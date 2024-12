Blindé d’IA de la tête aux puces, le Google Pixel 9 chute à un prix inédit pendant la semaine de Noël

Le Google Pixel 9 est le modèle de base de la dernière génération de smartphones de la marque, mais qui est amplement puissant. À l’approche de Noël, vous le retrouvez avec 300 euros de réduction chez Boulanger.

Google Pixel 9 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La nouvelle gamme de Google Pixel 9 et ses déclinaisons sont disponibles depuis le 8 août 2024. C’est l’été, il faut chaud, on sirote des virgin mojitos et PAF, Google dévoile le Google Pixel 9. Un smartphone épaulé par de nombreuses fonctions liées à l’intelligence artificielle, sans compter une puissance à la hauteur de ses prétentions. Il était disponible à 899 euros lors de sa sortie et à l’approche de Noël, vous pouvez le commander avec 300 euros de moins.

Les points forts du Google Pixel 9

Son écran OLED de 6,3″ qui affiche 2424 x 1080 pixels à 120 Hz

La marque promet 7 ans de mises à jour, c’est énorme

Un nouveau design moderne et un côté photo au top

Vendu depuis quelques semaines à 899 euros, le Google Pixel 9 (128 Go) classique est actuellement affiché à 699 euros sur Boulanger, mais une remise de 100 euros au panier permet de l’obtenir à seulement 599 euros.

Un appareil photo ? Un smartphone ? Les deux !

Avec le Google Pixel 9, la marque a fait un véritable effort sur le côté photo du téléphone. De quoi en faire un photophone ? Clairement. Même s’il embarque le même capteur principal que le Google Pixel 8, un 50 Mpx avec un grand-angle (f-1,68) et un ultra-grand-angle (f1,7) qui a fait un tour chez Basic Fit entre temps pour passer de 12 à 48 Mpx et proposer un résultat parmi les plus qualitatifs du marché.

Le hardware ne fait pas tout, et Google a inclus de nombreuses fonctions logicielles pour améliorer vos images sans que vous ayez à faire. C’est d’ailleurs parfois un peu too much et il faudra parfois repasser par les paramètres pour un peu moins lisser les images, sinon ça va se voir qu’elles sont trop retouchées.

Il est très, très bien, mais loin d’être parfait

Côté design, le Pixel 9 a subi une belle évolution avec un design plus premium, pour des dimensions qui tiennent bien en main. Il mesure 150,5 x 70,8 x 8,9 mm pour 187 grammes. Son écran est une dalle OLED Full HD+ de 6,3″ qui a un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. Dommage qu’il ne soit pas LTPO.

Côté puissance, il est équipé d’un SoC Tensor G4, qui n’est pas le plus puissant du marché, mais qui s’intègre parfaitement dans l’écosystème Google et permet de faire tourner toutes vos tâches au quotidien.

Un dernier petit mot sur l’autonomie, où vous avez une grosse journée d’autonomie en usage classique. Google a un petit carton jaune aussi sur la charge soi-disant rapide, qui n’est que de 30 W.

Avant de vous décider, même si la Black Friday Week n’est pas éternelle, vous pouvez consulter le test complet du Google Pixel 9 sur Frandroid.

