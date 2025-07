Galaxy Z Fold 7 vs Honor Magic V5 : voici un duel au sommet pour le meilleur pliable

La course à la finesse atteint ses limites avec le duel Z Fold 7 vs Magic V5. Samsung mise sur l’équilibre, Honor sur la performance brute : deux philosophies pour un même objectif.

La bataille des smartphones pliables ultra-fins fait rage. Samsung répond au défi d’Honor avec son Galaxy Z Fold 7 qui promet 8,9 mm d’épaisseur, contre les 8,8 mm du Magic V5. Mais au-delà de cette course millimétrique, lequel propose la meilleure expérience utilisateur ?

Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 : tout ce qu’il faut savoir sur l’Unpacked

L'Unpacked de Samsung est terminé, vous trouverez un résumé complet sur cet article.

La finesse à tout prix : qui gagne vraiment ?

Honor revendique le titre de smartphone pliable le plus fin au monde avec ses 8,8 mm, devançant de justesse le Z Fold 7 et ses 8,9 mm. Seulement 0,1 mm d’écart ! Une différence invisible à l’œil nu qui relève plus du marketing que de l’expérience utilisateur.

Samsung Galaxy Z Fold 7 // Source : Frandroid

Le Magic V5 cache cependant un piège dans sa communication. Ces 8,8 mm ne concernent que la version blanche, les autres coloris étant légèrement plus épais. Surtout, l’énorme module photo au dos crée une protubérance spectaculaire qui rend l’appareil bancal une fois posé sur une table.

Honor Magic V5 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Samsung adopte une approche plus honnête avec le Z Fold 7. Les 8,9 mm annoncés correspondent à la réalité d’usage, même si l’absence de compatibilité S Pen permet d’atteindre cette finesse. Le constructeur coréen privilégie l’ergonomie globale plutôt que la course au record.

Écrans : formats et technologies au coude à coude

Les deux appareils proposent des diagonales similaires mais avec des approches différentes. Le Magic V5 affiche 6,43 pouces en externe et 7,95 pouces en interne, contre 6,5 pouces et 8 pouces pour le Z Fold 7.

Samsung Galaxy Z Fold 7 // Source : Frandroid

Honor mise sur la luminosité avec 5000 nits annoncés sur les deux dalles, un chiffre impressionnant mais probablement limité à des pics localisés. Samsung reste sur ses 2600 nits éprouvés, une valeur plus réaliste et suffisante pour une excellente lisibilité extérieure.

Honor Magic V5 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Le Z Fold 7 adopte un format 21:9 pour son écran externe, plus naturel pour la frappe et la navigation. Honor conserve un ratio plus traditionnel avec son 6,43 pouces, mais les deux approches restent perfectibles par rapport à un smartphone classique.

Performances et autonomie : Honor prend l’avantage

Le Magic V5 impressionne avec sa batterie de 5820 mAh dans un format si fin, grâce à la technologie silicium-carbone. Samsung reste à 4400 mAh, un choix conservateur qui pourrait pénaliser l’autonomie.

Côté charge, Honor domine avec 66 watts en filaire et 50 watts sans fil, contre 25 watts filaire pour Samsung. Une différence significative qui peut faire gagner des heures d’usage quotidien.

Les deux modèles embarquent le Snapdragon 8 Elite, garantissant des performances équivalentes. Honor propose jusqu’à 16 Go de RAM contre 12 Go maximum chez Samsung, un avantage théorique pour le multitâche intensif.

Photo : philosophies opposées

Samsung a revu son approche avec un capteur principal de 200 mégapixels et un grand capteur 1/1,13 pouce. Une évolution spectaculaire par rapport aux 50 mégapixels du Z Fold 6, qui devrait transformer la qualité photo.

Honor reste plus traditionnel avec trois capteurs de 50, 50 et 64 mégapixels, mais mise sur l’équilibre et la polyvalence. Le zoom optique x3 et le zoom numérique x100 offrent plus de possibilités.

Samsung Galaxy Z Fold 7 // Source : Frandroid

Par contre, le module photo du Magic V5 pose un vrai problème d’ergonomie. Sa protubérance excessive rend l’appareil instable et difficile à manipuler. Samsung fait des compromis plus intelligents pour maintenir un profil utilisable.

Honor Magic V5 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Pour la caméra avant, les deux marques utilisent un poinçon classique. Ici, pas de caméra cachée sous l’écran.

Logiciel : Samsung garde son avance

Les deux constructeurs promettent 7 ans de mises à jour, un engagement rassurant pour la longévité. Samsung arrive avec One UI 8 et Android 16, tandis qu’Honor propose MagicOS basé sur Android 15.

L’écosystème Samsung reste plus mature pour les smartphones pliables, avec des optimisations spécifiques et un meilleur support des applications. Honor rattrape son retard mais n’égale pas encore l’expérience One UI, en tout cas d’après nos premières prises en main.

Les fonctions IA sont présentes chez les deux constructeurs, Samsung avec Galaxy AI et Gemini, et Honor se base surtout sur Gemini. On peut dire que c’est un match nul sur ce terrain d’avenir, mais pas forcément recherché par les clients pour le moment.

Prix et disponibilité : l’inconnue Honor

Samsung affiche sa stratégie tarifaire avec 2099 euros pour le Z Fold 7 256 Go. C’est cher. Honor garde le mystère sur ses prix européens, se contentant d’annoncer « quatre chiffres » avec une sortie à la rentrée.

La conversion brute des prix chinois (1000 à 1300 euros) reste trompeuse, les taxes européennes et la distribution locale vont considérablement alourdir la facture.