch Ultra

La nouvelle Samsung Galaxy Watch Ultra sera proposée au même prix de 699 euros que la version de 2024 à son lancement.

Signalons cependant que le modèle de l’an dernier avait vu son prix chuter ces derniers mois, jusqu’à atteindre les 500 euros ces dernières semaines afin de vider les stocks en attendant la nouvelle version.