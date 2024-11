Galaxy Z Fold 6 : le dernier smartphone pliable blindé à l’IA de Samsung perd plus de 500 € de son prix pour la Black Friday Week

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 s’utilise comme un bon livre pour offfrir une expĂ©rience plus immersive. Et surtout, son prix est, lui aussi, pliĂ©, puisqu’il y a une rĂ©duction de 502 euros chez la Fnac et Darty Ă l’occasion de la Black Friday Week.

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 est disponible depuis le 19 juillet 2024 et tente de se faire une place au soleil sur un marchĂ© de plus en plus concurrentiel. Avec l’arrivĂ©e du OnePlus Open ou encore de l’Honor Magic V3 qui se veulent de plus en plus sĂ©rieux, ce Z Fold 6 joue la carte de l’IA pour tirer son Ă©pingle du jeu. Ajoutez à ça la rĂ©duction de 25 % chez la Fnac et Darty pendant la Black Friday Week, et vous obtenez un produit qui mĂ©rite clairement le dĂ©tour.

Ce qui séduit avec le Samsung Galaxy Z Fold 6

Côté design, Samsung a réussi sa copie

Le double Ă©cran, ouvert, est très lumineux, c’est plaisant !

Les performances sont au rendez-vous, au bonheur des gamers

Pendant la Black Friday Week, vous pouvez retrouver le Samsung Galaxy Z Fold 6 à 1 499 euros au lieu de 2 001 euros. Cette réduction est valable aussi bien chez la Fnac que chez Darty, donc à vous de choisir, en fonction de là où vous avez un compte.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy Z Fold 6. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un smartphone qui s’ouvre comme un livre

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 affiche un design raffiné, avec une épaisseur de 5,6 mm en position ouverte et un poids de 239 g, rendant l’appareil plus léger et plus confortable en main que son prédécesseur. Inspiré du Galaxy S24 Ultra, il offre des finitions premium, bien qu’il conserve une pliure visible au centre de l’écran. Si son format pliable impressionne, l’absence d’un emplacement dédié pour le stylet S Pen reste une déception notable, limitant son attrait pour les utilisateurs professionnels ou créatifs.

L’appareil se dĂ©marque Ă©galement par ses Ă©crans AMOLED de haute qualitĂ©. L’écran interne de 7,6″, avec une dĂ©finition de 2160 x 1856 pixels, offre une expĂ©rience fluide avec sa frĂ©quence de rafraĂ®chissement de 120 Hz. L’écran externe, lui, fait 6,3″ et est idĂ©al pour une utilisation plus classique. Cependant, des amĂ©liorations auraient Ă©tĂ© bienvenues, notamment une calibration des couleurs plus prĂ©cise et une couverture colorimĂ©trique Ă©largie. Ces lacunes restent toutefois marginales face Ă l’immersion visuelle qu’il procure.

Samsung a mis le paquet sur la puissance

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 embarque un processeur Snapdragon 8 Gen 3 couplé à 12 Go de RAM et, sur les versions proposées ici, 256 Go de stockage, non extensible malheureusement. Cette configuration offre des performances de haut niveau, capables de gérer aisément le multitâche, les jeux gourmands et les applications exigeantes. Cependant, malgré l’ajout d’une chambre à vapeur plus large, une chauffe perceptible peut survenir lors d’utilisations intensives. Ça fait un peu tache sur un smartphone de ce standing.

Par contre, Samsung ne se moque pas de nous sur les photos. Vous profitez d’un triple capteur dorsal, dont un principal de 50 Mpx et un ultra grand-angle de 12 Mpx, qui permettent de filmer en 8K Ă 30 fps max. CĂ´tĂ© logiciel, Samsung mise sur l’intĂ©gration de nouvelles fonctions d’intelligence artificielle avec Galaxy AI. Bien que prometteuses, ces options d’IA, comme l’amĂ©lioration automatique des images ou la gestion multitâche intelligente, ne bouleversent pas encore l’utilisation au quotidien.

L’autonomie repose sur une batterie de 4400 mAh qui se montre correcte en usage mixte, mais qui s’épuise rapidement lorsque l’écran interne est sollicité. La charge rapide plafonne à seulement 25 W, bien en deçà des standards actuels, et ralentit considérablement les temps de recharge. Même si la compatibilité avec la charge sans fil reste un point positif, cette limitation technique déçoit pour un appareil premium.

Vous vous doutez bien qu’un smartphone comme le Samsung Galaxy Z Fold 6 est passĂ© entre les mains de notre expert en la matière. Retrouvez son test complet et toutes les spĂ©cificitĂ©s de la machine.

Il existe une galaxie (sans mauvais jeux de mot) de smartphones pliables, aussi bien dans la largeur que dans la longueur, aussi bien chez Samsung que chez Honor ou Motorola. Vous pouvez les découvrir dans le guide comparatif et parfois lire le test qui les accompagne pour vous aider à vous décider.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.