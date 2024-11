Super prix de la Black Friday Week pour le meilleur smartphone pliable de Samsung en 2023, aka le Galaxy Z Fold 5

Aujourd’hui, vous retrouvez le smartphone pliable Galaxy Z Fold 5 avec une rĂ©duction de 50 %. C’est le site de Carrefour qui le propose Ă 899 euros au lieu de 1 899 euros au lancement. C’est du jamais vu pour une rĂ©fĂ©rence si premium du catalogue de Samsung.

Alors que le Samsung Galaxy Z Fold 6 est disponible depuis le mois de juillet 2024, le modèle prĂ©cĂ©dent, le Galaxy Z Fold 5 donc, est actuellement disponible avec une super promotion qui le met Ă moitiĂ© prix. L’opportunitĂ© idĂ©ale de tester ces smartphones atypiques qui s’ouvrent comme des livres pour proposer une surface d’affichage XL.

Les avantages du Samsung Galaxy Z Fold 5

Un design qui reste fin, même quand il est plié en 2

Il s’agit de la version avec 1 To, donc vous ĂŞtes Ă l’aise

Le processeur Snapdragon 78 Gen 2 assure des performances explosives

Au lancement, le Samsung Galaxy Z Fold 5 Ă©tait vendu 1 899 euros, pour la version 256 Go. Mais, en ce moment, vous pouvez le commander pour seulement 899 euros sur le site de Carrefour.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy Z Fold 5. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un smartphone hors norme dans tous les sens du terme

Avec le Samsung Galaxy Z Fold 5, vous avez un smartphone Ă©lĂ©gant qui affiche un design atypique puisque vous pouvez l’ouvrir comme un livre pour profiter d’un grand Ă©cran. Mais, mĂŞme fermĂ©, vous avez un Ă©cran classique, pour une utilisation rapide. En termes de dimensions, il fait 158,2 x 67,1 x 16,0 mm lorsqu’il est ouvert et 74,6 x 158,2 x 6,4 mm lorsqu’il est fermĂ©. Par contre, il pèse 253 g, ce qui est un peu plus lourd que la moyenne, mais c’est totalement justifiĂ© avec sa taille.

L’Ă©cran, donc : parlons-en. Vous avez un Ă©cran extĂ©rieur de 6,2″, entièrement fonctionnel et utilisable en l’Ă©tat. Puis, lorsque vous ouvrez le smartphone, vous avez une dalle de 7,6″. Notez que les deux sont OLED, avec un rafraĂ®chissement adaptatif entre 48 et 120 Hz. La pliure de l’Ă©cran se sent un peu sous le doigt si vous le passez dessus, mais vous ne la voyez pas lorsque vous regardez vos contenus multimĂ©dias;

Il brille particulièrement sur les photos

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 n’apporte pas beaucoup de nouveautĂ©s par rapport au Galaxy Z Fold 4. Pour autant, il reste particulièrement performant grâce Ă son processeur Snapdragon 8 Gen 2, un modèle dĂ©voilĂ© fin 2022 qui a commencĂ© Ă Ă©quiper les tĂ©lĂ©phones Ă partir de 2023. Sur le modèle prĂ©sentĂ© ici, vous profitez en plus de 12 Go de RAM et d’1 To de mĂ©moire, de quoi vous faire plaisir, mĂŞme avec du gaming, mĂŞme si le ratio des Ă©crans n’est pas toujours bien adaptĂ©.

CĂ´tĂ© photo, il assure aussi pas mal, avec un grand-angle de 50 Mpx, un tĂ©lĂ©objectif de 10 Mpx et un ultra-grand-angle de 12 Mpx pour faire des vidĂ©os en 8K Ă 24 images/seconde maximum. Par contre, le petit point noir, c’est l’autonomie : il vous tiendra une petite journĂ©e si vous n’ĂŞtes pas trop dessus, surtout si vous utilisez toujours le double Ă©cran. Si vous vous contentez de l’Ă©cran externe, ça dure plus longtemps, mais ce serait vous priver du principal attrait du Samsung Galaxy Z Fold 5.

Si vous souhaitez découvrir plus de subtilités sur le Samsung Galaxy Z Fold 5, vous pouvez consulter le test complet disponible juste ici et découvrir pourquoi il a obtenu 8/10.

Pour ne rien rater des offres du Black Friday

Eh oui, le Black November a commencĂ© dĂ©but novembre pour la majoritĂ© des e-commerçants. C’est maintenant le moment de la Black Week, cette semaine de promotion qui prĂ©cède le vendredi noir. Encore une belle occasion pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’annĂ©e Ă prix rĂ©duits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.